Governo Federal anuncia cidades selecionadas em chamada pública de projetos de mobilidade urbana sustentável

Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Guarulhos (SP), Recife (PE) e Salvador (BA) terão estudos de pré-viabilidade financiados com recursos não reembolsáveis do Governo da Alemanha

O Governo Federal anunciou os cinco municípios vencedores da chamada pública de Projetos de Mobilidade Urbana Sustentável realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). São eles: Curitiba, no Paraná; Fortaleza, no Ceará; Guarulhos, em São Paulo; Recife, em Pernambuco; e Salvador, na Bahia.

O projeto é uma parceria entre o MDR, o KfW Banco de Desenvolvimento e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O objetivo é oferecer apoio técnico a estados e municípios interessados em desenvolver projetos que contribuam para a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e para a inclusão social.

As cinco cidades selecionadas terão seus estudos de pré-viabilidade financiados com recursos não reembolsáveis do Governo da Alemanha, por meio do KfW e do Global Environment Facility (GEF), administrado pelo BID.

"Estamos buscando, cada vez mais, qualificar os projetos de infraestrutura. Os planejamentos selecionados irão subsidiar as cidades na implementação de grandes obras estruturantes, que vão possibilitar melhoria do sistema de mobilidade urbano e, consequentemente, da qualidade de vida das pessoas", destaca o diretor de Projetos de Mobilidade e Serviços Urbanos do MDR, Maxwell Vieira.

Entre os critérios utilizado para seleção das cidades estiveram a adequação da tecnologia à realidade local, a integração com os demais modos de transporte no município, a sustentabilidade financeira, o alinhamento aos planos locais e aspectos inovadores.

Saiba mais sobre a chamada pública neste link.

Asimp/MDR