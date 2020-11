Cristo Redentor receberá Festival Halleluya 2020, com muitas atrações confirmadas

Realizado anualmente em diversas cidades do Brasil, o Festival Halleluya terá a primeira edição especial em formato de live show, que acontecerá no dia 12 de dezembro, a partir das 18h30, no Santuário Cristo Redentor, com transmissão ao vivo para o público. Promovido pela Comunidade Católica Shalom, nesta edição o evento tem o objetivo de levar esperança para aqueles que são vítimas da pandemia do covid-19. O reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, vai abrir o festival recebendo a todos. O Halleluya será online e transmitido pelos canais oficiais do Festival (youtube.com/festivalhalleluya), pelo YouTube do reitor do Santuário (youtube.com/padreomar) e pelo canal de TV Rede Vida. Além de muita música, a programação conta ainda com o Halleluya Solidário, um trabalho de promoção humana com pessoas em situação de rua, que acontecerá nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. Neste ano, a organização do evento estima o atendimento de 500 pessoas em situação de rua.

"Esse ano teremos a alegria de realizar o Halleluya num formato novo e especial. Nesse contexto pandêmico tão desafiante, que envolve a todos, não podemos recuar, mas avançar juntos, em unidade, com a Igreja e outras comunidades, com o objetivo de evangelizar e, assim, irmos ao encontro especialmente dos nossos irmãos mais pobres. Somos uma Igreja em saída, que vai ao encontro do povo, e caridosa, que se ocupa com os mais necessitados", afirma o responsável local da Comunidade Shalom no Rio de Janeiro, Padre Rômulo dos Anjos.

“Será uma grande alegria receber esse grande festival, do qual já participei cantando, desta vez no Santuário Cristo Redentor. Será uma linda noite de evangelização e solidariedade”, destaca o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar.

A primeira edição em formato live show contará com cerca de oito atrações musicais nacionais e internacionais.

Confira a line-up do Festival Halleluya:

Nacionais:

· Rosa de Saron

· Sinal D`Paz

· Davidson Silva

· Adriana Arydes

· Missionário Shalom

Internacionais:

· Athenas (Argentina)

· Gen Rosso (Itália)

· Fr. Rob Galea (Austrália)

O Festival

O Festival Halleluya é um dos maiores festivais do país. Acontece há 24 anos em Fortaleza e reúne artistas católicos nacionais e internacionais. O evento, realizado pela Comunidade Católica Shalom, oferece um encontro com a pessoa de Jesus Cristo por meio das artes, esportes e entretenimento em geral. O Halleluya se espalhou por diversas cidades do Brasil e do mundo. Em Fortaleza, atrai mais de um milhão de pessoas a cada edição.

Pâmela Cunha/Asimp