Deputado Cobra Repórter solicita Menção Honrosa ao dono da Farmácia Catedral

O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), apresentou, na segunda-feira (04), na Assembleia Legislativa do Paraná, um requerimento solicitando Menção Honrosa ao dono da Farmácia Catedral de Londrina, Martins Silva, proprietário desde 1975.

"É um paranaense que se destaca no cenário da segunda maior cidade do Paraná, sendo que entendemos justo e louvável o registro de Menção Honrosa, como reconhecimento deste Poder Legislativo do Estado do Paraná em virtude dos brilhantes trabalhos prestados a toda a sociedade londrinense assim como para toda a região", disse o deputado Cobra Repórter em seu requerimento.

Waldecyr Martins Silva, 84 anos, é proprietário da pioneira Farmácia Catedral, que está localizada na Rua Prefeito Hugo Cabral, Centro de Londrina. Atuando diariamente desde 1975, tornou-se uma das personalidades mais conhecidas da cidade por sua simpática atenção à todos, sempre ajudando para a manutenção e restabelecimento da saúde de muitas gerações de pessoas da região norte central, principalmente, neste momento pós-pandêmico.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asiimp