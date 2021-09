Em setembro, Papa pede estilo de vida que respeite o meio ambiente

“O Vídeo do Papa” deste mês tem como foco a crise ambiental, Francisco deu destaque para os jovens: estão na vanguarda das questões ecológicas

Um estilo de vida sóbrio e ecossustentável. É o que pede o Papa Francisco na videomensagem com a intenção de oração para setembro, mês do Tempo da Criação. Material foi divulgado pela Rede Mundial de Oração do Papa.

A edição de setembro do Vídeo do Papa faz parte da celebração anual, global e ecumênica do Tempo da Criação. O período tem início nesta quarta-feira, 1º de setembro, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Ele prossegue até 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia.

Na mensagem, o Santo Padre volta a falar da crise ambiental. Ele dá destaque para os jovens, pois considera que eles estão na vanguarda das questões ecológicas.

“Fico muito feliz em ver que os jovens têm a grandeza de empreender projetos de melhoria ambiental e social, já que as duas coisas caminham juntas. Nós, adultos, podemos aprender muito com os jovens, porque, em tudo o que diz respeito ao cuidado do planeta, os jovens estão na vanguarda. Aproveitemos o seu exemplo, reflitamos, especialmente nestes momentos de crise, crise sanitária, crise social, crise ambiental, reflitamos sobre o nosso estilo de vida”.

Crise ecológica

“Não nos servirá descrever os sintomas, se não reconhecermos as raízes humanas da crise ecológica”, recorda o Papa na Encíclica Laudato si. O Pontífice convida a humanidade a questionar a forma como vive e utiliza os bens materiais.

O Pontífice também propõe uma reflexão “sobre a forma como nos alimentamos, consumimos, deslocamo-nos, ou o uso que fazemos da água, da energia e do plástico, e de tantos bens materiais que muitas vezes são prejudiciais à Terra”.

“Vamos escolher mudar! Vamos avançar com os jovens para estilos de vida mais simples e que respeitam o meio ambiente”, diz Francisco na videomensagem.

O Santo Padre pede orações para que todos tomem as decisões corajosas, as decisões necessárias para uma vida mais sóbria e ecossustentável, sendo inspirados pelos jovens que estão comprometidos com esta mudança.

Os jovens, pontua o Papa, não são tolos, porque estão comprometidos com seu futuro. “É por isso que eles querem mudar o que vão herdar num tempo em que nós já não estaremos lá”.

Ações urgentes

A necessidade de ações urgentes para combater a crise ambiental e social não é nova. Há cada vez mais alertas globais para tentar conscientizar a humanidade de que algo precisa mudar.

Em junho passado, a ONU advertiu que “a Terra está alcançando rapidamente ‘extremos irreversíveis’ e que enfrentamos uma ameaça tripla: a perda de biodiversidade, a mudança climática e o aumento da poluição”. Isso impacta a vida de todos: “A degradação do mundo natural já está prejudicando o bem-estar de 3,2 bilhões de pessoas, ou seja, 40% da humanidade”.

O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, acrescentou que “a humanidade há muito vem destruindo as florestas do planeta, poluindo seus rios e oceanos e arando desordenadamente a terra. Estamos devastando os ecossistemas que sustentam nossas sociedades”.

Canção Nova/com Vatican News