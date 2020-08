El Parlamento del MERCOSUR celebra el acuerdo que logró la Argentina

Artículo de Opinión del Parlamentario argentino, Alejandro Karlen, titular de la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros, Comerciales, Fiscales y Monetarios, del Parlamento del MERCOSUR, sobre el anunció de un acuerdo con los principales acreedores de la Argentina para cerrar el canje de la deuda.

Hoy la Argentina logra acuerdo de deuda por $ 65 mil millones para romper impasse después del avance en las conversaciones que a veces parecía estar cerca del colapso. Para nosotros el caso argentino merece la atención de todo el mundo y la opinión pública, como antecedente en la evolución de la arquitectura financiera internacional y por su singularidad en la gestión de la reestructuración, sin la injerencia de organismos internacionales.

Hoy múltiples especialistas economistas y medios de todo el mundo sostuvieron que el alcance del acuerdo es merecedor de elogios y que los mercados ahora le darían tiempo a la administración para corregir los desequilibrios macroeconómicos, especialmente en lo que respecta a la situación fiscal.

Hemos dado un giro copernicano y esto abre el espacio para el lugar al rol del de un Estado que va impulsar nuestras economías regionales, la industrialización y la plena integración, para dejar de lado ese patrón de acumulación de capital que se afirmo históricamente en la valorización de las finanzas en nuestros países.

Por otro lado la relevancia de la novedad para nuestra región es la magnitud de la deuda reestructurada, así como de la inédita quita, una de las mayores en el período moderno de la globalización. La condonación adicional de la deuda también aumenta la probabilidad de que Argentina pueda administrar sus pagos futuros, elevando el valor de los bonos en circulación y reduciendo los costos de endeudamiento para las empresas argentinas.

Toda la negociación de la Argentina es muy importante para toda nuestra región y se inscribe en un contexto donde recientemente hemos podido ver como en la Unión Europea (UE) se generaron tensiones, en el acuerdo de ayuda económica, producto de las enormes divergencias entre los países del norte con los más pobres del sur que condicionaron su ayuda a severas reformas en el sistema de pensión y el mercado del trabajo. Este grave escenario se complementa a la enorme caída de las economías más grandes del planeta.

El gobierno tratará de aprovechar la expectativa positiva generada por el anuncio de presentar el programa económico pospandémico, que se supone que incluye 60 medidas económicas.

Para nosotros esta crisis de la deuda, que hoy resuelve el gobierno de la Argentina, configura también una de las condiciones para la recuperación que seguramente va tener el país como consecuencia de la reestructuración, ya que le ha permitido a la política económica liberarse de seguir endeudándose para el pago de la deuda. Y no tenemos dudas que con esta reestructuración se entierra fantasma de incumplimiento con un acuerdo de deuda.

Por eso reconocemos el enorme mérito y capacidad del gobierno del presidente Alberto Fernández en este proceso de rápida recuperación económica que seguirá a esta etapa de crisis; con un conjunto de políticas apuntaran a la recuperación de los equilibrios de la economía. Los argentinos sabemos como el país adquirió el problema y una carga intolerable en su deuda desde fines de los años 70. La eliminación de esta incertidumbre en Argentina será beneficiosa para el sentimiento del mercado y ofrecerá al país un alivio significativo de la deuda. Argentina ahora puede concentrar toda su atención en abordar sus macro desequilibrios y las consecuencias de la crisis del COVID.

Nuestro crecimiento económico y una mejor distribución del ingreso es la condición indispensable para lograr el mayor bienestar de nuestra población. Simultáneamente seguiremos articulando una integración plena que nos van a permitir la ejecución de políticas fuertes y enormes desafíos en nuestra idea de integrar a las regiones más postergadas, y diversos proyectos de infraestructura.

Por eso la valiosa negociación de la Argentina es fundamental para nuestra región. Nuestro trabajo está en privilegiar el desarrollo regional buscando el establecimiento de un orden económico global que contribuya que a que nuestros países en desarrollo alcancen los objetivos de crecimiento económico sostenido, pleno empleo, protección del medio ambiente y garantizar el acceso a los niveles de bienestar que garanticen a nuestros ciudadanos el derecho a levar una vida más digna.

La gravedad de la deuda, nos deja de manifiesto la conducta irresponsable de los gobiernos, como el existente durante el periodo 2015/2019, que han insistido en contraer deuda externa por arriba de los límites de tolerancia de un país como la Argentina. Pero que también nos debe poner en alerta en marcar la existencia de en mercado financiero internacional que estaba dispuesto a prestar por sobre esos límites también.

Para nosotros la reestructuración implica será sostenible si pensamos en tener en cuenta las enormes necesidades de recuperación de la vialidad económica en nuestros países y concebir los derechos humanos de la población. Sin dejar de expensar que la unidad latinoamericana es imprescindible a la hora de desafiar a los acreedores especulativos.

Parlamento do MERCOSUL comemora acordo alcançado pela Argentina

Artigo de opinião do parlamentar argentino Alejandro Karlen, chefe da Comissão de Assuntos Econômicos, Financeiros, Comerciais, Fiscais e Monetários do Parlamento do MERCOSUL, sobre o anúncio de um acordo com os principais credores da Argentina para o fechamento do intercâmbio de dívida.

Hoje a Argentina chega a um acordo de dívida de US $ 65 bilhões para romper o impasse após o andamento das negociações que às vezes pareciam estar à beira do colapso. Para nós, o caso argentino merece a atenção de todo o mundo e da opinião pública, como um precedente na evolução da arquitetura financeira internacional e por sua singularidade na gestão da reestruturação, sem a interferência de organismos internacionais.

Hoje, vários economistas e especialistas em mídia de todo o mundo argumentam que o escopo do acordo merece elogios e que os mercados agora dariam ao governo tempo para corrigir desequilíbrios macroeconômicos, especialmente no que diz respeito à situação fiscal.

Demos uma guinada copernicana e isso abre espaço para o papel de um Estado que impulsionará nossas economias regionais, industrialização e integração plena, para deixar de lado aquele padrão de acumulação de capital que historicamente se afirmou na valorização. das finanças em nossos países.

Por outro lado, a relevância da novidade para nossa região é a magnitude da dívida reestruturada, bem como a baixa sem precedentes, uma das maiores do moderno período de globalização. O perdão adicional da dívida também aumenta a probabilidade de a Argentina administrar seus pagamentos futuros, aumentando o valor dos títulos em aberto e reduzindo os custos de empréstimos para as empresas argentinas.

Toda a negociação argentina é muito importante para toda a nossa região e faz parte de um contexto onde vimos recentemente como se geraram tensões na União Européia (UE), no acordo de ajuda econômica, como resultado das enormes divergências entre os Países do norte com os mais pobres no sul, que condicionaram sua ajuda a reformas severas no sistema de pensões e no mercado de trabalho. Esse cenário sério é complementado pela enorme queda das maiores economias do planeta.

O governo tentará aproveitar a expectativa positiva gerada pelo anúncio para apresentar o programa econômico pós-pandemia, que prevê 60 medidas econômicas.

Para nós, esta crise da dívida, que o governo da Argentina hoje resolve, configura também uma das condições para a recuperação que o país certamente terá como resultado da reestruturação, pois permitiu que a política econômica se libertasse de continuar contrair dívidas para pagar a dívida. E não temos dúvidas de que essa reestruturação enterra um fantasma da inadimplência com um acordo de dívida.

Por isso reconhecemos o enorme mérito e capacidade do governo do presidente Alberto Fernández neste processo de rápida recuperação econômica que se seguirá a esta fase de crise; com um conjunto de políticas, terão como objetivo a recuperação do equilíbrio da economia. Nós, argentinos, sabemos como o país adquiriu o problema e um peso insuportável em sua dívida desde o final dos anos 1970. A eliminação dessa incerteza na Argentina será benéfica para o sentimento do mercado e proporcionará ao país um alívio significativo da dívida. A Argentina pode agora concentrar toda a sua atenção no tratamento de seus desequilíbrios macro e nas consequências da crise da COVID.

Nosso crescimento econômico e uma melhor distribuição de renda são condições indispensáveis ​​para alcançar o maior bem-estar de nossa população. Ao mesmo tempo, continuaremos a articular uma integração plena que nos permitirá implementar políticas fortes e enormes desafios em nossa ideia de integração das regiões mais negligenciadas e diversos projetos de infraestrutura.

Por isso a valiosa negociação da Argentina é fundamental para nossa região. Nosso trabalho é privilegiar o desenvolvimento regional, buscando o estabelecimento de uma ordem econômica global que contribua para que nossos países em desenvolvimento atinjam os objetivos de crescimento econômico sustentado, pleno emprego, proteção ambiental e garantindo o acesso aos níveis de bem-estar que garantir aos nossos cidadãos o direito a uma vida mais digna.

A gravidade da dívida revela o comportamento irresponsável de governos, como o existente durante o período 2015/2019, que têm insistido em contrair dívida externa acima dos limites de tolerância de um país como a Argentina. Mas isso também deve nos colocar em alerta para marcar a existência de um mercado financeiro internacional que também se dispôs a emprestar acima desses limites.

Para nós, a reestruturação implica que será sustentável se pensarmos em levar em conta as enormes necessidades de recuperação das estradas econômicas em nossos países e em conceber os direitos humanos da população. Embora observando que a unidade latino-americana é essencial para desafiar os credores especulativos.