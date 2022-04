Nesse sábado, 2 de abril é, celebrado o dia Mundial de Conscientização do Autismo. Uma em cada 160 crianças no mundo sofre deste transtorno. O Canção Nova Notícias mostra o trabalho de uma associação que atua no desenvolvimento de quem tem enfrente as adversidades desse espectro.

Reportagem de Aline Imércio/Canção Nova