Garantías electorales en Bolivia es tema de debate en Audiencia Pública del PARLASUR

El martes (22) la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos realizó la Audiencia Pública referente al Proceso Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia a realizarse el próximo 18 de octubre, donde participaron actores políticos nacionales e internacionales y de la sociedad civil.

En la apertura, el Parlamentario Oscar Laborde (Argentina), Presidente del Parlamento del MERCOSUR expresó que “hay que preocuparse por el tema electoral, poner atención cómo se llega al tema de Derechos Humanos en lo electoral es fundamental, desde el PARLASUR se hizo mucho esfuerzo en evaluar los Derechos Humanos en este momento. El PARLASUR determinó que hubo un golpe de estado, también estamos muy preocupados por la masacre en Colombia y por la persecución de dirigentes políticos en Brasil”.

Asimismo el Parlamentario por Argentina, Gastón Harispe, Presidente de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos (CCDH) indicó “todo el mundo está en crisis, una crisis política ante la emergencia de una nueva crisis mundial, ante un mundo de unipolaridad, como forma de superación de pensamiento único que durante años hubo en la región, que está sostenido por un eje hegemónico. Bolivia está siendo víctima de un crecimiento de un discurso de odio y de miedo, diferentes tensiones, desigualdades y decrecimiento”.

Por su parte, el Parlamentario Daniel Caggiani (Uruguay), destacó que “la Comisión se ha propuesto hacer en un momento tan complicado, con respecto a la democracia y a los Derechos Humanos y tratar de trabajar en algo que ha sido la seguridad y la paz en nuestro continente, sino hay elecciones libres y transparente, difícil que es poder dirimir nuestras diferencias de manera democráticas”.

Al iniciar la primera Mesa de Debate integrada por los representantes de las instituciones legislativas, judiciales y electorales de Bolivia, Nadia Cruz Tarifa, Defensora del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia indicó en su presentación lo referente a las garantías electorales y a la libertad de expresión en dicho proceso electoral, “este año se va a realizar un monitoreo, un seguimiento y fiscalización, este es uno de los pasos del proceso electoral para que se restablezca la paz en nuestro país”.

La Diputada Andrea Bonilla Jemio, Presidente la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Bolivia declaró que “el sistema electoral es esencial para Bolivia donde toda la población participa en sus preferencias políticas, nosotros desde la Comisión exigimos la libertad de expresión en los comicios electorales que se van a suscitar el 18 de octubre, exigimos que se respete a cada ciudadano boliviano, no queremos más enfrentamientos, más miramientos entre bolivianos”.

Seguidamente, en la Mesa conformada por representantes de las diferentes bancadas políticas en la Cámara de Senadores y Diputados de Bolivia. El Diputado Julio Costas González, Presidente de la bancada del Partido Demócrata Cristiano señaló “es necesario llevar a cabo estas elecciones, llamar a la población para que cumpla el derecho ciudadano pero es necesario que la población decida quién es el candidato o el futuro de nuestro gobernante de nuestro país”.

Por su parte, Jaime Quiroga (Abogado especialista en Derechos Humanos) participó en representación de la Diputada Betty Yañiquez Lozano, Presidenta de bancada del MAS, quien manifestó “dada esta situación la expectativa es grande, nos preocupan muchos aspectos, el tema de la postergación de las elecciones, la actual pandemia de COVID19, como se prescindió de la Asamblea para el llamado a elecciones, nos preocupa la votación de los bolivianos en el exterior, la presencia de los observadores electorales y la persecución política y la violencia en la campaña política” indicó Quiroga.

También la Senadora Rosario Rodríguez Cuellar, Presidenta de la Bancada del Partido Demócrata Cristiano, señaló que “Bolivia ha padecido una crisis política y social después de las elecciones que fueron catalogadas de fraudulentas, el pueblo actualmente no tiene certeza de las garantías de este proceso electoral, el mismo que se complica con la pandemia que no permitirá la participación porque la gente prefiere pagar multas que arriesgar su salud, esto significa una baja de legitimidad de la participación del pueblo boliviano, la falta de transparencia y para garantizar el proceso electoral se deben dar confiabilidad a la población boliviana”.

Por último, la Diputada Shirley Franco Rodriguez, Presidenta bancada de la Unidad Democrática indicó que "el COVID19 ha tenido un impacto en la democracia, pero ahora estamos promoviendo tener una democracia más resiliente donde nuestras autoridades están asumiendo una participación más responsable porque han asumido como máxima autoridades del organismo electoral para sobrellevar la ejecución de todo el proceso electoral”.

Durante la Mesa de Investigadores, Thomas Becker, abogado internacional de Derechos Humanos con UNHR e instructor de la Clínica Internacional de Derechos Humanos en la Universidad de Harvard señaló que “ahora la violación de Derechos Humanos en Bolivia es preocupante. Es un nivel de represión que no he visto antes, comenzó en la primera semana de Añez como Presidente, ella firmó un decreto que daba inmunidad a las Fuerzas Armadas y al día siguiente los soldados mataron 11 personas y más de 120 heridos en los manifestantes y del lado del estado 0 muertos y 0 heridos”.

Para cerrar la primera parte de la Audiencia Pública, Gladstone Leonel Jr., Profesor de la Universidad Federal Fluminense de Brasil declaró que “Bolivia presenta un panorama preocupante que habla mucho sobre como se ha llevado la política en América Latina”. Asimismo especificó la conformación del Estado Bolivariano y el uso del lawfare y fakenews en la región.

Garantias eleitorais na Bolívia é tema de debate na Audiência Pública do PARLASUR

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos realizou na terça-feira (22) a Audiência Pública sobre o Processo Eleitoral do Estado Plurinacional da Bolívia, que será realizada no dia 18 de outubro, com a participação de atores políticos nacionais e internacionais e da sociedade civil.

Na abertura, o Parlamentar Oscar Laborde (Argentina), Presidente do Parlamento do MERCOSUL, afirmou que “é preciso se preocupar com a questão eleitoral, prestar atenção em como chegar à questão dos Direitos Humanos no campo eleitoral é fundamental, do PARLASUL muito se fez esforço para avaliar os direitos humanos neste momento. PARLASUR determinou que houve um golpe, também estamos muito preocupados com o massacre na Colômbia e a perseguição de líderes políticos no Brasil.

Da mesma forma, o Parlamentar pela Argentina, Gastón Harispe, Presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH) indicou “o mundo inteiro está em crise, uma crise política antes do surgimento de uma nova crise mundial, diante de um mundo de unipolaridade, como um caminho de superar o pensamento único que durante anos existiu na região, que se apoia em um eixo hegemônico. A Bolívia está sendo vítima de um crescimento do discurso do ódio e do medo, diferentes tensões, desigualdades e diminuição ”.

Por sua vez, o parlamentar Daniel Caggiani (Uruguai), destacou que “a Comissão se propôs a fazer em um momento tão complicado, no que diz respeito à democracia e aos direitos humanos e tentar trabalhar em algo que tem sido a segurança e a paz no nosso continente, se não houver eleições livres e transparentes, é difícil resolver democraticamente as nossas diferenças ”.

No início da primeira Mesa Redonda, composta por representantes das instituições legislativas, judiciais e eleitorais bolivianas, Nadia Cruz Tarifa, Provedora de Justiça do Estado Plurinacional da Bolívia, indicou em sua apresentação o que se refere às garantias eleitorais e à liberdade de expressão em dito processo eleitoral, “este ano será realizado um monitoramento, acompanhamento e fiscalização, esta é uma das etapas do processo eleitoral para restabelecer a paz em nosso país”.

A deputada Andrea Bonilla Jemio, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados da Bolívia declarou que “o sistema eleitoral é fundamental para a Bolívia onde toda a população participa de suas preferências políticas, nós da Comissão exigimos liberdade de expressão no Nas eleições eleitorais que acontecerão no dia 18 de outubro, exigimos que cada cidadão boliviano seja respeitado, não queremos mais confrontos, mais respeito entre os bolivianos ”.

A seguir, na Mesa composta por representantes das diferentes bancadas políticas da Câmara de Senadores e Deputados da Bolívia. O deputado Julio Costas González, presidente da bancada do Partido Democrata Cristão destacou que “é preciso realizar essas eleições, convocar a população a cumprir os direitos dos cidadãos, mas é preciso que a população decida quem é o candidato ou o futuro do nosso governante do nosso país ”.

Por sua vez, Jaime Quiroga (Advogado especializado em Direitos Humanos) participou em representação da Deputada Betty Yañiquez Lozano, Presidente da bancada do MAS, que afirmou “dada esta situação a expectativa é grande, estamos preocupados com muitos aspectos, a questão do adiamento das eleições, a atual pandemia de COVID19, como a Assembleia foi dispensada para a convocação eleitoral, estamos preocupados com o voto dos bolivianos no exterior, a presença de observadores eleitorais e a perseguição política e violência na campanha política ”Quiroga indicou.

Também a senadora Rosario Rodríguez Cuellar, presidente da bancada do Partido Democrata Cristão, destacou que “a Bolívia sofreu uma crise política e social depois das eleições que foram classificadas como fraudulentas, atualmente o povo não tem certeza das garantias desse processo eleitoral , o mesmo que se complica pela pandemia que não permitirá a participação porque as pessoas preferem pagar multas a arriscar sua saúde, isso significa uma diminuição da legitimidade da participação do povo boliviano, a falta de transparência e de garantia do processo eleitoral que deve dar confiabilidade à população boliviana ”.

Por fim, a deputada Shirley Franco Rodriguez, presidente da bancada da Unidade Democrática, indicou que "COVID19 teve um impacto sobre a democracia, mas agora estamos promovendo uma democracia mais resiliente, onde nossas autoridades estão assumindo uma participação mais responsável porque assumiram como autoridades superiores do órgão eleitoral para fazer frente à execução de todo o processo eleitoral ”.

Durante a Mesa Redonda de Investigadores, Thomas Becker, advogado internacional de Direitos Humanos do UNHR e instrutor da Clínica Internacional de Direitos Humanos da Universidade de Harvard, destacou que “agora a violação dos Direitos Humanos na Bolívia é preocupante. É um nível de repressão que eu não tinha visto antes, começou na primeira semana de Añez como presidente, ela assinou um decreto que deu imunidade às Forças Armadas e no dia seguinte os soldados mataram 11 pessoas e mais de 120 manifestantes feridos e do lado do estado, 0 mortos e 0 feridos ”.

Para encerrar a primeira parte da Audiência Pública, Gladstone Leonel Jr., professor da Universidade Federal Fluminense do Brasil, declarou que “a Bolívia apresenta um panorama preocupante que fala muito sobre como a política tem sido conduzida na América Latina”. Também especificou a formação do Estado Bolivariano e o uso de manchetes e fakenews na região.

Agência Parlasul