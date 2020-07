Conheça plantas fáceis de cultivar que rendem ótimos chás

Especialista da Esalflores, maior rede de floriculturas do Brasil, indicam espécies ideais para fazer bebidas naturais em casa

Nos últimos meses, devido as quarentenas voluntárias ou obrigatórias em todo Brasil, muitas pessoas passaram a adotar novos hábitos ligados a hobbies e bem estar. Com o distanciamento social, tão importante em período de pandemia, a necessidade de ficar mais tempo em casa transformou a rotina de muita gente que tem buscado incluir atividades estimulantes e desestressantes para que a vida em isolamento não se torne entediante ou prejudicial à saúde. Sendo assim, nada mais relaxante e satisfatório do que tirar um tempo para preparar e saborear uma deliciosa xícara de chá.

Além de ser natural, apetitosa e versátil, essa bebida milenar pode trazer vários benefícios, entre eles o fortalecimento da imunidade. Bruno José Esperança, diretor geral da Esalflores, maior rede de floriculturas do país, preparou uma lista especial com sugestões de plantas fáceis de cultivar em casa, com funções terapêuticas, ideais para o preparo de diversos chás.

Hortelã: muito comum e podendo ser cultivada até mesmo em pequenos vasos, a hortelã melhora a digestão e alivia dor e náusea. Além disso, pode minimizar coceiras e sintomas de gripe, sendo eficiente também para a melhora da saúde bucal.

Menta: possui efeito analgésico, reduz enjoo, diminui os efeitos de tosses e dores de garganta, ajuda a reduzir o estresse e é indicada, também, para auxiliar em dietas de emagrecimento.

Erva Cidreira: bastante comum em todas as regiões do Brasil, tem propriedades tranquilizantes que colaboram com a melhora na qualidade do sono, alívio da dor de cabeça, além de combater gases e ser muito benéfica para o sistema digestivo.

Boldo: uma das principais ervas medicinais para tratamento de problemas estomacais. Ajuda na digestão, melhora o funcionamento do fígado, reduz azia e auxilia na minimização dos efeitos da gastrite.

Camomila: muito usada como um calmante natural, também traz benefícios para a digestão, diminui cólicas e alivia enjoos.

Losna: com ação anti-inflamatória, benéfica para o fígado, melhora a digestão, além de ser indicada para combater vermes.

Malva: recomendada para o alívio de dor de garganta, faringite e gastrite. Auxilia no tratamento de infecções e prisão de ventre, além de possuir efeitos contra aftas.

Salvia: eficaz na diminuição de azia e cólicas menstruais e no tratamento de tosse e garganta inflamada. Pode colaborar, também, com redução da insônia e perda de memória.

Melissa: com propriedades desintoxicantes, é indicada para baixar a febre, além de ajudar com a redução dos efeitos de estresse e depressão.

Erva-Doce: ajuda no combate a problemas estomacais, reduz gases e diminui inchaço, além de fortalecer a imunidade.

Cavalinha: traz benefícios para funcionamento dos rins, diminui retenção de líquido e ajuda no combate das doloridas aftas. Pode ajudar, também, no controle da oleosidade da pele.

Manjericão: alivia dores, combate o mal hálito e ajuda no tratamento de problemas estomacais e respiratórios.

Caroline Rodrigues/Asimp