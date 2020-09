Davi participa da posse de Fux na presidência do Supremo

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux e Rosa Weber tomaram posse na quinta-feira (10) como presidente e vice-presidente, respectivamente, dessa corte. Os dois foram eleitos no dia 25 de junho. O mandato é de dois anos. Fux, que assume o cargo em substituição a José Antonio Dias Toffoli, também presidirá o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi um dos presentes à cerimônia de posse, que contou com presença reduzida de autoridades e convidados devido às medidas de prevenção contra a covid-19. Também compareceram à sessão ministros do STF e de Estado, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidentes da Câmara, Rodrigo Maia.

No discurso de posse, como primeiro gesto simbólico, Luiz Fux prestou solidariedade às mais de 120 mil vítimas fatais da pandemia no Brasil.

O novo presidente do STF destacou a importância do debate construtivo e honesto “em tempos de pós-verdade”, o papel do tribunal na constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, além do respeito à cidadania, à garantia das liberdades individuais e à proteção das minorias nas decisões judiciais. Fux ressaltou a promoção da igualdade no reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e afrodescendentes, das uniões homoafetivas e na validação da Lei Maria da Penha. Também anunciou a futura criação do Observatório dos Direitos Humanos.

Luiz Fux também condenou a “transferência voluntária e prematura de conflitos de natureza política para o Poder Judiciário”. Para rebater as críticas de ativismo judicial que têm recaído sobre o STF, ele fez um convite ao Executivo e ao Legislativo a “dar um basta” na judicialização da política e evitar o encaminhamento de questões para as quais o tribunal não dispõe de capacidade institucional.

— Quando, excepcionalmente, assumir esse protagonismo, o Judiciário poderá intervir verticalmente; atuar como catalisador, indutor do processo político democrático, emitindo incentivos de atuação e de coordenação recíproca às instituições e aos atores políticos. Portanto, nos próximos dois anos, será nosso objetivo preservar a dignidade da jurisdição constitucional. Trata-se de compromisso para a sustentabilidade de nossa democracia, para a autoridade de nossa Constituição e para a harmonia entre os Poderes — declarou ele.

A cerimônia foi encerrada com “A Canção de Paz”, em hebraico, cantada por Leonardo Gonçalves, por convite do ministro Luiz Fux, que é judeu. Por meio das redes sociais, Davi Alcolumbre ressaltou que "Fux é o primeiro judeu a assumir o comando do Judiciário brasileiro".