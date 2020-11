Debate sobre la contribución de las centrales hidroeléctricas binacionales en la integración eléctrica del MERCOSUR

Ayer (16), se realizó el quinto Seminario de Integración Eléctrica en el MERCOSUR; Situación actual y perspectivas, donde se reunieron de forma virtual las Parlamentarias y Parlamentarios de la Comisión de Infraestructura, Transporte, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca, para debatir el papel de las Centrales hidroeléctricas binacionales, Itaipú (Río Paraná) Brasil-Paraguay; Yacyretá (Río Paraná) Argentina-Paraguay; y Salto Grande (Río Uruguay) Argentina-Uruguay.

Este Seminario busca reconocer la contribución de las centrales hidroeléctricas binacionales a la integración eléctrica regional, a la reducción de la quema de combustibles fósiles, al mejoramiento del ambiente y a evitar innecesarias emisiones de gases de efecto invernadero, así como al desarrollo regional en general. Además en cómo avanzar hacia una mejor y mayor integración e interconexión eléctrica.

La apertura estuvo a cargo del proyectista, miembro de la Comisión de Infraestructura del Parlamento del MERCOSUR, Parlamentario Ricardo Canese, quien explicó el objetivo principal de dicho encuentro “en la medida que avanza este proceso de integración eléctrica podremos avanzar en una matriz eléctrica más limpia, renovable, de menores costos para beneficio de la región”.

Seguidamente el Ing. Hugo Zarate Chávez, Representante por Paraguay de Itaipú Binacional Margen Derecha, detalló los beneficios ambientales y sociales de la operación de Itaipú, el cual busca “para el 2020 se consolide como generadora de energía limpia y renovable, con el mejor desempeño operativo y las mejores prácticas de sostenibilidad en el mundo, impulsando el desarrollo sostenible y la integración regional”. Entre los beneficios, indicó el potencial tecnológico, la producción con uso de otras fuentes, las obras de infraestructura y la reducción de emisiones de dióxido de carbono, “en los últimos años se logró disminuir de 2.68 millones de toneladas a 2 millones de toneladas, esto desde el año 2016”.

Luego, Joaquim Silva e Luna, Director General de la Central Hidroeléctrica Itaipú Binacional por Brasil destacó entre los diferentes temas de la integración eléctrica regional, “el mejoramiento del ambiente, la reducción de la quema de combustibles fósiles y cómo evitar las innecesarias emisiones de gases de efecto invernadero, además de generar energía de calidad con responsabilidad social y ambiental contribuyendo en el desarrollo sustentable tanto en Brasil como en Paraguay”. Asimismo “Itaipú ya plantó 44 millones de árboles, participó en la construcción de obras de infraestructura como puentes y ciclovías, ampliación de un aeropuerto y un hospital en Foz de Iguazú”, entre otros proyectos señaló Silva.

Seguidamente, Luis Benedetto, Presidente de la Delegación Argentina en la Central hidroeléctrica binacional Salto Grande, y Daniel Arcieri, Vicepresidente de la Delegación Uruguay en la Central hidroeléctrica binacional Salto Grande, explicaron de forma conjunta la presentación, dicha hidroeléctrica “abastece el 41% de la demanda en Uruguay y el 4% de la demanda en Argentina, además es regulador de frecuencia del sistema interconectado, con alta disponibilidad de equipamiento y están embarcados en los cambios en la matriz energética de los países, incorporando la energía eólica y solar” indicó Benedetto.

Por su parte, Arcieri indicó que el centro de operación unificado, opera y gestiona la central, el vertedero y los equipos de maniobra, además dio como ejemplo “el arranque en negro del sistema interconectado, fue probado en el colapso del pasado 16/06/2019, donde se logró dar energia en 20 minutos a las localidades próximas y en pocas horas a todo el Uruguay y varias provincias Argentinas”.

Por último, concluyeron nombrando los diferentes aportes al desarrollo regional, como “la disponibilidad del lago para extracción de agua para riego, el puente internacional único ferroviario, que permitiría conectar el norte de Argentina con Uruguay, el empleo directo e indirecto en la región, el desarrollo turístico y la cobertura de emergencias médicas en la zona del complejo”.

Luego del intercambio, en el cierre del quinto taller el Parlamentario Ricardo Canese, agradeció la participación de los representantes de cada Central Hidroeléctrica, Parlamentarios y técnicos y aprovechó la oportunidad para convocar para el último Seminario sobre la visión de las organizaciones ciudadanas en un proyecto de integración eléctrica regional y su contribución a mejorar el ambiente, el lunes 7 de diciembre.

Estuvieron presentes los Parlamentarios paraguayos Edith Benitez, Blanca Lila Mignarro, Neri Olmedo y Ricardo Canese; los Parlamentarios argentinos Jorge Vanossi, Miguel Angel Cusi Cruz y Alejandro Karlen; y los Parlamentarios Supranacionales de Bolivia, Ana Merelis, Vicepresidenta de la Delegación Boliviana, Sara Condori, Clotilde Padilla, Aleiza Rodríguez, Luis Zúñiga, Carlos Arrien y Adolfo Mendoza.

La meta del Seminario es generar un debate que contribuya a consensos, entre los principales actores académicos, de integración, políticos, económicos y ciudadanos, en relación a la conveniencia de una mayor y mejor integración eléctrica regional, así como cuáles deben ser los objetivos y las características de tal integración. En síntesis, se busca clarificar ideas que faciliten el proceso de integración en el MERCOSUR, en general, y energética y eléctrica en particular.

Debate sobre a contribuição das centrais hidrelétricas binacionais na integração elétrica do MERCOSUL

Ontem (16), foi realizado o quinto Seminário de Integração Elétrica no MERCOSUL; Situação atual e perspectivas, onde os Parlamentares da Comissão de Infraestrutura, Transporte, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuária e Pesca se reuniram virtualmente para discutir o papel das hidrelétricas binacionais, Itaipu (Rio Paraná) Brasil-Paraguai; Yacyretá (Rio Paraná) Argentina-Paraguai; e Salto Grande (Rio Uruguai) Argentina-Uruguai.

Este Seminário busca reconhecer a contribuição das centrais hidrelétricas binacionais para a integração elétrica regional, para a redução da queima de combustíveis fósseis, melhoria do meio ambiente e prevenção de emissões desnecessárias de gases de efeito estufa, bem como para o desenvolvimento regional em geral, bem como buscar formas de avançar para a uma melhor e maior integração / interconexão elétrica.

A abertura ficou a cargo do projetista, membro da Comissão de Infraestrutura do Parlamento do MERCOSUL, o Parlamentar Ricardo Canese, o qual destacou o objetivo principal do referido encontro indicando que “à medida que avança este processo de integração elétrica, poderemos avançar para uma matriz elétrica mais limpa, renovável, com custos mais baixos para o benefício da região”.

Em seguida, o Engenheiro Hugo Zarate Chávez, Representante para o Paraguai da Itaipu Binacional Margem Direita, detalhou os benefícios ambientais e sociais da operação de Itaipu, a qual busca “consolidar-se, até o ano de 2020, como geradora de energia limpa e renovável, com o melhor desempenho operacional e as melhores práticas de sustentabilidade do mundo, promovendo o desenvolvimento sustentável e a integração regional”. Entre os benefícios, apontou o potencial tecnológico, a produção com o uso de outras fontes, as obras de infraestrutura e a redução da emissão de gás carbônico, “nos últimos anos foi possível diminuir de 2,68 milhões de toneladas para 2 milhões de toneladas, isso desde 2016”, concluiu Chávez.

Posteriormente, Joaquim Silva e Luna, Diretor Geral da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional para o Brasil, destacou entre os diferentes temas da integração elétrica regional, “o melhoramento do meio ambiente, a redução da queima de combustíveis fósseis, como evitar emissões desnecessárias de gases efeito estufa, além da geração de energia de qualidade com responsabilidade socioambiental contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Brasil e do Paraguai”. No mesmo contexto, indicou que a “Itaipu já plantou 44 milhões de árvores, participou da construção de obras de infraestrutura como pontes e ciclovias, da ampliação de um aeroporto e de um hospital em Foz de Iguaçu”, entre outras obras, citou o General Silva e Luna.

Por sua vez, Luís Benedetto, Presidente da Delegação Argentina na Usina Hidrelétrica Binacional Salto Grande, e Daniel Arcieri, Vice-Presidente da Delegação Uruguaia na Usina Hidrelétrica Binacional Salto Grande, fizeram uma apresentação conjunta sobre o Complexo Hidrelétrico. “Atende a 41% da demanda do Uruguai e a 4% da demanda da Argentina, é também um regulador de freqüência do sistema interligado, com alta disponibilidade de equipamentos, além de estar embarcando em mudanças na matriz energética dos países e incorporando o energia eólica e solar” indicou Benedetto.

Daniel Arcieri indicou que o centro de operação unificado opera e gerencia a usina, o aterro e os equipamentos de manobra. Citou também o exemplo do “início do sistema interligado, o qual foi testado no colapso ocorrido em 16/06/2019, onde foi possível dar energia em 20 minutos às cidades vizinhas e em poucas horas a todo o Uruguai e várias províncias argentinas”.

Por fim, os expositores Benedetto e Arcieri concluíram enumerando as diferentes contribuições para o desenvolvimento regional, tais como “a disponibilidade do lago de extração de água para irrigação, a ponte ferroviária internacional que ligaria o norte da Argentina ao Uruguai, o emprego direto e indireto na região, o desenvolvimento do turismo e a cobertura de emergências médicas na área do complexo".

Após o debate final, no encerramento do quinto seminário, o Parlamentar Ricardo Canese, agradeceu a participação dos representantes de cada Usina Hidrelétrica, Parlamentares e Técnicos e aproveitou a oportunidade para convocar a todos para o último evento do Ciclo de Debates que se realizará no dia 7 de dezembro, e terá como tema principal a Visão das Organizações cidadãs em um projeto de integração elétrica regional e sua contribuição para a melhoria do meio ambiente.

Participaram do evento os Parlamentares paraguaios Edith Benitez, Blanca Lila Mignarro, Neri Olmedo e Ricardo Canese; os Parlamentares argentinos Jorge Vanossi e Miguel Angel Cusi Cruz, os Parlamentares Supranacionais da Bolívia, Ana Merelis, Vice Presidente da Delegação Boliviana, Sara Condori, Clotilde Padilla, Aleiza Rodríguez, Luis Zúñiga, Carlos Arrien e Adolfo Mendoza.

O objetivo do Seminário é gerar um debate que contribua para o consenso, entre os principais atores acadêmicos, de integração, políticos, econômicos e cidadãos, sobre a conveniência de uma maior e melhor integração elétrica regional, bem como quais devem ser os objetivos e as características de tal integração. Em suma, visa trabalhar em ideias que facilitem o processo de integração no MERCOSUL, em geral, e na energia e eletricidade, em particular.

Agência Parlasul