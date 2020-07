Fundador do Grupo A.Yoshii fala sobre influência da cultura japonesa, valores, desafios e impactos da pandemia

“Todo engenheiro começa fazendo uma primeira casa”. Assim começou a trajetória de sucesso de Atsushi Yoshii, fundador do Grupo A.Yoshii em 1965 e presidente do Conselho de Administração da construtora. Depois de casas, vieram lojas de departamentos, bancos, escolas e universidades, usinas, cooperativas e inúmeras obras para corporações de médio e grande porte. No portfólio também tem o setor de incorporação imobiliária. Todos estes segmentos fazem parte do Grupo A.Yoshii, que completa 55 anos em 2020.

Histórias sobre essa trajetória foram contadas pelo fundador da empresa durante o webinar realizado pelo Nikkey Empreendedores do Brasil (NEB), no dia 23 de junho, com a participação do primeiro sucessor da empresa Jacto Máquinas Agrícolas e presidente da Fundação Shunji Nishimura, Jiro Nishimura, e mediação do sócio da Friendz Med, Leandro Hattori.

Durante a live, Atsushi Yoshii falou sobre a importância dos valores como ética, transparência, cumprimento de prazos e qualidade para a definição das estratégias do Grupo. No caso do fundador da A.Yoshii, a educação recebida dos pais, somada aos princípios da cultura oriental e ao período em que se especializou no Japão serviram de base para construir os valores da empresa. “Temos no capital humano e na qualidade dos relacionamentos – colaboradores, parceiros, clientes e comunidade – um dos nossos maiores valores. É o clima organizacional de excelência que nos permite avançar ano após ano”, afirma Yoshii.

Apesar de lidar com desafios há 55 anos, a pandemia foi um dos maiores enigmas de sua carreira. “Essa pandemia é imprevisível e impactante para a saúde e para a economia, porque não temos como dimensioná-la. Não sabemos o tamanho dos prejuízos para a nação e nem o tempo que isso vai durar”, avalia o presidente do Conselho de Administração da construtora.

Contudo, para ele, a cada desafio, surgem soluções e uma nova estratégia. No caso do Grupo A.Yoshii, foi a tecnologia: a empresa investiu em plataformas digitais para permitir que grande parte da equipe trabalhasse de casa, com reuniões online, além dos tour virtuais nos apartamentos decorados, vendas e contratos online.

Para Atsushi Yoshii, os impactos da Covid-19 permanecerão depois da pandemia, com mudanças na rotina das famílias. “Os conceitos vão mudar, assim como a maneira de nos relacionarmos com as pessoas e os espaços, especialmente dentro de casa. O home office será cada vez mais comum, pois vem se mostrando eficaz e prático”, explica.

No webinar, o fundador da A.Yoshii também falou sobre os projetos sociais da construtora, desenvolvidos por meio do Instituto A.Yoshii. São ações voltadas à cultura, formação de pessoas e, principalmente, educação. Um dos casos citados é o trabalho desenvolvido com a Associação Guarda Mirim de Londrina, que impacta 900 jovens e suas famílias todos os meses.

Asimp/Grupo A.Yoshii