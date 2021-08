Corpo de Saúde da Marinha esta com  inscrições abertas

Serviço De Seleção Do Pessoal Da Marinha (SSPM), são 38 vagas para ensino superior.

O concurso para o Corpo de Saúde da Marinha (CSM), que engloba o Quadro de Médicos (CSM-Md), o Quadro de Apoio à Saúde (CSM-S) e o Quadro de Cirurgião-Dentista (CSM-CD), está com inscrições abertas até dia 15 de agosto. O certame é para ambos os sexos, para candidatos com ensino superior completo na área a que concorrem, com menos de 36 anos no dia 1º de janeiro do ano do Curso de Formação de Oficiais (CFO), entre outros requisitos. São 38 vagas. Os rendimentos iniciais após o CFO é de R$12.120,15, já com todos os adicionais, referentes ao posto de Primeiro-Tenente.

O edital, o formulário de inscrição e provas anteriores estão no www.ingressonamarinha.mar.mil.br. A taxa é de R$ 130 e deve ser paga até dia 19 de agosto no horário bancário.

Os candidatos farão provas objetivas, com 50 questões de Conhecimentos Profissionais e uma redação. Caso sejam aprovados, serão convocados para os Eventos Complementares: Verificação de Dados Biográficos (VDB), Inspeção de Saúde (IS), Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i), Prova de Títulos (PT), Verificação de Documentos (VD), Avaliação Psicológica (AP) e Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

Asimp/Marinha