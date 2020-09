Guia do Sebrae/PR sugere a pauta dos pequenos negócios para candidatos nas eleições municipais

Material visa embasar os planos de governo e colaborar para fortalecer segmentos estratégicos do setor produtivo nos municípios

Durante a pandemia, o estímulo às micro e pequenas empresas está no centro do debate sobre a recuperação da economia. O acesso ao crédito, as campanhas de compras nos pequenos negócios e a criação de políticas de incentivo têm sido alguns dos principais elementos. Pensando na criação de políticas públicas e de um ambiente de negócios favorável para o empreendedorismo, o Sebrae/PR disponibiliza o Guia do Candidato Amigo do Pequeno Negócio.

O material busca apoiar e embasar os planos de governo de candidatos a prefeitos e vereadores com sugestões de ações estratégicas focadas no universo das micro e pequenas empresas, com o objetivo de fortalecer segmentos estratégicos do setor produtivo e, consequentemente, da economia de cada município do Paraná. Esta é a quarta edição do Guia destinado às eleições municipais.

“O Sebrae atua como articulador e indutor de políticas públicas de desenvolvimento atreladas à Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e fomentar a pauta dos pequenos negócios juntos aos candidatos é estratégico para o desenvolvimento nos municípios”, pondera o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/PR e vice-governador, Darci Piana.

Para isso, o Sebrae/PR apresenta exemplos de políticas propositivas e sugestões para dez áreas principais, como a facilitação na abertura de pequenas empresas, a ampliação no acesso à tecnologia, desenvolvimento de mercado e as compras públicas, educação empreendedora e capacitação profissional, entre outras. Em cada temática, o Guia traz uma análise sobre a importância do tema, apresenta sugestões de ações e os benefícios pretendidos, além de indicar as áreas do setor produtivo mais impactadas pelas proposições. São 13 diferentes segmentos da economia impactados pelas propostas.

As propostas estão alinhadas em nível nacional com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, em adequação à Lei Complementar 147/2014 e a seus temas estruturantes, além da Lei Estadual da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar nº 163/2013).

“O Guia traz elementos para que os prefeitos atuem em conjunto com a sociedade e o setor produtivo pelo desenvolvimento, geração de renda, empregos, inovação e qualidade de vida da população, por meio do apoio aos pequenos negócios”, resume o diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Roberto Tioqueta.

As micro e pequenas empresas representam um total de 99% das empresas no Paraná, 35% das exportadoras, geram 59% dos empregos formais, correspondem a 33% do PIB estadual e são a porta de entrada para o empreendedorismo.

O documento completo está disponível para consulta por parte de qualquer candidato no hotsite especial do Sebrae/PR criado para o Guia e também está acessível nos escritórios do Sebrae em todo o Paraná.

Asimp/Sebrae/PR