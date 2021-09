Feira do Empreendedor realizará rodadas de negócios virtuais para diversos segmentos

Durante cinco dias, empreendedores terão oportunidade de fechar negócios com compradores nacionais e internacionais

Entre os dias 23 e 27 de outubro, acontece a Feira do Empreendedor 2021 de forma totalmente online e gratuita e com uma ampla programação que inclui a realização de rodadas de negócios virtuais. A expectativa do Sebrae é que mais de 300 micro e pequenas empresas se reúnam no ambiente da feira para negociar seus produtos e serviços com compradores nacionais e internacionais. Considerada a maior feira de empreendedorismo do mundo, o evento é uma oportunidade para os donos de pequenos negócios encontrarem parceiros e se relacionarem com o mercado dentro e fora do país.

As rodadas de negócios serão realizadas dentro do ambiente virtual da plataforma Sebrae Experience, desenvolvida com uso de tecnologia 3D, de fácil acesso e navegação dos participantes. Os agendamentos das sessões serão realizados previamente para os inscritos, sem possibilidade de entrar na hora. Para os compradores nacionais, as rodadas acontecerão entre os dias 23 e 25 de outubro. Já nos dias 26 e 27 de outubro será a vez dos compradores internacionais.

No primeiro dia está prevista uma rodada voltada para as micro e pequenas empresas paulistas do setor do Agronegócio com compradores interessados nos produtos do estado de São Paulo. Nos dias seguintes, 24 e 25 de outubro serão realizadas rodadas multissetoriais, de acordo com o mapeamento das demandas e dos segmentos. No caso das rodadas internacionais, o foco será no setor de alimentos e bebidas, moda, couro e calçados, além do agronegócio.

De acordo com o analista de Competitividade do Sebrae Gustavo Reis, neste ano, como é a primeira vez que o evento acontece de forma 100% digital para todo o Brasil, a expectativa é que o volume de negócios passe da casa dos R$ 25 milhões. Segundo ele, os agendamentos das rodadas serão feitos de acordo com a demanda do evento. “Em um primeiro momento iremos mapear a demanda dos compradores por meio do preenchimento do formulário de inscrição. Já no segundo momento, abriremos as inscrições para os pequenos negócios interessados em vender, a partir dessa demanda já mais clara”, explicou.

Ele explica ainda que os interessados em participar das rodadas poderão acompanhar o número de reuniões e valores negociados durante o evento. “Queremos que seja um momento para que os empresários identifiquem oportunidades de negócios e tenham conhecimento de outras rodadas que irão acontecer até o final do ano”, destacou.

A plataforma da Feira do Empreendedor permanecerá ativa com possibilidade para que as empresas continuem a se comunicar para fechar acordos comerciais até o dia 12 de novembro. Após essa data, as empresas expositoras terão espaço garantido no Catálogo Oficial do evento, que ficará disponível para download para os empreendedores que procuram novos negócios.

Em 2019, a última edição presencial do evento em São Paulo atingiu mais de R$ 85,9 milhões em negócios fechados, durante o evento e com a perspectiva de gerar R$ 900 milhões em negócios nos 12 meses seguintes. Já em 2018, somente na arena de negócios internacionais, o volume de negócios alcançou R$ 21,6 milhões. As inscrições para a Feira do Empreendedor 2021 já estão abertas. Para saber mais, basta clicar aqui.

Asimp/Sebrae/PR