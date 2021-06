Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del PARLASUR analiza Código de Ética y Solicitudes de Pérdida de Mandato

La Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del MERCOSUR celebró una reunión virtual este martes 08 de junio. En el encuentro, el Parlamentario uruguayo Conrado Rodríguez asumió la Presidencia de la Comisión y los parlamentarios discutieron la propuesta de Código de Ética del Parlamento del MERCOSUR. También se analizaron las solicitudes de pérdida de mandato de los Parlamentarios Fabián Simón Rodríguez (Argentina) y Celso Troche (Paraguay).

El Vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos, Parlamentario Jorge Cejas (Argentina), dio las bienvenidas a los participantes y pasó hacia el primer punto de la Orden del Día referente a la asunción del Parlamentario uruguayo Conrado Rodríguez como Presidente de la Comisión. El Vicepresidente Cejas manifestó que “la patria grande latinoamericana exige de nosotros lo mejor. Y deseo al Parlamentario Conrado Rodríguez lo mejor y nuestro apoyo para los tratamientos de los temas de la Comisión.”

En seguida, el Parlamentario Daniel Caggiani (Uruguay) comentó la importancia de la Comisión para definir los temas de presupuesto del PARLASUR y manifestó el apoyo a la nominación del Parlamentario Conrado Rodríguez para la Presidencia de la Comisión.

El Presidente de la Comisión, Parlamentario Conrado Rodríguez (Uruguay), se dirigió a los Parlamentarios presentes en la reunión manifestando su agradecimiento por su designación y expresó el reconocimiento al Parlamentario Jorge Cejas por el trabajo realizado en la Comisión de Presupuesto. Según el Parlamentario, “me parece importante presidir esta Comisión en este momento y actuar de forma coordinada con todos los parlamentarios de los países miembros del PARLASUR.”

El Presidente del Parlamento del MERCOSUR, Parlamentario Celso Russomanno (Brasil), participó de la Reunión y en su primera intervención declaró que la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos “debe trabajar con base en la ponderación y actuar de forma alineada y en conjunto con la Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR.”

Seguidamente, la Comisión debatió sobre la propuesta de Código de Ética del PARLASUR que definirá y actualizará los procedimientos internos, reglas de conducta y decoro de los Parlamentarios del MERCOSUR. El tema será tratado con base a antecedentes y a estudios realizados por especialistas en temas jurídicos del Parlamento.

Sobre el asunto, el Parlamentario uruguayo Daniel Caggiani expresó que “podemos realizar una instancia conjunta entre la Comisión de Presupuesto y la de Asuntos Jurídicos para realizar una sistematización de los insumos producidos por los parlamentarios y debatir la propuesta en una reunión conjunta para el tratamiento de ese tema que es muy importante para el Parlamento del MERCOSUR.”

Los Parlamentarios Humberto Benedetto, Edith Benitez y Julio Sotelo manifestaron su apoyo a la propuesta para que la elaboración de un estudio conjunto entre las Comisiones de Presupuesto y la de Asuntos Jurídicos. Para el Parlamentario Benedetto, “deberemos tener urgencia en aprobar el Código de Ética del PARLASUR.”

El Presidente Conrado Rodríguez, manifestó su apoyo a la propuesta de remitir el proyecto del Código de Ética y sus antecedentes a la Asesoría Jurídica del PARLASUR para que presente un informe sobre el Proyecto. Para el Presidente, “el Código de Ética es un tema prioritario para el PARLASUR y es una buena propuesta trabajarlo en conjunto para armonizar y sistematizar los aportes para el análisis de los Parlamentarios de un texto unificado.”

En seguida, la Comisión inició el análisis de denuncias y solicitudes de pérdida de mandato contra los Parlamentarios Celso Troche (Paraguay) y Fabián Simón Rodríguez (Argentina) por falta de decoro.

De acuerdo a los expedientes, el Parlamentario argentino Fabián Simón Rodríguez es requerido por la Justicia Argentina para realizar declaración indagatoria y se encuentra prófugo de la justicia de su país en una causa en la que se investiga el intento de extorsión al Grupo Indalo y sus accionistas.

La denuncia presentada ante la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos expresa que el Parlamentario “fue uno de los ideólogos del intento de desestabilización del PARLASUR ocurridas durante el Gobierno de Mauricio Macri sumadas a su posición sostenida a la integración regional y su tentativa de desprestigio y difamación de sus miembros, deciden la separación de su cargo y, en los términos expuestos por el Reglamento Interno del PARLASUR.” El Parlamentario Simón realizó un pedido de asilo político al gobierno uruguayo después que la jueza responsable por su proceso en Argentina requirió su detención a Interpol.

Por su turno, el Parlamentario Celso Troche (Paraguay) es acusado de haber recibido la vacuna contra el COVID-19 de forma irregular en su país. Los denunciantes solicitaron la renuncia del Parlamentario Celso Troche ya que “se ha comprobado que recibió la vacuna contra el COVID-19 antes del plazo que le corresponde a su franja etaria.” Como el Parlamentario no atendió las solicitudes de sus pares, Parlamentarios de la Delegación paraguaya ingresaron con la solicitud de pérdida de mandato.

Sobre el procedimiento adoptado para el tratamiento de las denuncias, el Parlamentario Caggiani destacó que “es importante que se den todas las garantías y la observación de antecedentes jurisprudenciales sobre el procedimiento establecido para el análisis de las solicitudes.” En el mismo sentido, el Parlamentario Julio Sotelo declaró que “la jurisprudencia es muy importante en estos casos para observar los mismos procedimientos con base a antecedentes válidos relacionados al tratamiento del tema.” Y el Parlamentario Hemán Olivero llamó la atención sobre la importancia de que el proceso tenga todas las garantías y que se “permita que los Parlamentarios se puedan expresar.”

El Parlamentario argentino Julio Sotelo informó que el Parlamentario denunciado, Fabián Simón Rodríguez, ha pedido asilo político en Uruguay y que, por esa razón, sería posible realizar las gestiones para proceder a su notificación.

Para el Parlamentario Celso Russomanno, se debe proceder de forma a que se garantice la amplia defensa y que el procedimiento sea consignado por escrito. “Es importante hacer consultas a las Cancillerías para que nosotros podamos darle seguimiento a los procedimientos de notificación.”

La Comisión dará seguimiento a los aspectos procedimentales y de notificación de los Parlamentarios denunciados y los casos serán analizados específicamente a partir del día 15 de junio luego de la aprobación de la propuesta de procedimiento que será presentada por la asesoría jurídica del PARLASUR.

Definidos y encaminados los temas propuestos en el encuentro, el Presidente Conrado Rodríguez cerró los trabajos de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos y agradeció a los presentes.

Participaron de la Reunión los Parlamentarios uruguayos Conrado Rodríguez (Presidente), y Daniel Caggiani; El Presidente del PARLASUR, Parlamentario brasileño Celso Russomanno; los Parlamentarios argentinos, Jorge Cejas (Vicepresidente), Carlos Greadell, Elena Corregido, Herman Olivero, Humberto Benedetto, Julio Sotelo; y las Parlamentaria paraguayas Edith Benitez y Blanca Mignarro.

