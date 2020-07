Comisión del PARLASUR aprueba proyecto de integración eléctrica en el MERCOSUR

Ayer (23), se realizó una reunión virtual de la Comisión de Infraestructura, Transporte, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca del Parlamento del MERCOSUR. En el encuentro, se aprobó un proyecto de autoría de varios Parlamentarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sobre integración eléctrica en el MERCOSUR.

El Proyecto pretende que el Parlamento del MERCOSUR inicie un debate enteramente participativo, sobre el sistema eléctrico del MERCOSUR, así como discutir la conveniencia de que el conjunto de Estados de la región asuma un rol protagónico en el proceso de integración eléctrica, en cuanto a la propiedad y el manejo de las centrales hidroeléctricas, principalmente las binacionales, y en cuanto a las redes de transmisión y de interconexión regional, analizando la posibilidad de una Corporación Pública Hidroeléctrica.

Sobre el tema, el Parlamentario paraguayo Ricardo Canese subrayó que “el intercambio eléctrico que hay en la región es muy inferior a la energía que se tira solamente en Itaipú”. Siguió afirmando que “en el mes de mayo de ese año Itaipú tiró una enorme cantidad de energía por su vertedero, al mismo tiempo que se estaban quemando hidrocarburos en Argentina y en Chile, o sea, se estaban tirando millones de dólares que se podrían haber ahorrado, repartido o utilizado para cualquier fin benéfico o de desarrollo”.

Por su parte, el Presidente de la Comisión Enzo Cardozo, expresó su concordancia con los términos del proyecto, añadiendo que le hubiera gustado incluir su firma en la proposición del mismo.

Finalmente, la Comisión aprobó la iniciativa de promover un seminario virtual sobre la integración eléctrica con la participación de Ministros de Energía, representantes de los órganos de regulación del sistema eléctrico de los Estados Partes, empresas eléctricas, representantes de pequeños y grandes usuarios, gremios empresariales, organizaciones sociales y políticas, entes multilaterales especializados en energía, como la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y la Comisión de Integración Energética Regional (CIER), docentes e investigadores de las universidades de la región.

Participaron de la reunión los Parlamentarios de Argentina Jorge Vanossi, Mario Metaza, Miguel Ángel Cusi Cruz y Ramón Rioseco; el Parlamentario de Brasil Ricardo Barros, los Parlamentarios de Paraguay Enzo Cardozo (Presidente), Ricardo Canese, Blanca Mignarro y Neri Olmedo.

Comissão PARLASUR aprova projeto de integração de eletricidade no MERCOSUL

Ontem (23), foi realizada uma reunião virtual da Comissão de Infraestrutura, Transporte, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuária e Pesca do Parlamento do MERCOSUL. Na reunião, foi aprovado um projeto de lei de vários parlamentares da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai sobre integração elétrica no MERCOSUL.

O Projeto pretende que o Parlamento do MERCOSUL inicie um debate totalmente participativo sobre o sistema elétrico do MERCOSUL, além de discutir a conveniência de todos os estados da região, assumindo um papel de liderança no processo de integração elétrica, em termos de propriedade e gerenciamento de usinas hidrelétricas, principalmente binacionais, e em termos de redes de transmissão e interconexão regional, analisando a possibilidade de uma Companhia Hidrelétrica Pública.

Sobre o assunto, o parlamentar paraguaio Ricardo Canese enfatizou que "a troca de eletricidade que existe na região é muito menor que a energia que é jogada fora apenas em Itaipú". Ele afirmou ainda que “em maio daquele ano, Itaipú despejou uma enorme quantidade de energia em seu aterro, ao mesmo tempo em que hidrocarbonetos estavam sendo queimados na Argentina e no Chile, ou seja, milhões de dólares estavam sendo jogados fora, o que poderia ter sido salvos, distribuídos ou usados ​​para qualquer finalidade de caridade ou desenvolvimento ”.

Por sua parte, o Presidente da Comissão, Enzo Cardozo, expressou seu acordo com os termos do projeto, acrescentando que gostaria de incluir sua assinatura em sua proposta.

Por fim, a Comissão aprovou a iniciativa de promover um seminário virtual sobre integração elétrica com a participação de Ministros da Energia, representantes dos órgãos reguladores do sistema elétrico dos Estados Partes, empresas de eletricidade, representantes de pequenos e grandes usuários, associações empresariais , organizações sociais e políticas, entidades multilaterais especializadas em energia, como a Organização Latino-Americana de Energia (OLADE) e a Comissão de Integração Regional de Energia (CIER), professores e pesquisadores de universidades da região.

Os parlamentares argentinos Jorge Vanossi, Mario Metaza, Miguel Ángel Cusi Cruz e Ramón Rioseco participaram da reunião; o parlamentar brasileiro Ricardo Barros, os parlamentares paraguaios Enzo Cardozo (Presidente), Ricardo Canese, Blanca Mignarro e Neri Olmedo.

Agência Parlasul