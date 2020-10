Grupo Muffato ganha prêmios de design e gestão colaborativa

Super Muffato Santa Felicidade é premiado com o “Oscar do design”; rede leva também o Advantage, de integração entre varejo e indústria

O Super Muffato Santa Felicidade, inaugurado em abril deste ano em Curitiba, acaba de ganhar um prêmio que pode ser classificado como um “Oscar do design”: o Muse Design Awards 2020 Gold Winner. Inovadora, a loja conceito do Grupo Muffato conquistou o troféu de maior valor do design internacional na categoria “comercial”. A agência de comunicação estratégica “Opus Design” desenvolveu o projeto reconhecido internacionalmente.

O diretor do Grupo Muffato, Everton Muffato, comemora a conquista e lembra que a loja foi concebida dentro dos mais altos padrões de inovação e excelência arquitetônicas, inaugurando um novo tempo no design dos supermercados brasileiros. “É um novo conceito no cenário supermercadista do País. O prêmio Muse Design Awards Gold Winner, indicador de qualidade respeitado no mundo todo, é um reconhecimento de imenso valor para nós”, afirma. “Pretendemos seguir na vanguarda do setor, trazendo para o Brasil as melhores experiências para nossos clientes”, completa.

A arquiteta Kátia Bello, diretora da Opus Design, diz que a ideia foi criar um layout orgânico, gerando uma jornada de consumo sensorial e surpreendente para o cliente. “Utilizamos o conceito ‘loja dentro da loja’, valorizando os produtos e amplificando a exposição. O diferencial desse layout é a integração da tecnologia com a experiência humana, agregando formas eficazes de operação do supermercado”, afirma. O layout foi pensado no ser humano, diz a arquiteta, “o que trouxe um grande diferencial à loja nesse momento de novas relações de consumo, em que se pede uma experiência segura e relevante nos espaços físicos”, diz.

Advantage

Durante o 5º Fórum Nacional de Integração Varejo & Indústria, realizado na quarta-feira (14), o Grupo Muffato recebeu do Advantage Group o prêmio na categoria “Canal Super” como a rede supermercadista brasileira que mais evoluiu no relacionamento colaborativo entre varejo alimentar e indústria de bens de consumo de massa.

O Prêmio Advantage/SA Varejo de Colaboração 2020 foi conferido ao Grupo Muffato pela empresa canadense que tem mais de 30 anos de experiência e é especializada em benchmarking de desempenho B2B (entre empresas). No evento, realizado de modo online, o Muffato venceu como a rede que mais avançou, no último ano, na adoção de processos e ações em parceria com a indústria com foco no shopper.

Everton Muffato disse que o prêmio é um reconhecimento aos esforços da empresa no sentido de reestruturar a sua cadeia logística, processo implementado em 2019 e com resultado imediato, como atesta o prêmio conferido ao Grupo. “O Muffato não vê o seu ramo de negócio apenas do ponto de vista transacional, como vendedor de produtos, mas muito além disso, como grande prestador de serviços”, afirmou, enaltecendo a integração cada vez mais efetiva da empresa com a cadeia de abastecimento e destacando a importância de planos conjuntos entre os parceiros.

O Prêmio Advantage de Colaboração é resultado de uma pesquisa entre fornecedores que votam em seus parceiros que mais se destacam no relacionamento entre varejo e indústria. Os dados são coletados e analisados pela empresa Advantage Group. Nesta edição de 2020, também foram premiados a Nestlé, P&G e Savegnano.

