Comisión del PARLASUR aprueba proyectos de integración viaria y energética en el MERCOSUR

Ayer (25), se realizó una reunión virtual de la Comisión de Infraestructura, Transporte, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca del Parlamento del MERCOSUR. En el encuentro, fueron aprobados dos proyectos de interés para la integración regional en infraestructura y una propuesta para la realización de un encuentro virtual con autoridades locales para tratar sobre la situación del paso fronterizo de Posadas entre Argentina y Paraguay.

El Presidente de la Comisión, Parlamentario paraguayo Enzo Cardozo, coordinó la reunión que tuvo como primer punto la apreciación de la Propuesta de Declaración presentada por la Parlamentaria argentina Cecilia Britto por la cual se declara de interés regional, el Proyecto del Puente internacional que unirá las ciudades limítrofes de Porto Xavier, República Federativa de Brasil con San Javier, Misiones-República Argentina. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

Sobre el tema, los Parlamentarios destacaron la importancia de la construcción del Puente que unirá las ciudades entre los dos países por el crecimiento económico y cultural, descomprimiendo otros cruces fronterizos y generando mayor circulación de personas y de bienes. Los Parlamentarios del Mercosur también señalaron la finalidad de consolidar los lazos de amistad, culturales, sociales, comerciales y económicos, entre los Estados de la región.

El Parlamentario brasileño Heitor Shuch informó que dialogó sobre la propuesta con representantes de la Asociación de los Municipios de la Región de las Misiones del Estado de Rio Grande do Sul, manifestando su apoyo al proyecto añadiendo que “el puente entre Porto Xavier y la ciudad argentina de San Javier es un vínculo muy importante para la Región de las Misiones del Estado de Rio Grande do Sul.”

Por su parte, el Parlamentario boliviano Edgar Romero respaldó la medida expresando que “es un proyecto muy importante desde el punto de vista de la integración sudamericana. Proyectos como estos le hacen muy bien a la región. Por eso, nuestra posición como Bolivia es apoyar esas inicativas.”

Seguidamente, el Parlamentario brasileño Lucas Redecker realizó un abordaje histórico sobre la necesidad de fomentar la construcción del puente. Según el Parlamentario, “tenemos una demanda reprimida hace muchos años en la relación de transporte viario. Nosotros estamos en el año 2020 y ya deberíamos tener la infraestructura constituida entre nuestros países hace mucho tiempo.”

Dándole seguimiento a los trabajos de la Comisión, el Presidente Enzo Cardozo sometió a consideración la Propuesta de Recomendación presentada por el Parlamentario argentino Alejandro Karlen por la cual se recomienda al Consejo del Mercado Común del MERCOSUR (CMC) la construcción de una represa de compensación sobre el Río Paraná en la zona fronteriza de Itacorá, Ñeembucú (República del Paraguay) e Itatí, Corrientes (Republica Argentina), teniendo en cuenta la importancia de la energía hidroeléctrica como insumo básico para el desarrollo socio-económico de los países en proceso de integración del MERCOSUR.

Para el Parlamentario proponente, “en el proyecto está bastante detallada la importancia del uso de nuestros recursos naturales para la generación de energía. Tenemos en esta propuesta un incentivo muy importante para la región.

El Parlamentario paraguayo Ricardo Canesse, en la misma linea, reconoció que “es un proyeceto muy interesante, sobretodo, a nível técnico.” Ponderó la necesidad de realizar estúdios técnicos. Según el Parlamentario, “acá lo fundamental es que impulsemos el estudio de factibilidad considerando las variables ambientales y sociales.”

Finalizadas las intervenciones de los parlamentarios, el proyecto fue aprobado por unanimidad y se pasó al último asunto previsto en el orden del día sobre la problemática del Paso Fronterizo de Posadas, entre Argentina y Paraguay, propuesto por la Parlamentaria Blanca Lila Mignarro.

La Parlamentaria propuso que se realice una reunión virtual con las autoridades locales para tratar sobre medidas para tornar más agil el cruce de personas en dicha frontera donde, según la Parlamentaria, ciudadanos y familias con niños llegan a esperar más de ocho horas para realizar el cruce fronterizo.

El Presidente paraguayo Enzo Cardozo apoyó la iniciativa y propuso que sean llamadas las autoridades policiales locales y gestores públicos para garantizar la libre circulación de personas.

Finalmente, la Parlamentaria argentina Julia Perié, demonstro preocupación con la situación ya que “la frontera debería ser más amigable”. Sobre el dialogo con autoridades locales, la Parlamentaria dijo que “el encuentro es muy necesario y una obligación de parte nuestra estar atentos a lo que sucede en esa región.”

La Comisión aprobó la iniciativa de promover el encuentro para tratar el tema en el mes de julio.

Comissão do PARLASUL aprova projetos de integração viária e energética no MERCOSUL

Ontem (25), foi realizada Reunião virtual da Comissão de Infraestrutura, Transporte, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuária e Pesca do Parlamento do MERCOSUL. No encontro, foram aprovados dois projetos de interesse para a integração regional em infraestrutura e uma proposta para a realização de reunião virtual com autoridades locais para discutir a situação da passagem de fronteira na região de Posadas, entre a Argentina e o Paraguai.

O Presidente da Comissão, o Parlamentar paraguaio Enzo Cardozo, coordenou a reunião que teve como primeiro ponto de pauta a apreciação da Proposta de Declaração apresentada pela Parlamentar argentina Cecilia Britto pela qual é declarado de interesse regional o Projeto para a construção da Ponte Internacional que unirá a cidades vizinhas de Porto Xavier, na República Federativa do Brasil com San Javier, Misiones-República Argentina. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Sobre o assunto, os parlamentares destacaram a importância da construção da ponte que ligará as cidades entre os dois países que gerará crescimento econômico e intercâmbio cultural além de descomprimir outras passagens de fronteira possibilitando maior circulação de pessoas e bens. Os parlamentares do MERCOSUL também ressaltaram o objetivo de consolidar os laços de amizade cultural, social, comercial e econômica entre os Estados da região.

O parlamentar brasileiro Heitor Shuch informou que debateu a proposta com representantes da Associação de Municípios da Região das Missões do Estado do Rio Grande do Sul, expressando seu apoio ao projeto e acrescentando que “a ponte entre Porto Xavier e a cidade argentina de San Javier é um elo muito importante para a região das Missões, no Estado do Rio Grande do Sul. ”

Por sua parte, o deputado boliviano Edgar Romero apoiou a medida, expressando que “é um projeto muito importante do ponto de vista da integração sul-americana. Projetos como esses fazem muito bem à região. Portanto, nossa posição como Bolívia é apoiar essas iniciativas.”

Posteriormente, o Parlamentar brasileiro Lucas Redecker fez uma abordagem histórica sobre a necessidade de promover a construção da ponte na região. Segundo o Deputado, “há uma demanda reprimida há muitos anos na relação de transporte viário. Estamos no ano de 2020 e já devemos ter a infraestrutura estabelecida entre nossos países há muito tempo.”

Dando seguimento aos trabalhos da Comissão, o Presidente Enzo Cardozo submeteu à consideração dos parlamentares a Proposta de Recomendação apresentada pelo Parlamentar argentino Alejandro Karlen, que recomenda a construção de uma represa de compensação no Conselho de Mercado Comum do MERCOSUL (CMC). o Rio Paraná na zona fronteiriça de Itacorá, Ñeembucú (República do Paraguai) e Itatí, Corrientes (República Argentina), levando em consideração a importância da energia hidrelétrica como insumo básico para o desenvolvimento socioeconômico dos países no processo de integração MERCOSUL.

Para o Parlamentar Karlen, “no projeto, é possível ver a importância do uso de nossos recursos naturais para geração de energia é bastante detalhada. Temos nesta proposta um incentivo muito importante para a região.

O Parlamentar paraguaio Ricardo Canesse, na mesma linha, reconheceu que "é um projeto muito interessante, acima de tudo, em nível técnico". Ele ponderou sobre a necessidade de realizar estudos técnicos. Segundo o deputado, "aqui o fundamental é que promovamos o estudo de viabilidade considerando as variáveis ambientais e sociais".

Após as intervenções dos parlamentares, o projeto foi aprovado por unanimidade e foi abordado o último item da Reunião sobre a passagem de fronteira em Posadas, entre Argentina e Paraguai, proposto pela Parlamentar Blanca Lila Mignarro.

A Parlamentar propôs que seja realizada uma reunião virtual com as autoridades locais para discutir medidas para tornar a travessia de pessoas na referida fronteira mais ágil, onde, segundo a mesma, cidadãos e famílias com crianças esperam mais de oito horas para atravessar fronteira.

O Presidente paraguaio Enzo Cardozo apoiou a iniciativa e propôs que as autoridades policiais locais e gestores públicos sejam chamados para garantir a livre circulação de pessoas.

Por fim, a Parlamentar argentina Julia Perié demonstrou preocupação com a situação, expressando que "a fronteira deveria ser mais amigável". Quanto ao diálogo com as autoridades locais, a Parlamentar afirmou que "a reunião é muito necessária e é uma obrigação de nossa parte estarmos atentos ao que está acontecendo naquela região".

A Comissão aprovou a iniciativa de promover a reunião para tratar sobre o tema no mês de julho.