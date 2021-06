Divulgado o tema do Dia Mundial dos Pobres em 2021

Mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Pobres será divulgada na próxima segunda-feira

O Vaticano apresentará, na próxima segunda-feira, 14, a mensagem do Papa Francisco para o V Dia Mundial dos Pobres. “Vós sempre tendes convosco os pobres” (Mc 14,7) é o tema da data que será celebrada em 14 de novembro.

A apresentação será durante coletiva de imprensa transmitida direto da Sala de Imprensa da Santa Sé. Estarão presentes o presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, Dom Rino Fisichella, e o sub-secretário do organismo, Mons. Graham Bell. Os jornalistas também poderão participar de forma remota, interagindo na coletiva virtualmente.

Sobre a data

O Dia Mundial dos Pobres foi instituído em toda a Igreja pelo Papa Francisco, em 2016, ao final do Jubileu da Misericórdia. A data é celebrada anualmente no penúltimo domingo do ano litúrgico, que em 2021 será 14 de novembro.

“Como mais um sinal concreto deste Ano Santo extraordinário, deve-se celebrar em toda a Igreja, na ocorrência do XXXIII Domingo do Tempo Comum, o Dia Mundial dos Pobres”, escreveu Francisco na carta apostólica Misericordia et misera, que marcou o fim do Jubileu.

No mesmo documento, o Pontífice explicou: “Será a mais digna preparação para bem viver a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo, que Se identificou com os mais pequenos e os pobres e nos há de julgar sobre as obras de misericórdia”.

A pedido do Papa Francisco, a Cáritas em todo o mundo ficou responsável por animar o Dia Mundial dos Pobres. No Brasil, a celebração foi inserida nas atividades da Semana da Solidariedade, realizada pela Cáritas Brasileira.

Motivados pelo Santo Padre, homens e mulheres de boa vontade são incentivados a realizar ações de caridade em favor dos mais pobres. No ano passado, o tema foi “Estende a tua mão ao pobre” (Sir 7, 32).