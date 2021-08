Construtora abre vagas para corretores no Paraná

Estão disponíveis 94 vagas em várias cidades do Estado, incluindo 30 vagas para Londrina

A Prestes Construtora e Incorporadora, que atua em 10 cidades do Paraná, está expandindo a sua operação de vendas em todo o Estado. E para isso, no dia do corretor de imóveis comemorado ontem (27), a empresa anuncia a abertura de 100 novas vagas para a função. Ao todo, são 25 vagas para Ponta Grossa, 16 para a Curitiba, 30 em Londrina, 6 para Maringá e Apucarana, 5 em Cambé e 12 em Guarapuava. Esse número se soma às outras 1400 vagas disponibilizadas para os 20 canteiros de obras.

A expectativa da empresa é ocupar os novos postos de trabalho até dezembro de 2021. O gerente Comercial, Rafael Bellei, explica que o início das atividades em novas cidades, bem como o lançamento e fortalecimento da marca, com novos empreendimentos, em praças nas quais a Prestes já atua, justificam as contratações. “Estamos com cerca de 6 mil unidades em produção e a previsão de lançamento de cinco novos empreendimentos faz com que a nossa força de vendas precise de reforços”, explica.

Para atrair interessados, a construtora investe em treinamentos e conhecimento, aplicando programas de desenvolvimento capazes de oferecer as melhores ferramentas disponíveis no mercado quando o assunto é vendas. “A nossa metodologia prepara o corretor de imóveis para todos os cenários que possam interferir no processo de venda”, destaca.

Para se inscrever, os interessados podem enviar o currículo para o e-mail: querosercorretor@prestes.com. Não é necessário ter experiência e o curso para o Creci é subsidiado pela empresa.

Cláudia Romariz/Asimp