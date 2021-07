Concurso público do Instituto Água e Terra é retomado e tem nova data de prova definida

Provas estavam marcadas para março de 2020 e foram adiadas devido à pandemia. A data para realização passou para o dia 1º de agosto. São 130 vagas para profissionais que irão recompor o quadro técnico do órgão.

As provas do concurso público do Instituto Água e Terra (IAT), órgão vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, serão realizadas no dia 1º de agosto de 2021. São 130 vagas para profissionais que irão compor o quadro técnico do Instituto, em todo o Estado.

A realização do concurso estava prevista para março do ano passado e foi prorrogada devido à pandemia do coronavírus. O secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, lembra que não ocorre contratação de servidores concursados há mais de 30 anos.

“O órgão ambiental vem sofrendo uma defasagem de profissionais, pois muitos já se aposentaram. Precisamos dar continuidade às diretrizes de proteção, preservação e gestão ambiental, de forma associada ao Plano de Governo vigente”, afirma Nunes.

O secretário observa, ainda, que em 2019 houve uma reestruturação das atividades ambientais com a criação da atual Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e do IAT. “Unimos em um único órgão todos os institutos e entidades que têm atividades ligadas ao meio ambiente.”

O Instituto Água e Terra, antigo Instituto Ambiental do Paraná, incorporou os extintos Instituto de Terras, Cartografia e Geologia e o Instituto das Águas do Paraná.

Atuação

O IAT atua para proteger, preservar, conservar, controlar e recuperar o patrimônio ambiental paranaense, buscando melhor qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável com a participação da sociedade. Suas atividades estão divididas em cinco diretorias: licenciamento e outorga; patrimônio natural; saneamento ambiental e recursos hídricos; gestão territorial, e administrativa e financeira.

Concurso

As provas serão realizadas nas cidades de Cascavel, Curitiba e Maringá. As informações do cartão de convocação e as orientações e prevenção ao coronavírus estarão disponíveis no dia 23 de julho no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), o www.ibfc.org.br, através do edital de convocação.

“Os novos profissionais vão atender às necessidades do Instituto principalmente em relação ao licenciamento, monitoramento, fiscalização e outorga de uso da água. São grandes demandas da população, em especial do setor produtivo”, afirma o diretor-presidente do IAT, Everton Souza. “Os profissionais irão garantir a nossa política de dar a velocidade devida para que os processos possam ter um andamento célere e seguro”.

As vagas disponíveis são para cargos de técnico de manejo e meio ambiente (26), engenheiro químico (19), engenheiro florestal (16), engenheiro agrônomo (20), geólogo (8), biólogo (8), químico (5), engenheiro civil (17), sociólogo (1), geógrafo (3), engenheiro cartográfico (4), arquiteto (2) e médico veterinário (1).

A remuneração vai de R$ 1.554,33 e R$ 3.730,42, mais as bonificações.

Defasagem

Ao longo de 30 anos, desde o último concurso público do órgão ambiental estadual, muitos servidores deixaram as funções pelos mais diversos motivos: aposentadorias, falecimentos, exonerações, demissões, realocações. A situação se agravou em virtude da pandemia da Covid-19.

Isso levou à situação de teletrabalho os profissionais com mais de 60 anos, doenças crônicas e problemas respiratórios. Também foram dispensados todos os estagiários da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Paraná.

Por este motivo, o Concurso Público (Edital SEAP nº 29/2020) foi adiado e retomado nesta semana.