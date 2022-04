Delegación del PARLASUR se reunió en Roma con miembros del Parlamento italiano

El miércoles (27) se reunieron en la ciudad de Roma, una delegación de Parlamentarios del MERCOSUR con miembros del Parlamento italiano, con la finalidad de conformar un grupo de amistad PARLASUR-Parlamento Italiano. Y en esta oportunidad, revisaron temas como la guerra Ucrania-Rusia, el abastecimiento y producción alimenticia, las energías renovables y el apoyo a la causa de las Islas Malvinas.

La Delegación de Parlamentarios del MERCOSUR, la conformó el Presidente del PARLASUR Tomas Bittar (Paraguay), el Jefe de la Delegación paraguaya Manuel Morínigo, la Parlamentaria Marina Femenía (Argentina), Presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales, y el Parlamentario Daniel Ramundo (Argentina), acompañados por el Embajador argentino ante Italia, Roberto Carles.

Este encuentro marcó el inicio de una agenda de trabajo conjunto que continuará con una visita de los representantes del país europeo a Montevideo en noviembre de este año. Además de reunirse para la conformación del grupo de amistad, la delegación del PARLASUR fue recibida por el Presidente de la Cámara de Diputados de Italia, Roberto Fico.

Por su parte el Parlamentario del MERCOSUR, Daniel Ramundo (Argentina), destacó a la prensa que “antes de la pandemia habíamos manifestado interés en establecer relaciones de armar un grupo de amistad entre las dos cámaras del Parlamento italiano y el PARLASUR, y hoy nos reunimos con miembros de Diputados y del Senado”.

Entre los integrantes del grupo de amistad por parte del Parlamento italiano estuvieron, el Diputado italiano Mario Borghese, el Senador Ricardo Merlo, también del partido MAIE (Movimiento Asociativo de los Italianos en el Exterior), los miembros del denominado Grupo Mixto Andrea Cecconi y Antonio Tasso, y los Diputados Eugenio Sangregorio y Giovanni Russo.

El grupo de amistad del Parlamento de Italia con el PARLASUR, es el primer paso para un intercambio de experiencias sobre el proceso de integración del Parlamento italiano, miembro fundador de la Comunidad Europea y de sus instituciones, y cómo dichas experiencias pueden ser ajustadas al modelo de integración regional del MERCOSUR. También se trató el rol del Parlamento Italiano en la constitución del Parlamento Europeo y fueron definidas agendas compartidas de dichos organismos legislativos.

Asimismo, el Parlamentario argentino Daniel Ramundo agregó que se tomó el compromiso de definir en los próximos meses a los integrantes del Grupo de amistad con el Parlamento italiano y que se hará una segunda reunión en noviembre en la sede del Parlamento del MERCOSUR.

Por otro lado, el Parlamentario Ramundo explicó que “de cara a la pospandemia y con el advenimiento de la guerra Ucrania-Rusia, incorporamos para las agendas tocar temas en común, como el alimenticio, las energías renovables y uno muy político, en el que venimos trabajando con unanimidad, como es el apoyo a la causa Malvinas”.

Según el Parlamentario Ramundo, los integrantes del Parlamento italiano se comprometieron “a seguir trabajando la causa de Malvinas, para que no haya más espacios que operen como colonia y que se empiecen a cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas” sobre dichas Islas argentinas.

Delegação do PARLASUL realiza encontro em Roma com membros do Parlamento italiano

Na quarta-feira (27) reuniu-se na cidade de Roma uma delegação de Parlamentares do MERCOSUL com Parlamentares italianos, para formar um grupo de amizade PARLASUL-Parlamento italiano. Nesta oportunidade, revisaram temas como a guerra Ucrânia-Rússia, abastecimento e produção de alimentos, energias renováveis e apoio à causa das Ilhas Malvinas.

A Delegação Parlamentar do MERCOSUL foi integrada pelo Presidente do PARLASUL Tomás Bittar (Paraguai), o Chefe da Delegação paraguaia Manuel Morínigo, a Parlamentar Marina Femenía (Argentina), Presidente da Comissão de Assuntos Internacionais e o Parlamentar Daniel Ramundo (Argentina), acompanhado pelo embaixador argentino na Itália, Roberto Carles.

Esta reunião marcou o início de uma agenda de trabalho conjunto que continuará com a visita dos representantes do país europeu a Montevidéu em novembro deste ano. Além de se reunir para formar o grupo de amizade, a delegação do PARLASUL foi recebida pelo presidente da Câmara dos Deputados italiana, Roberto Fico.

Por sua vez, o Parlamentar do MERCOSUL, Daniel Ramundo (Argentina), disse à imprensa que "antes da pandemia havíamos manifestado interesse em estabelecer relações para formar um grupo de amizade entre as duas câmaras do Parlamento italiano e o PARLASUL, e hoje nos reunimos com membros da Câmara dos Deputados e do Senado".

Entre os membros do grupo de amizade, em nome do Parlamento italiano, participaram o Deputado italiano Mario Borghese, o senador Ricardo Merlo, também do partido MAIE (Movimento Associativo de Italianos no Exterior), os membros do chamado Grupo Misto Andrea Cecconi e Antonio Tasso, e os deputados Eugenio Sangregorio e Giovanni Russo.

O grupo de amizade do Parlamento italiano com o PARLASUL é o primeiro passo para uma troca de experiências sobre o processo de integração do Parlamento italiano, membro fundador da Comunidade Européia e suas instituições, e como essas experiências podem ser ajustadas ao modelo regional de integração do MERCOSUL. O papel do Parlamento italiano na constituição do Parlamento Europeu também foi discutido e as agendas compartilhadas dos referidos órgãos legislativos foram definidas.

Além disso, o parlamentar argentino Daniel Raimundo, acrescentou que assumiu o compromisso de definir nos próximos meses os membros do Grupo de Amizade com o Parlamento italiano e que uma segunda reunião será realizada em novembro na sede do Parlamento do MERCOSUL.

Por outro lado, o parlamentar argentino Daniel Ramundo explicou que "diante da pós-pandemia e com o advento da guerra Ucrânia-Rússia, incluímos nas agendas temas comuns, como alimentação, energias renováveis e um muito político, sobre o qual temos trabalhado com unanimidade, como é o apoio à causa Malvinas".

Segundo o Parlamentar Ramundo, os parlamentares italianos se comprometeram "a continuar trabalhando pela causa das Malvinas, para que não haja mais espaços que funcionem como colônia e que comecem a ser cumpridas as resoluções das Nações Unidas" sobre estas Ilhas Argentinas.