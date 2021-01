Férias escolares estimulam a criatividade dos pais com as crianças

2020 foi um ano de mudança de rotina, de hábitos e de transformação emocional para muita gente. Se os adultos tiveram desafios, as crianças também encararam muitos obstáculos com aulas remotas e isolamento social. As férias representam oportunidade de mudar essa realidade. Momentos de leveza e descanso são opções válidas neste tempo.

Fernanda Ribeiro e Messias Junqueira/Canção Nova