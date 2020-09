Doações de associados da ABPA alcançam R$ 500 milhões

Equipamentos de saúde, alimentos e demais insumos foram doados para hospitais e comunidades

Em meio à pandemia, o cuidado com a saúde dos colaboradores e a solidariedade pautam os trabalhos das agroindústrias frigoríficas do Brasil. Isso é comprovado pelas doações das empresas do setor, que já alcançaram R$ 500 milhões, segundo levantamentos feitos pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

São grandes ações de doação que envolvem produtos específicos como carne de frango, de suínos e ovos, cestas básicas, chegando a respiradores e outros equipamentos hospitalares necessários para o enfrentamento do período de pandemia.

As doações ocorreram nas comunidades em grandes centros urbanos e nas comunidades onde estão instaladas as unidades frigoríficas, em todo o Brasil. Elas estão ilustradas no vídeo publicado neste link: https://youtu.be/H7MQaal-F0o.

“As agroindústrias do Brasil estão comprometidas em garantir alimentos para milhões de famílias no Brasil e em mais de 150 países. Ao mesmo tempo, estão dedicadas a fortalecer seu papel social pelo bem-estar da população nas diversas frentes. A solidariedade é o guia das empresas e das cooperativas”, ressalta o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

O vídeo sobre doações é parte da campanha “Alimente a Esperança”, que mostra o trabalho dos setores de aves, suínos e ovos para garantir o abastecimento de alimentos e preservar a saúde dos colaboradores das agroindústrias. O hotsite da campanha pode ser conferido aqui http://www.alimenteaesperanca.com.br.

Desenvolvida pela Agência Capella, a campanha reforça a mensagem de “união” e o “alimento do amor pela vida” do setor na luta contra a pandemia da Covid-19, que assola o mundo. O conceito da mensagem reforça o comprometimento do setor com os colaboradores e com a oferta de alimentos, com destaque às ações sociais (doações de alimentos e recursos, entre outros) e os cuidados com os colaboradores de empresas do setor ao longo deste período.

Paulo Cezar abrahão Prates/ABPA.