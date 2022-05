Como vencer as tristezas e o pessimismo do dia a dia?

Quero rezar por todos aqueles que estão em um momento de pessimismo, achando que nada tem dado certo na vida: “Peço ao Senhor, e com a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, pelo poder de combate de São Miguel Arcanjo, que receba agora esses filhos e filhas que se encontram nesse estado deplorável, achando que nada vai dar certo, que a vida não tem mais valor e que tudo dará errado.

Por isso, Senhor, quebrai todas as maldições provenientes de palavras negativas, lançadas sobre eles através dos pais, autoridades, coordenadores, patrões e até mesmo por empregados. Senhor, quebrai toda a maldição e fechai todas as brechas do pessimismo, por onde o inimigo ataca, perturba e escraviza; trazendo pensamentos de derrota, de desesperança, de morte, de angústia e de aflição. Libertai cada um desses filhos e concedei a eles o batismo no espírito”.

Cuidado com as palavras e gestos negativos

Precisamos tomar muito cuidado com o negativismo em nossa vida, pois ele vem de mansinho, instala-se em nossa mente e, quando menos percebemos, acaba tomando conta do nosso coração. Muitas vezes, a depressão é consequência do negativismo, da desesperança e do pessimismo; no sentido de que nada vai adiante, nada dá certo, e então vem a pergunta: Por que lutar?

A mente vazia é oficina do demônio, por isso precisamos ocupar a nossa mente com coisas boas, pensamentos bons, com leituras e ações positivas. Devemos orar com a Palavra todos os dias e rezar o Santo Rosário, além das práticas espirituais, como exemplo: confessar-se frequentemente, não faltar à missa aos domingos e, se possível, ir todos os dias.

Da mesma forma que o negativismo, o positivismo também chega e ocupa a nossa mente. Porém, precisamos tomar uma atitude! Não deixemos que entre ano e saia ano, e a nossa vida continue da mesma forma. Precisamos reagir e acreditar que tudo será diferente.

Diferença entre o louvor e a murmuração

O pessimismo e o negativismo entram pela murmuração; o ato de murmurar causa muito mal em cada um de nós, enquanto que o louvor atrai a graça de Deus para nós. Podemos, com o louvor, encontrar o milagre e a cura, porque é diante desse momento de oração que Deus habita e age com alegria. O livro de Eclesiástico diz que “a tristeza não tem motivo de existir, porque ela não tem nada de bom, e tem encurtado e tirado a vida de muitos, enquanto a alegria prolonga os nossos dias”.

O louvor e a murmuração são coisas totalmente diferentes: o louvor atrai a graça de Deus, e a murmuração, a reclamação atraem a ira de satanás. A murmuração e o negativismo são louvores a satanás. E a pergunta que lhe faço é: “Quantas vezes você já louvou a satanás hoje?”. Isso mesmo que perguntei, porém, pode ser que o seu coração diga assim: “Mas por qual motivo – não pergunta quantas vezes – eu louvei a Deus hoje?”. Então, pare, pense e reflita quantas vezes as palavras negativas, a murmuração, os pensamentos ruins e os desejos de fracasso atraíram a fúria do demônio para a sua vida.

Depois dessa reflexão, tome, agora, a decisão de louvar o Senhor pelo dom da sua vida, pelas dificuldades que você tem passado, e assim todo pessimismo cairá por terra.

Reforce a esperança e a vitória, Senhor

Nesse momento, vou pedir ao Senhor para olhar por aquelas pessoas que não estão olhando a vida com os olhos da esperança, por aquelas que em tudo veem o negativismo. Por isso clamo a Deus, para dar a cada uma delas o espírito de valentia, esperança, determinação e fazê-las vencedoras. Peço a Ele para quebrar todo o negativismo e tirar o espírito de pessimismo que as impedem de vencer e de conquistar tudo aquilo que desejam, tudo o que o Senhor tem preparado para a vida delas. Peço também a Jesus para quebrar, arrebentar as correntes e plainar os abismos, fazendo com que esses filhos e filhas comecem a enxergar além da montanha. Se a vida dessas pessoas era como um rio de miséria, que se transforme em um oceano de misericórdia.

Que a esperança brote no coração desses filhos, junto com a vontade de vencer, e a garra para correr atrás dos sonhos. Determino, em nome de Jesus, que haja alegria, esperança e visão positiva, a partir de hoje, na vida dessas pessoas. E que o Senhor seja o entusiasmo de que elas precisam para seguir em frente, e também toda tristeza, melancolia, desesperança e pânico caiam por terra.

O Papa Francisco diz que o cristão não pode ser triste, por maior que seja a cruz que ele esteja carregando. Ele diz assim: “O cristão que foi batizado traz a alegria, templo vivo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em ti, então, alegra o teu coração. Nas minhas lutas e batalhas, não durmo antes de conservar a alegria do Senhor na minha vida, não descanso sem antes rezar e clamar pelas santas chagas do Senhor”.

Oração contra o negativismo

Quero ensinar a vocês esta oração: “Pela potente chaga da Sua mão esquerda, sei que podes purificar, curar e libertar a mim, a minha família e todos aqueles por quem eu rezo, livrando de todo o mal físico e espiritual”. Reze um Pai-Nosso. “Pela potente chaga do Teu pé esquerdo, sei que podes purificar a mim, a minha família e a todos aqueles por quem eu rezo, livrando de todo o mal físico e espiritual”. E reze outro Pai-Nosso.

Assim se faz também com a chaga do pé e da mão direita, e a chaga do coração perfurado. E, ao final de cada uma dessas jaculatórias, reza-se um Pai-Nosso.

Que o Senhor esteja na sua frente para te defender; atrás de ti para te guardar; dentro de ti para te sustentar; acima de ti para te iluminar; e abaixo de ti, para que nunca caia em nenhuma cilada, armadilha do inimigo ou de homens e mulheres malvados.