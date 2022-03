Evento de troca de figurinhas exclusivas de Harry Potter invadem lojas do Paraná

Um dos maiores varejistas do país, em parceria com a L-founders of loyalty, traz coleção de figurinhas exclusivas e produtos oficiais do bruxinho que é fenômeno mundial

A Rede Super Muffato, principal grupo de supermercados do Paraná e uma das maiores redes varejistas do Brasil, junto com a L-founders of loyalty, empresa holandesa especializada em soluções de fidelidade para o varejo, anuncia uma de suas mais encantadoras campanhas. Chamada de “A magia te espera no Super Muffato”, esta ação traz uma coleção de 128 figurinhas, com cenas icônicas dos oito filmes da franquia Harry Potter™. São figurinhas especiais, com brilho, efeito holográfico e formatos diferentes. Há também um livro ilustrado que celebra “a magia da amizade” a partir das relações de Harry Potter™ com seus amigos na história dos filmes. Além disso, os clientes terão a oportunidade de adquirir os produtos oficiais exclusivamente nas lojas da rede: o caderno, a garrafa térmica e a mochila que brilha no escuro. A ação espera atrair fãs apaixonados pelo bruxo mais famoso do mundo.

“É uma honra e um imenso prazer termos desenvolvido essa mecânica junto com nossos parceiros da Warner, trazendo o icônico mundo mágico do Harry Potter™ para dentro das lojas do nosso cliente Muffato. Temos como meta criar histórias e memórias únicas através do engajamento dos consumidores. Após os famosos selinhos de descontos incríveis, agora trazemos as figurinhas e álbum que sem dúvida vão causar mais uma febre” analisa Beatriz Ramos, Presidente América Latina da L-founders of loyalty.

Como participar

A campanha, que é fruto da parceria da L-founders of loyalty com a Warner Bros, detentora da marca, começa nesta segunda-feira, 07 de março, e estende-se até 17 de abril, sendo válida nas 49 lojas de supermercado da rede Muffato, no app e também no site, através do Delivery.

Na modalidade Comprou-Ganhou, a cada R$ 50,00 em compras, cliente ClubeFato - programa de relacionamento da Rede - ganha um pacote com quatro figurinhas da saga Harry Potter™. Os pacotes de figurinhas também podem ser adquiridos de forma avulsa por apenas R$ 4,99.

Para completar a diversão e trazer um toque de nostalgia, o livro ilustrado para colar as figurinhas também estará disponível para venda somente nas lojas, além dos outros três produtos exclusivos, como o caderno, a garrafa térmica e a mochila. Vale lembrar que clientes ClubeFato ou não, podem comprar qualquer um dos produtos que fazem parte da campanha, de forma avulsa.

Como parte de uma experiência ainda mais interativa para os apaixonados pelo mundo dos bruxos, será possível encontrar uma reprodução cenográfica da famosa Plataforma 9 ¾™, para que os clientes possam tirar fotos junto ao carrinho de bagagem e a um totem do Harry Potter™ e de sua fiel amiga, Hermione Granger™, que estará posicionado ao lado.

Além disso, quem visitar as lojas da Rede se surpreenderá com flâmulas que remetem à Casa Grifinória™ de Hogwarts™ e operadores de caixa utilizando chapéu de bruxos durante o atendimento ao cliente. A partir do dia 26 de março, algumas unidades promoverão encontros para troca de figurinhas entre os participantes. Estas ações acontecerão aos sábados nas seguintes datas: 26/03, 02/04, 09/04 e 16/05, das 15h00 às 17h00. É possível saber quais unidades terão esta ação através do site: www.campanhaharrypotter.supermuffato.com.br.

“Queremos oferecer aos nossos clientes uma experiência lúdica e com muita emoção para o público de todas as idades. Esperamos que a campanha promova uma interação mágica, cheia de diversão para todos os que quiserem entrar nesse universo de leveza e fantasia”, comemora Regina Pereira, Gerente Geral de Marketing do Grupo Muffato.

“Grandes campanhas como esta, que potencializam o alcance de nossas histórias, também tangibilizam ao público a magia do nosso universo de entretenimento. Harry Potter™ é, sem dúvida, a escolha certa para atrair e encantar clientes de todas as idades, por isso acreditamos que essa ação do Super Muffato já começa com grande repercussão e sucesso garantido” – comenta Marcos Bandeira de Mello, General Manager de Licenciamento da Warner Bros. ”Estamos ansiosos com a transformação que esta campanha inédita, operacionalizada pelo nosso parceiro L-founders of loyalty, trará ao mercado” – finaliza Mello.

Fidelidade com Propósito™

Além de encantar os clientes com uma das marcas mais amadas, a Rede Super Muffato abraçou o conceito de Fidelidade com Propósito™, criado pela L-founders of loyalty, através do programa Corrente do Bem da rede. “Ao observar o aumento no número de leitores nos últimos 20 anos, principalmente em decorrência das eletrizantes histórias do famoso bruxinho, trouxemos essa ação para incentivar a leitura de jovens e crianças, por meio da doação de livros novos ou usados, realizada por clientes do Muffato”, comenta Beatriz - “Ao ver meu filho de 10 anos lendo com interesse os livros da série, que chegam a ter 750 páginas, posso dizer com propriedade que Harry Potter ainda hoje vem formando leitores por onde passa”.

A iniciativa tem parceria com a Editora Rocco, editora oficial de Harry Potter no Brasil, que doará ao Super Muffato 3 mil livros para esta ação social. São 60 acervos de 50 livros cada, dentre eles livros infanto-juvenis, educacionais e, claro, exemplares de Harry Potter. Ao final da campanha, esses livros serão doados à Secretaria da Educação de cada cidade onde a rede está presente, junto com os livros doados pelos clientes, para serem distribuídos a crianças e jovens.

Juliana Oliveira/Asimp