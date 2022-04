Especial "Desafios da Igreja" mostra a realidade da mineração no Brasil

A TV Aparecida exibe nesta quinta-feira (28/4), às 22h, mais uma grande reportagem do especial "Desafios da Igreja". O programa vai mostrar os dramas que envolvem a Mineração no Brasil.

Dentro do tema serão apresentadas três realidades diferentes: o processo de licenciamento de uma área - onde a população convive com o medo e a insegurança do futuro -, a convivência com a mineração e o local do maior desastre humanitário do Brasil, em decorrência da exploração de minério e falta de fiscalização.

A equipe de jornalismo, com reportagem de Camila Morais, visitou alguns lugares voltados à mineração. Santa Quitéria, no semiárido do Ceará, é um deles, local onde fica a maior jazida de urânio e fosfato do Brasil. Comunidades rurais, indígenas e quilombolas vivem com medo do início da atividade extrativista e das possíveis consequências, como a contaminação da água.

Outra comunidade destacada foi Caetité (BA), que tem atividades mineradoras desde 2000, e tiveram poços e cisternas contaminados pela radiação vinda do urânio, causando danos à saúde.

Por fim, a produção foi à cidade mineira de Brumadinho, local do maior desastre ambiental do Brasil devido ao rompimento da barragem da Vale no Córrego do Feijão. O programa vai entrevistar familiares das vítimas e mostrar a falta de assistência aos moradores e o medo de novos acidentes, mesmo depois de três anos do ocorrido.

E como é destaque em todos os especiais, a reportagem vai enfatizar a atuação da Igreja Católica neste tema e mostrar o papel dos religiosos em combater a mineração predatória, que deixa um rastro de destruição socioambiental.

A repórter Camila Morais falou sobre a experiência e emoção de participar da reportagem: "Foi um desafio colocar em apenas um programa todos os dramas e medos que as populações atingidas pela mineração sofrem. É muito difícil escutar tantas histórias durante a produção dessa reportagem sem se envolver, após cada entrevista nos emocionamos."

Entre os entrevistados do programa estarão representantes do Ministério Público Federal, membros da Cáritas e Comissão Pastoral da Terra, pessoas que perderam familiares, em Brumadinho, e representantes da Igreja Católica, como o Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, Dom Vicente.

