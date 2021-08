Crise climática é tema do “Aparecida Debate” desta terça-feira

O jornalista Eduardo Miranda vai mediar nesta terça-feira (17/08), às 21h30, mais um “Aparecida Debate” com convidados do programa. O tema desta semana destaca a crise climática, que ameaça a humanidade em todo o planeta.

Desta vez, o programa da TV Aparecida discute os desastres naturais na China, Europa e Estados Unidos, que reacenderam os debates sobre esse grave problema. A produção ainda mostra que não é de hoje que os cientistas chamam a atenção da comunidade internacional para as consequências das mudanças no clima. Tempestades, inundações, incêndios florestais e ondas de calor estão se multiplicando e ficando cada vez mais letais. O pior é que os países não estão fazendo a sua parte e parecem distantes de cumprir a meta de redução dos gases que provocam o efeito estufa. Como resultado, o aquecimento global está acelerando em níveis considerados alarmantes.

O “Aparecida Debate” destaca que no Brasil o retrato desse descaso é o desmatamento da Amazônia, que vem batendo recordes. Segundo dados levantados pelo jornalismo da TV Aparecida, em junho, a destruição da floresta teve alta pelo quarto mês seguido.

Entre os convidados para discutir o tema está Luiz Marques, professor do departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas (Unicamp), autor do livro “Capitalismo e Colapso Ambiental”, membro do Portal Crisálida e assessor do movimento católico global pelo clima, Laudato Sì. E ainda Juliana Baladelli Ribeiro, formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, MBA em mudanças climáticas e mestrado em gestão ambiental. Atualmente é especialista em soluções baseadas na natureza na Fundação Grupo Boticário, organização que faz parte da rede nacional Observatório do Clima, formada com o objetivo de discutir as mudanças climáticas no contexto brasileiro.

Vera Jardim/Asimp