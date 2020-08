Declaración conjunta de Presidentes de Parlamentos regionales acerca de las elecciones a la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo

Comunicado de Prensa (28/08/2020). Declaración conjunta de los Presidentes de Parlamentos regionales acerca de las elecciones a la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo.

VISTO:

La Convocatoria para la elección del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ratificada para los días 12 y 13 de septiembre, a realizarse vía remota.

La postergación para marzo de 2021 de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del mismo Banco, lo que demuestra que no están dadas las condiciones para que, en este contexto de aislamiento, se puedan tomar decisiones acerca de la próxima conducción del BID.

La postulación, por primera vez en sus 61 años de historia, de un candidato por parte de la actual Administración del gobierno de los Estados Unidos para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. El candidato es el Director Principal para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio y Asesor Especial del Presidente, Claver Carone.

La Recomendación de apoyo al consenso histórico de la representación latinoamericana en la presidencia del banco interamericano de desarrollo, aprobada por unanimidad en la última sesión plenaria del Parlamento Andino del 30 y 31 de julio.

La Declaración de Preocupación ante la reciente postulación de los Estados Unidos a la presidencia del BID, aprobada por unanimidad de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento del Mercosur.

La Declaración de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la República Argentina que insta a promover declaraciones de apoyo a la candidatura de un representante latinoamericano en todos los parlamentos latinoamericanos y caribeños, aprobada por unanimidad el pasado 7 de agosto.

Considerando:

Que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una organización financiera internacional, fundada oficialmente en 1959, cuando la Organización de los Estados Americanos redactó el Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Que al momento de su creación el Banco Interamericano de Desarrollo tuvo por función principal constituirse en organismo solidario y de cooperación regional reflejado en un tratamiento preferencial hacia los países menos desarrollados, siendo hoy en día la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe, ayudando a mejorar la salud, la educación y la infraestructura a través del apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad. Su objetivo es alcanzar el desarrollo de una manera sostenible y respetuosa con el clima.

Que el Presidente del BID es elegido por la Asamblea de Gobernadores para ejercer funciones durante un periodo de cinco años. Para ser elegido Presidente del BID, el candidato debe tener el apoyo de un número de países miembros del Banco que le den la mayoría absoluta del poder de sufragio del Banco, así como también una mayoría absoluta del número de países miembros del continente americano.

Que, desde sus principios, el BID ha sido presidido por presidentes latinoamericanos, siguiendo una regla consuetudinaria para la elección del Presidente y es que una persona propuesta por los países latinoamericanos ejerza la presidencia del mismo permitiendo que el Banco ocupe un rol fundamental en proyectos de inversión para el desarrollo y para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. En ese marco de acuerdos, la vicepresidencia siempre ha recaído en un candidato promovido por los Estados Unidos de América.

Que dicho consenso histórico ha significado la reafirmación de la amistad de los países de América y de la rica tradición hemisférica y multilateral, en la que los Estados Unidos aportó, en el caso de BID, un ejemplo de equidad y equilibrio institucional, por décadas.”

Que la postulación de un candidato estadounidense a la presidencia rompe con el consenso histórico y la norma consuetudinariapara la elección de la persona que debe ocupar la Presidencia del BID por los próximos años.

Que, ante esta situación, se produjeron numerosas manifestaciones en contra de esa postulación y a favor de la postergación de la fecha de elección de tan importante cargo hasta la celebración de la Asamblea de Gobernadores del BID del 17 al 21 de marzo de 2021 en Barranquilla, Colombia. Así, lo ha manifestado la Unión Europea, en una carta enviada por el Alto Representante para la Política Exterior y Seguridad Común, el español Josep Borrell en la cual propuso posponer la elección del nuevo presidente del BID debido a la pandemia y a la proximidad de las elecciones en los EE.UU. De la misma manera, se han pronunciado los ex presidentes latinoamericanos Fernando Henrique Cardoso de Brasil; Ricardo Lagos de Chile; Juan Manuel Santos de Colombia; Ernesto Zedillo de México y Julio Sanguinetti de Uruguay argumentando que la propuesta norteamericana rompe con el compromiso original de una presidencia latinoamericana en el organismo financiero regional. También se expresaron en sentido similar ex Cancilleres de la Argentina, del Perú y de Guatemala, entre otros. A su vez, diversos congresistas estadounidenses, pertenecientes al partido demócrata manifestaron su profunda preocupación luego que la administración de Donald Trump propusiera como candidato a presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a Mauricio Claver-Carone, por lo que remitieron una carta al Secretario de Tesoro Steven TernerMnuchin.

Que las distintas declaraciones de rechazo a la propuesta norteamericana y de apoyo a la continuidad de la regla tradicional, realizadas desde la mayor amplitud y pluralidad democrática y expresadas por actores de tan importante trayectoria, reflejan la convicción de que ese consenso histórico es fundamental para el normal funcionamiento del organismo.

Que, en todos los casos, estas manifestaciones constituyen un llamado a fortalecer el multilateralismo en el escenario regional, fundamental para nuestros países en la búsqueda de un desarrollo sostenible con inclusión social.

Por lo tanto, los Presidentes de los Parlamentos expresamos

Nuestra defensa al histórico consenso y al respeto de la norma consuetudinaria por la cual se ha establecido que la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sea ocupada por un o una representante de América Latina, que significa la reafirmación de la igualdad y del equilibrio institucional entre los países del continente americano.

Sumar la voz apoyando el clamor de Estados y Parlamentos de América Latina que demandan la postergación de la elección del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- hasta la celebración de la Asamblea de Gobernadores de esa institución en marzo de 2021.

Nuestra invitación a que los parlamentos latinoamericanos y caribeños promuevan declaraciones de apoyo a la candidatura de un representante latinoamericano.

La necesidad de que los gobiernos latinoamericanos y caribeños soliciten la postergación de la fecha de elección, utilizando los mecanismos estatutarios existentes para dicho efecto, con el objetivo de que se pueda elegir a un candidato latinoamericano.

Emitido a los 27 días del mes de agosto de dos mil veinte.

Jorge Pizarro Soto - Presidente del Parlatino

Nadia de León - Presidenta del Parlacen

Oscar Laborde - Presdiente del Parlasur

Eustaquio Cadena - Presidente del Parlandino

Declaração conjunta dos Presidentes dos Parlamentos regionais sobre as eleições para a Presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento

Comunicado de Imprensa (28/08/2020). Declaração conjunta dos Presidentes dos Parlamentos regionais sobre as eleições para a Presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

VISTO:

A convocatória para a eleição do Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ratificada para os dias 12 e 13 de setembro, será realizada a distância.

O adiamento para março de 2021 da reunião anual da Assembleia de Governadores do mesmo Banco, o que mostra que não estão reunidas as condições para que, neste contexto de isolamento, possam ser tomadas decisões sobre a próxima liderança do BID.

A indicação, pela primeira vez em seus 61 anos de história, de um candidato do atual governo dos Estados Unidos à presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O candidato é o Diretor Sênior para Assuntos do Hemisfério Ocidental no Conselho de Segurança Nacional de Maurício e o Conselheiro Especial do Presidente, Claver Carone.

A Recomendação para apoiar o consenso histórico da representação latino-americana na presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, aprovada por unanimidade na última sessão plenária do Parlamento Andino em 30 e 31 de julho.

A Declaração de Preocupação com a recente nomeação dos Estados Unidos para a presidência do BID, aprovada por unanimidade pela Comissão de Assuntos Econômicos do Parlamento do Mercosul.

A Declaração da Comissão de Relações Exteriores e Culto do Senado da República Argentina que insta a promover declarações de apoio à candidatura de um representante latino-americano em todos os parlamentos latino-americanos e caribenhos, aprovada por unanimidade em 7 de agosto.

Considerando:

Que o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é um organismo financeiro internacional, oficialmente fundado em 1959, quando a Organização dos Estados Americanos elaborou o Acordo Constitutivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Que, à época de sua criação, a principal função do Banco Interamericano de Desenvolvimento era ser um órgão de solidariedade e cooperação regional refletido em um tratamento preferencial aos países menos desenvolvidos, sendo hoje a principal fonte de financiamento para o desenvolvimento da América Latina e Caribe, ajudando a melhorar a saúde, a educação e a infraestrutura por meio de apoio financeiro e técnico aos países que trabalham para reduzir a pobreza e a desigualdade. Seu objetivo é alcançar o desenvolvimento de forma sustentável e amiga do clima.

Que o Presidente do BID seja eleito pela Assembléia de Governadores para um mandato de cinco anos. Para ser eleito Presidente do BID, o candidato deve contar com o apoio de vários países membros do Banco que lhe conferem a maioria absoluta do poder de voto do Banco, bem como a maioria absoluta do número de países membros do continente americano.

Que, desde seus primórdios, o BID foi presidido por presidentes latino-americanos, seguindo uma regra costumeira para a eleição do Presidente e que uma pessoa proposta pelos países latino-americanos exerce a presidência do mesmo, permitindo ao Banco ocupar um papel fundamental nos projetos de investimento para o desenvolvimento e para a melhoria da qualidade de vida de nossos povos. Nesse quadro de acordos, a vice-presidência sempre coube a um candidato promovido pelos Estados Unidos da América.

Esse referido consenso histórico significou a reafirmação da amizade dos países da América e da rica tradição hemisférica e multilateral, na qual os Estados Unidos forneceram, no caso do BID, um exemplo de equidade e equilíbrio institucional, durante décadas. "

Que a indicação de um candidato dos Estados Unidos à presidência rompe com o consenso histórico e a norma costumeira para a eleição de quem deve ocupar a Presidência do BID nos próximos anos.

Que, diante dessa situação, houve inúmeras manifestações contra essa indicação e a favor do adiamento da data de eleição de tão importante cargo até a Assembleia de Governadores do BID realizada de 17 a 21 de março de 2021 em Barranquilla, Colômbia. Assim, a União Europeia afirmou, em carta enviada pelo Alto Representante para a Política Externa e de Segurança Comum, o espanhol Josep Borrell, na qual propôs o adiamento da eleição do novo presidente do BID devido à pandemia e proximidade do eleições nos Estados Unidos Da mesma forma, falaram os ex-presidentes latino-americanos Fernando Henrique Cardoso do Brasil; Ricardo Lagos do Chile; Juan Manuel Santos, da Colômbia; Ernesto Zedillo do México e Julio Sanguinetti do Uruguai argumentam que a proposta norte-americana rompe com o compromisso original de uma presidência latino-americana na organização financeira regional. Ex-chanceleres da Argentina, Peru e Guatemala, entre outros, também falaram em sentido semelhante. Por sua vez, diversos parlamentares norte-americanos pertencentes ao Partido Democrata expressaram sua profunda preocupação depois que o governo Donald Trump propôs Mauricio Claver-Carone como candidato a presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), pelo qual enviaram uma carta ao secretário por Tesoro Steven TernerMnuchin. Peru e Guatemala, entre outros. Por sua vez, diversos parlamentares norte-americanos pertencentes ao Partido Democrata expressaram sua profunda preocupação depois que o governo Donald Trump propôs Mauricio Claver-Carone como candidato a presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), pelo qual enviaram uma carta ao secretário por Tesoro Steven TernerMnuchin. Peru e Guatemala, entre outros. Por sua vez, diversos parlamentares norte-americanos pertencentes ao Partido Democrata expressaram sua profunda preocupação depois que o governo Donald Trump propôs Mauricio Claver-Carone como candidato a presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), pelo qual enviaram uma carta ao secretário por Tesoro Steven TernerMnuchin.

Que as diversas declarações de rejeição à proposta norte-americana e de apoio à continuidade da regra tradicional, feitas a partir da mais ampla amplitude democrática e pluralidade e expressas por atores com tão importante trajetória, refletem a convicção de que este consenso histórico é fundamental para a funcionamento normal do organismo.

Que, em todos os casos, essas manifestações constituem um apelo ao fortalecimento do multilateralismo no cenário regional, fundamental para nossos países na busca do desenvolvimento sustentável com inclusão social.

Portanto, os Presidentes dos Parlamentos expressam

Nossa defesa do consenso histórico e do respeito à norma costumeira pela qual se estabeleceu que a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) seja ocupada por um representante da América Latina, o que significa a reafirmação da igualdade e do equilíbrio institucional entre os países do continente americano.

Dê sua voz apoiando o clamor dos Estados e Parlamentos latino-americanos que exigem o adiamento da eleição do Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID- até a realização da Assembléia de Governadores daquela instituição em março de 2021.

Nosso convite aos parlamentos latino-americanos e caribenhos para que promovam declarações de apoio à candidatura de um representante latino-americano.

A necessidade de os governos latino-americanos e caribenhos solicitarem o adiamento da data das eleições, utilizando os mecanismos estatutários existentes para o efeito, para eleger um candidato latino-americano.

Emitido no dia 27 de agosto de dois mil e vinte.

Jorge Pizarro Soto - Presidente do parlatino

Nadia de Leon - Presidente do Parlacen

Oscar Laborde - Presidente do Parlasul

Corrente Eustace - Presidente do Parlandino