Dicas para investir em um pequeno negócio

Investir em um pequeno negócio cada vez mais se torna uma saída viável, especialmente para quem quer entrar no mercado de trabalho ou encontrar uma alternativa para driblar a crise provocada pela pandemia.

Hoje, no atual cenário apresentado pelo marketing digital, com um site e uma hospedagem de site você tem condições de assegurar uma boa presença online para esse seu pequeno negócio, o tornando oportunidade lucrativa.

Por isso, para você investir com segurança e ser bem sucedido, esse texto traz tópicos que vão esclarecer alguns pontos relevantes como:

Alternativas de pequenos negócios

A importância da hospedagem de site para negócios digitais

Como divulgar o seu pequeno negócio

Investir em um pequeno negócio representa uma boa oportunidade para quem deseja mais autonomia profissional, arranjar um emprego ou, em alguns casos, encontrar uma fonte de renda extra em tempos de crise e Coronavírus.

A primeira dica para quem quer investir em um pequeno negócio é encontrar uma área que você tenha afinidade. O fato de você atuar em um segmento que seja do seu interesse ajuda na sua gestão.

Alternativas de trabalho não faltam, pois há oportunidades em vários segmentos, que vão desde a tecnologia ao artesanato. Confira com mais detalhes algumas delas a seguir.

Consultoria Virtual

Hoje em dia é possível atuar como consultor em diversas áreas, tais como nutrição, moda, marketing e finanças. Além disso, graças a ferramentas como Zoom Meetings e o Slack, é possível efetuar esse trabalho de maneira virtual.

Para ser um consultor virtual é necessário optar pela área que seja do seu interesse e que você tenha um amplo domínio. Além disso, é preciso estipular como será o pacote de consultorias, que deve levar em conta o perfil e as expectativas de cada cliente.

Quais serão os materiais utilizados? Qual será a frequência das reuniões? Essas são algumas das perguntas que você deve fazer antes de investir nesse tipo de negócio.

Elaboração e venda de infoprodutos

Com certeza você já ouviu falar em infoprodutos, até mesmo, quem sabe, consumiu algum. Os infoprodutos são produtos digitais como, por exemplo, e-books, vídeo aulas, cursos online e podcasts.

A venda e a produção de infoprodutos é uma boa saída para quem quer investir em conteúdo online, ainda mais nos dias de hoje, em que as pessoas apelam para o meio digital quando se trata de aprender algum ofício ou adquirir algum conhecimento.

A dica aqui é encontrar o nicho que seja do seu gosto e domínio. Um exemplo disso é a criação de um curso online de música caso você toque algum instrumento.

Há várias ferramentas para a criação de infoprodutos, que podem ser no formato de vídeo, áudio, infográfico ou livro digital.

Comércio online

O e-commerce representa uma ótima oportunidade para quem pretende lucrar com um pequeno negócio. Há diversos modelos de e-commerce. O mais conhecido deles é o chamado B2C, também conhecido “business to consumer”, que consiste na venda direta para o consumidor final.

Uma boa dica para os interessados em investir em um e-commerce é se cadastrar em um Marketplace, que nada mais é do que um shopping virtual. A vantagem dele é funcionar como uma boa vitrine para o seu comércio online.

Não dá para esquecer também que quando se trata de e-commerce, a hospedagem de site mais uma vez é um detalhe importante, assim como a escolha de uma boa plataforma para a loja online. O Magento, nesse caso, é um bom exemplo de plataforma.

Pet sitter

Se você tem afinidade e se dá bem com animais de estimação, o mercado de pet sitter, ou de “cuidador de animais” é um negócio viável.

Os serviços de um pet sitter pode ser utilizado nas mais variadas situações, como, por exemplo, sair para um longo período de viagem e não poder levar o seu bichinho.

Além disso, com a agenda lotada, muitos tutores precisam da ajuda de alguém para cuidar do animal. Para essas e outras situações, a contratação de um pet sitter se torna bastante requisitada, se tornando uma oportunidade para quem investir em um negócio próprio.

Alimentação alternativa

Comida e bebida é um mercado que normalmente tem bastante procura. Mas e as comida veganas e vegetarianas?

Investir nesse tipo de segmento alimentício é uma maneira lucrativa de atender a uma parcela do público que procura por alimentos específicos.

A dica é estudar as diferentes demandas de produtos e de consumidores, pois isso facilita no planejamento do negócio.

A importância da hospedagem de site para negócios digitais

Para investir em um pequeno negócio é necessário especialmente na sua presença digital. É fundamental estar presente na web, pois é desse modo que você será visto e poderá interagir com os seus potenciais clientes.

Pensando na presença online e na criação de um site, é preciso optar por uma boa hospedagem de site. Esse tipo de serviço garante algumas vantagens para o seu projeto web, como velocidade de carregamento, segurança e até um bom ranqueamento no Google.

Se o seu negócio for uma loja virtual, por exemplo, adquirir um bom plano de hospedagem proporciona recursos importantes, como protocolos de segurança e backups realizados com frequência.

Como escolher uma boa hospedagem de sites?

Em tempos de digitalização, uma boa hospedagem de site é um importante diferencial para que o seu negócio seja bem sucedido. Por isso é essencial não errar na escolha.

Sendo assim, confira alguns pontos que devem ser levados em consideração na hora de optar pelo melhor serviço de web hosting.

Tipo de negócio

O tipo de negócio ajuda a determinar qual será a melhor hospedagem de site. No caso de projetos que demandam bastante visitantes, como e-commerce, é preciso contratar planos mais robustos e dotados de mais recursos.

Atendimento

Problemas não possuem hora para ocorrer. No caso de problemas envolvendo sites e acessibilidade online, qualquer instante fora do ar é uma venda que deixa de ser realizada ou um cliente que não obteve as respostas que procurava.

Por isso, uma boa hospedagem de site proporciona para os clientes suporte técnico em tempo integral. Isso traz mais tranquilidade para você e segurança para o seu negócio.

Uptime

O Uptime consiste no tempo em que um site permanece online. Na hora de procurar empresas de web hosting, o Uptime ideal que elas podem oferecer é de 99,9%.

Saiba como divulgar o seu pequeno negócio

O investimento em um pequeno negócio apenas será bem sucedido se você o divulgar da forma adequada. É aí que entram várias alternativas. Vamos conferir algumas?

Redes Sociais

A utilização das redes sociais na divulgação de um pequeno negócio é fundamental, inclusive, as principais redes sociais possuem recursos para auxiliar empreendedores.

Nesse contexto, o Facebook possui recursos para gestores interagirem com o seu público, assegurando uma boa presença digital.

O mesmo vale para o Instagram, que também pode trazer características destinadas para o gerenciamento de negócios. Uma dica, nesse caso, é explorar os recursos do Stories.

- Vídeos

O apelo dos vídeos é enorme hoje em dia, especialmente pelo fato de que smartphones e dispositivos móveis possibilitam o acesso a eles.

Por isso, é interessante criar um canal no Youtube para o seu pequeno negócio, onde você divulga preços, novidades e conteúdo em geral.

Além do Youtube, há outras plataformas, como o Vimeo e o DailyMotion. Há também o Twitch, que é perfeito para transmissões ao vivo.

- Google Meu Negócio

É muito eficiente para ajudar pequenos negócios terem uma boa presença online e serem encontrados pelo público. Ele é gratuito, intuitivo e permite que a empresa seja visualizada no Google Maps.

Ela também disponibiliza para o usuário informações como contato, horários de funcionamento, avaliações dos clientes e fotos.

- Estratégias de SEM

Também chamadas de Marketing de Busca, elas consistem em estratégias que usa os sites de busca como o Google e o Yahoo! para divulgação do negócio.

Para isso elas utilizam alguns recursos básicos, como as técnicas de SEO e links patrocinados.

- Marketing de Conteúdo

Como o próprio nome diz, ele investe em conteúdo para garantir uma boa presença online. O conteúdo, nesse quesito, serve para solucionar problemas dos clientes, sendo muito eficiente para captar leads.

A utilização do e-mail marketing, postagens em blogs e redes sociais são alguns dos recursos dessa estratégia.

Investir em um pequeno negócio tem tudo para dar certo

Inclusive muitas das iniciativas citadas acima podem ser realizadas em casa por meio do Home Office.

Portanto, se você tem uma ideia com potencial lucrativo, está na hora de colocá-la em prática. Ferramentas para ela ter sucesso não faltam.