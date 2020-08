Comunicado de la Presidencia del Parlamento del MERCOSUR

La Presidencia del Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR) saluda la aprobación, por parte del Senado del Estado Plurinacional de Bolivia, de la ley para la realización de las elecciones hasta el 18 de octubre. La Ley es fruto del diálogo que se instaló entre el titular del TSE, Salvador Romero, y representantes del Legislativo y de organizaciones sociales.

Con esta importante aprobación, el Parlamento del MERCOSUR espera que la Cámara de Diputados y posteriormente la Presidenta interina Jeanine Áñez puedan lo más pronto posible promulgar el acuerdo político y permitir que el pueblo boliviano tenga finalmente elecciones libres, transparentes, que pacifiquen el país y recupere su democracia.

Las delegaciones del Parlamento del MERCOSUR y de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea para Bolivia se reunieron este último martes (11) y se comprometieron a dar seguimiento a iniciativas conjuntas en materia de observación electoral durante los próximos comicios en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Oscar Laborde - Presidente del Parlamento del MERCOSUR

Declaração da Presidência do Parlamento do MERCOSUL

A Presidência do Parlamento do MERCOSUL (PARLASUL) congratula-se com a aprovação, pelo Senado do Estado Plurinacional da Bolívia, da lei para a realização de eleições até 18 de outubro. A Lei é fruto do diálogo que se instalou entre o chefe do TSE, Salvador Romero, e representantes do Legislativo e de organizações sociais.

Com esta importante aprovação, o Parlamento do MERCOSUL espera que a Câmara dos Deputados e posteriormente a Presidente interina Jeanine Áñez possam promulgar o acordo político o mais rápido possível e permitir ao povo boliviano ter finalmente eleições livres e transparentes que pacifiquem o país e se recuperem. sua democracia.

As delegações do Parlamento do MERCOSUL e da Missão de Observação Eleitoral da União Européia para a Bolívia se reuniram nesta terça-feira (11) e prometeram acompanhar as iniciativas conjuntas de observação eleitoral nas próximas eleições no Estado Plurinacional de Bolívia.