Edição iguaçuense do Nasa Apps Challenge está com inscrições abertas

Maratona será totalmente on-line entre os dias 2 e 4 de outubro.

Pelo terceiro ano consecutivo, Foz do Iguaçu será uma das cidades brasileiras participantes da maratona global de programação 'Nasa International Space Apps Challenge'. A edição deste ano ocorre totalmente on-line, entre 2 e 4 de outubro, e as inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo link http://spaceappsiguassu.com/.

Promovido anualmente pela incubadora da Nasa (Agência Espacial Americana), a maratona é direcionada a todos os tipos de público, de iniciantes a especialistas nas mais variadas áreas do conhecimento. O grande objetivo é fazer com que as equipes desenvolvam, em um curto período de tempo, inovações para problemas reais, além de inspirar as comunidades locais a se unirem em torno da inovação.

Com o tema 'Tome uma atitude', a edição deste ano busca incentivar que os participantes sejam parte da solução dos desafios enfrentados tanto na Terra como no espaço. Durante a programação, os participantes terão auxílio de um time de mentores de ciência e tecnologia. O resultado das melhores soluções será divulgado ao final do evento.

Na edição de 2020, os ganhadores de cada cidade participante passarão por um júri global que escolherá os vencedores mundiais. Como prêmio, eles ganharão uma viagem para visitar uma das sedes da Nasa nos Estados Unidos. Em 2019, a maratona reuniu 29 mil participantes de 225 cidades de 71 países. Em Foz, foram 145 inscritos, que foram divididos em 15 equipes.

O evento é realizado localmente pela Associação Brasil Internacional dos Inventores, Cientistas e Empreendedores Inovadores (ABIPIR), com a organização da UniAmérica e do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), e o apoio do GDG Foz do Iguaçu, Startup PR, Sebrae, Loumar Turismo, Noves e do Instituto para o Desenvolvimento do Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (IDESTUR).