Congresso de Raciocínio Clínico começa nesta terça, 27

A 1ª edição do Congresso Brasileiro de Raciocínio Clínico em formato virtual terá início nesta terça-feira (27 de julho). A abertura será às 14h com o presidente do congresso, o médico Pedro Gordan, com o tema “Raciocínio Clínico: Tão perto e Tão longe”.

O evento segue até o dia 29 com uma programação intensa com palestras, debates e conferências com lideranças mundiais na área de raciocínio clínico, tomada de decisões e segurança do paciente. O encontro traz ainda discussões de casos clínicos e atrações culturais.

Programação

Dia 27

Raciocínio Clínico: Tão Perto e Tão Longe

Abertura do Congresso - Pedro Gordan

Os Quatro Pilares do Diagnóstico

Leandro Diehl

Caso Clínico 1

Apresentadores: Jessé Salvador e Alexandre Bissoli Debatedores: Pedro, Leandro, Fabrizio

A Fórmula do Raciocínio Clínico

Fabrizio Prado

Atração cultural - CINEMA

Humanismo Médico em Tempos de Crise: Uma Reflexão através do Cinema

Pablo Blasco e Maria Auxiliadora Benedetto

Teaching and Learning Clinical Reasoning: Challenges and Opportunities

Andrew Olson

Dia 28

O Futuro do Diagnóstico: Contribuições da Medicina Laboratorial

Wilson Shcolnik

Raciocínio clínico e Interpretação de Exames de Imagem: Desafios na Era da Inteligência Artificial

Bruno Aragão Rocha

Genômica e IA em Saúde: Ecossistema de Inovação e Aplicações na Prática Clínica

Wilson Araújo Jr. e David Livingstone

Papel da Reflexão no Diagnóstico e na Aprendizagem

Sílvia Mamede

Atração Cultural

Banda Los 3 Plantados (música)

Diagnostic Decision Making: Where Are We?

Pat Croskerry

Dia 29

Raciocínio para Promoção de Escolhas Sensatas: Iniciativa Choosing Wisely e Programa STARS

Renato Bandeira de Mello e Alexandre Bissoli Jr

Interpretando os Sinais

Bruno Farnetano

Caso Clínico 2

Apresentador: Alexandre Losekann

Painel: Estudos em Raciocínio Clínico: Aplicações Práticas e Perspectivas Futuras

Rosa Malena Delbone, Alexandre Sampaio Moura, Lígia Cayres Ribeiro

Atração Cultural

Banda Sintoma: Respirar o Tempo (música)

Avoiding Diagnostic Error: Clinical Reasoning Where it Counts

Mark Graber

O I Congresso Brasileiro de Raciocínio Clínico é promovido pelo site Raciocínio Clínico em conjunto com ligas acadêmicas e associações de estudantes de Medicina de todo o Brasil. Apoio: Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil (AEMED), Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina (ABLAM) e Choosing Wisely Brasil.

