Delegación de Paraguay en el PARLASUR realizará audiencia pública sobre ley que enmarca revisión de Itaipú

El Presidente de la Comisión sobre hidroeléctricas de la Delegación del Paraguay ante el Parlamento del MERCOSUR, Ricardo Canese, informó esta mañana ante sus pares en Asunción, que el Senador nacional Víctor Ríos acoge los aportes realizados por la delegación paraguaya y los incorporará en la propuesta de ley que presentará en la Cámara de Senadores de dicho país, relativa a las condiciones para la firma de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. Canese también informó que se realizará una audiencia pública el 24 de marzo sobre la referida propuesta normativa, en el salón de sesiones del Congreso.

Participaron de la sesión de esta mañana, los Parlamentarios paraguayos Nelson Argaña, Blanca Lila Mignarro, Enzo Cardozo, Neri Olmedo y el citado Canese. Fue en la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional.

En cuanto a la propuesta de los Parlamentarios paraguayos en el PARLASUR, entre otros aspectos, se plantea la sustitución del derecho de adquisición por el derecho de preferencia. Esto permitiría que Paraguay pueda vender a terceros países y Brasil solo podrá acceder a dicha energía si iguala el precio ofertado por otro país.

En el aporte que realiza los Parlamentarios paraguayos al proyecto de ley del Senador Víctor Ríos referido al tratado de Itaipú, se propone que “la energía producida por el aprovechamiento hidroeléctrico será dividido en partes estrictamente iguales, para todo tipo de energía producida por Itaipú, incluyendo a lo contenido en el embalse y a toda la energía asociada a la potencia contratada entre las dos partes”.

En el año 2023, según el propio Tratado, puede ser reformulado el Anexo C del mismo, referido al costo de la energía. De tal modo a dar un marco a las negociaciones que lleva adelante el Ejecutivo paraguayo con el gobierno brasileño, se plantear crear una ley, que limite las atribuciones del gobierno central, en función a la defensa de la soberanía nacional. Así, el proyecto de ley se denomina “Que establece las condiciones para la firma de la revisión del Anexo C de Itaipú Binacional, entre los gobiernos de la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil”.

Delegação do Paraguai no PARLASUL realizará audiência pública sobre lei que dá marco à revisão de Itaipu

O Presidente da Comissão sobre hidroelétricas da Delegação do Paraguai ante o Parlamento do MERCOSUL, Ricardo Canese informou nesta manhã aos seus pares em Assunção, que o Senador nacional Víctor Ríos incorporará os aportes realizados pela delegação paraguaia na proposta de lei que será apresentada na Câmara de Senadores do referido país, relativa às condições para a assinatura da revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu. Canese também informou que se realizará uma audiência pública no dia 24 de março sobre a proposta normativa, no salão de sessões do Congresso.

Participaram da sessão nesta manhã, os Parlamentares paraguaios Nelson Argaña, Blanca Lila Mignarro, Enzo Cardozo, Neri Olmedo e Ricardo Canese.

Em quanto à proposta dos Parlamentares paraguaios no PARLASUL, entre outros aspectos, se apresenta a substituição do direito de aquisição pelo direito de preferência. Isto permitiria que o Paraguai possa vender a terceiros países e Brasil somente poderá aceder a esta energia se iguala o preço ofertado por outro país.

No aporte que realizam os Parlamentares paraguaios ao projeto de lei do Senador Víctor Ríos referido ao tratado de Itaipu, se propõe que “a energia produzida pelo aproveitamento hidroelétrico será dividido em partes estritamente iguais, para todo tipo de energia produzida por Itaipu, incluindo o conteúdo no reservatório de água e toda a energia associada a potência contratada entre as duas partes”.

No ano 2023, segundo o próprio Tratado, pode ser reformulado o Anexo C do texto, referido ao custo da energia. De tal modo a dar um marco às negociações que realiza o Executivo paraguaio com o governo brasileiro, se fala em criar uma lei, que limite as atribuições do governo central, em função da defesa da soberania nacional. Assim, o projeto de lei se denomina “Que estabelece as condições para a assinatura da revisão do Anexo C de Itaipu Binacional, entre os governos da República do Paraguai e a República Federativa do Brasil”.