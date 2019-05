Divulgado edital para concurso de nível médio técnico da Marinha com 90 vagas

O edital para o concurso do Corpo Auxiliar de Praças (CAP) da Marinha foi divulgado. São oferecidas 90 vagas para aqueles que têm o ensino médio técnico completo em uma das áreas abertas. O período de inscrições é de 22 de julho a 16 de agosto. A taxa de inscrição está no valor de R$ 75,00. Após o Curso de Formação, os aprovados serão nomeados Cabos e terão rendimentos de cerca de R$3.388,83.

As inscrições serão feitas através do site www.ingressonamarinha.mar.mil.br e também pelo Posto de Atendimento ao Candidato, das 8h30 às 16h.

Requisitos para inscrição

Para se inscrever, os homens e mulheres devem ter 18 anos completos e menos de 25 anos no dia 1° de janeiro de 2020. Além de ter o ensino médio técnico, os candidatos devem estar registrados no órgão fiscalizador da profissão a que concorre, quando existir, e encontrar-se em dia com as obrigações civis e militares.

Vagas oferecidas

Com total de 90 vagas, estão abertas diversas especialidades: Processamento de Dados (17), Contabilidade (10), Gráfica (7), Estatística (6), Mecânica (6), Metalurgia (6), Enfermagem (5), Meteorologia (5), Motores (5), Radiologia Médica (5), Eletrônica (4), Marcenaria (4), Telecomunicações (4), Administração Hospitalar (3) e Química (3).

Etapas do concurso

Será realizada Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Profissionais e Redação. A prova é composta por 50 questões e a bibliografia consta no edital.

Os aprovados na prova realizarão os Eventos Complementares, como a Inpeção de Saúde, o Teste Físico (nadar a distânia de 25 metros em 50 segundos para os homens e um minuto para as mulheres e correr o percurso de 2.400 metros em 16 minutos para os homens e 17 para as mulheres), Avaliação Psicológica, entre outros.

Outros concursos da Marinha

Corpo de Saúde da Marinha – Quadro de Médicos (CSM-MD)

O prazo para pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 126,00 é até o dia 27 de maio. O valor poderá ser pago por débito em conta corrente ou pela apresentação do boleto bancário impresso, em qualquer agência bancária, de acordo com o edital. O boleto deverá ser obtido através do site www.ingressonamarinha.mar.mil.br .

Colégio Naval (CN)

As inscrições para o Colégio Naval (CN) irão até o dia 29 de maio. Estão abertas 190 vagas. Poderão se inscrever rapazes com 15 anos completos e que tenham menos de 18, no dia 1° de janeiro de 2020, e que tenham o ensino fundamental completo. Os candidatos farão prova de Matemática, Inglês, Português, Estudos Sociais, Ciências e uma redação.

Escola Naval (EN)

O período de inscrições para o concurso da Escola Naval é de cinco de junho a cinco de julho. São ofertadas 31 vagas para homens e mulheres com 18 anos e menos de 23, no dia 1° de janeiro de 2020, e que tenham o nível médio completo. Os candidatos realizarão prova de Matemática, Inglês, Física, Português e uma redação.

Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA)

O edital para este concurso está com previsão de ser publicado até o dia 31 de maio.