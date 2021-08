Conecta 2021 agrega especialistas para “revolucionar” o ecossistema de inovação paranaense

Programação 100% online e gratuita inclui palestras e painéis com nomes como KondZilla, o ‘shark’ Facundo Guerra, Ricky Ribeiro, Marília Silveira e André Carvalhal

Liderança multidisciplinar, visão humanista dos negócios, conexão entre sustentabilidade e saúde mental, inovação, negócios e empreendedorismo social. Esses serão alguns dos temas tratados no Conecta 2021, maior evento do ecossistema de inovação do Paraná. Realizado pelo Sebrae/PR, nos dias 25 e 26 de agosto, o Conecta, que chega à sua sétima edição, ocorre pelo segundo ano consecutivo de forma 100% online e gratuita. O formato vem ainda mais dinâmico com palestras e painéis de 20 a 40 minutos, trazendo foco em resultados, apresentações culturais, mentorias e conexões. Para se inscrever, basta acessar: https://conecta.pr.sebrae.com.br/.

Além do intercâmbio de conhecimento e experiências entre os atores do ecossistema de inovação e grandes referências do mercado, o evento promove também uma premiação para startups por regiões do Estado, o Prêmio Startups do Paraná. A revelação dos vencedores ocorre durante a programação, no dia 26 de agosto. Outra atração é o Prêmio Habitats de Inovação, destacando as incubadoras do Paraná, e o lançamento da websérie “Elas Inovam”.

“O Conecta promove essa troca de experiências entre empreendedores, pessoas em processo de transição de carreira, gente que está olhando a inovação como caminho para diferenciar seus negócios, principalmente diante da pandemia que deu essa ‘sacudida’ e exigiu pensar novos caminhos para quem quer se manter competitivo no mercado”, acentua a consultora do Sebrae/PR, Marcela Milano.

Na programação está o produtor Konrad Dantas, empresário e fundador da holding de comunicação KondZilla. Em 2012, ele criou o maior canal do YouTube do Brasil, atualmente com mais de 60 milhões de seguidores e 31 bilhões de visualizações. Criador e diretor de uma série para a Netflix, ele promove talentos das favelas, sendo reconhecido pela ONU em 2019 como um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo. “No Conecta, ele vai abordar um pouco essa liderança multidisciplinar, que consegue olhar para várias frentes e agregar talentos com habilidades diferentes entre si”, explica Marcela.

O novo shark do programa Shark Tank Brasil, Facundo Guerra, vai trazer para o Conecta uma visão mais humanista dos negócios. “Ele faz essa provocação sobre a forma como os negócios são conduzidos, apontando para um olhar mais humano, com o intuito de resolver problemas reais, não só buscar investimento e lucro”, detalha a consultora do Sebrae/PR. Provocações sobre o futuro dos negócios também devem ser feitas por André Carvalhal, que vai abordar desafios bem atuais, como a necessidade de aliar a preservação do meio ambiente à saúde mental das pessoas.

Diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), Ricky Ribeiro criou o primeiro portal de mobilidade urbana sustentável do Brasil. Crédito: Divulgação.

Também estará no Conecta, Ricky Ribeiro, coautor do livro “Movido pela mente” e criador de um boletim semanal sobre mobilidade urbana sustentável no podcast Expresso. Diagnosticado com ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), em 2008, ele criou o primeiro portal de mobilidade urbana sustentável do País, o Mobilize Brasil. É vencedor de várias premiações na área, como o Prêmio Estadão PME - categoria Empreendedor Social.

O evento contará ainda com a contribuição especial de Onilia Araújo, empreendedora social, empresária contábil e ativista, falará sobre assuntos diversos na área de negócios, finanças e empreendedorismo; Marilia Silveira, empresária, business developer, headhunter, fundadora e criadora do Elevante, método de desenvolvimento de negócios e coletivo de profissionais reconhecido como Management Consultancy of The Year, em 2021, pelo South America Business Awards do New World Report; Janara Lopes - diretora de criação, curadora, especialista em tendências e mulher de negócios da indústria criativa, foi a idealizadora da IdeaFixa; Gabriela Ferreira, com mais de 25 anos de experiência em pesquisa, é doutora em Administração, professora universitária e escritora, fundadora da Design de Conexões.

A empreendedora social, empresária contábil e ativista, Onilia Araújo, falará sobre assuntos diversos na área de negócios, finanças e empreendedorismo. Crédito: Divulgação.

A programação completa pode ser conferida no site oficial do Conecta 2021. Serão duas manhãs de conteúdos. Os inscritos têm acesso a uma série de podcasts, que já estão disponíveis, e a um grupo do Telegram, para estimular o networking entre os participantes.

Asimp/Sebrae