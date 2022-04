Deputado Cobra Repórter entrega à 2 ª Cia da PRE a Menção Honrosa para o Cabo Giovani de Oliveira Durães

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, entregou, na quinta-feira (31), aos representantes da 2ª Companhia do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), em Londrina, a Menção Honrosa do Cabo Giovani de Oliveira Durães pela atuação durante uma apreensão de elevada quantidade drogas no município de Sertaneja. O filho do homenageado também estava presente.

O Cabo Pedro Alberto Barbosa e o ainda então Soldado Giovani de Oliveira Durães, em patrulhamento, solicitaram a parada de um veículo, comando que não foi respeitando pelo motorista que empreendeu fuga.

“Os policiais, então, deram início a uma intensa perseguição, que exigiu habilidades estratégicas de acompanhamento do suspeito, elevado discernimento e senso de oportunidade. Fato que brilhantemente foi realizado, culminando com a apreensão de 195 kg de maconha. Ação que, por si só, justifica a Menção Honrosa como reconhecimento pela destacada atuação dos policiais a fim de que sirva como exemplo para intensificação de apreensões de drogas e prisão de traficantes”, ressaltou o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp