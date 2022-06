Holanda importará aviões desenvolvidos pela Embraer com apoio do senador Oriovisto

O Ministério de Defesa da Holanda confirmou, na quinta-feira (16), a escolha do cargueiro KC-390 Millennium da Embraer para substituir os aviões do modelo C-130 daquele país. Segundo o Ministério, a previsão é que o primeiro novo avião seja entregue em meados de 2026.

O modelo KC-390M foi desenvolvido pela Embraer com parte dos recursos provenientes de emendas do senador Oriovisto Guimarães (PODE- PR), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2020 e no Plano Plurianual (PPA), com objetivo de incentivar o fomento à ciência e tecnologia no Brasil. Pela iniciativa, na época, o senador recebeu a Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico (fotos).

“Apoiar a pesquisa e a tecnologia brasileira para a construção deste avião foi uma das boas coisas que pude fazer com as emendas que o cargo de senador me possibilitam”, destaca o parlamentar.

Na competição pela preferência do governo holandês, o KC-390M derrotou o C-130J da gigante americana Lockheed Martin. “A disponibilidade do KC-390M é maior, a aeronave pontua melhor em uma série de requisitos operacionais e técnicos e requer menos manutenção”, afirmou o Ministério da Defesa da Holanda.

Em nota a Embraer afirmou estar “honrada com a decisão do Ministério da Defesa da Holanda”, mas reconheceu que a escolha representa o início de um longo processo até a entrega dos aviões.

A aeronave é a maior já fabricada no Brasil e cumpre missões de transporte logístico militar, lançamento de cargas e paraquedistas, reabastecimento em voos de jatos e helicópteros, condução de operações de busca e resgate e evacuação aeromédica, bem como apoio em missões humanitárias.

O senador Oriovisto foi homenageado com a Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico pelo comandante Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez.

A Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico, que o senador Oriovisto recebeu, foi a primeira condecoração criada na Força Aérea Brasileira em 1943.

Guerra na Ucrânia- O cargueiro KC-390 Millennium foi um dos dois aviões utilizados pela Força Aérea Brasileira, em março deste ano, na operação de resgate que trouxe ao Brasil 43 brasileiros, 19 ucranianos, cinco argentinos, um colombiano e também cães e gatos.