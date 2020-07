HORÓSCOPO: As previsões da semana (20 a 27/7) e os detalhes da Lua Nova do Signo de Leão

A cigana Sara Zaad diz que neste momento "novas sementes têm de ser lançadas para que possamos colher os frutos de um bom trabalho"

LUA NOVA DO SIGNO DE LEÃO (DE 20/7 A 27/7)

Lua de inícios e recomeços. A quinta lua do ano novo astrológico tenso e conturbado de 2020. Aqui as novas sementes têm de ser lançadas para que possamos colher os frutos de um bom trabalho na lua cheia. Uma lua leonina, mas ainda sob influência de câncer. Essa é uma lunação que nos convida a cuidar de nossa criança interior e pede que você se pergunte: o que eu quero para minha vida? Como eu posso me amar mais, me cuidar mais? Lembre-se de quando era criança. Você realizou algum de seus sonhos? Ou você simplesmente deixou de sonhar? A lunação de leão nos dá a oportunidade de trabalhar a criança interior que ainda existe dentro de nós, buscando nossos sonhos antigos de infância, mas sem esquecer dos prazeres e paixões que você deve reativar em você. Que tal um novo hobby? Ou mesmo iniciar aquele curso on-line que você tanto quer? Aproveite esta semana para fazer coisas que te deem prazer! Salve sua estrela! Com amor, Sara Zaad

ÁRIES

Arianos, vocês começarão essa semana com o “gás total”, super animados. Tome cuidado para não ser agressivo na hora de se expressar e não machucar as pessoas a sua volta. Podem acontecer situações imprevistas em relação as finanças que você não terá controle, que podem te pegar de surpresa, então muita cautela com seus gastos e com os empreendimentos. Arrisque-se sim, mas lembre-se que durante a pandemia temos de ter um pouco de reserva no banco. Você estará com mais facilidade para flertar com seu “crush” ou mesmo demonstrar o seu amor em relação ao parceiro. Use e abuse das declarações nas redes sociais, mostre o seu interesse e o quanto você se importa com quem ama. Não é momento para descuidar da saúde e sair de casa desnecessariamente pois a pandemia ainda não acabou. Cuide-se!

TOURO

Taurino, durante esta semana você estará mais ligado à sua família, as suas origens. Aproveite para dar e receber carinho e afeto, além de resolver questões ligadas à sua ancestralidade para que possa iniciar esta lua nova em paz com seu passado. Não tenha medo de mergulhar fundo e enfrentar suas dores e sombras internas. É uma semana em que o ritmo estará ainda um pouco acelerado, mas será de muita objetividade e pragmatismo. Você lida melhor com estas situações e questões mais estáveis, então aproveite. A lunação de leão é muito criativa, então se pergunte: qual a realidade que você gostaria de criar na sua vida daqui para frente? Será uma semana em que você pode ter muitas oportunidades financeiras, principalmente em assuntos ligados a terapias alternativas, ocultismo, assuntos esotéricos e místicos.

GÊMEOS

Geminiano, tenha muita cautela esta semana com as amizades, pois você pode sofrer algum tipo de decepção ou até mesmo ter uma discussão violenta e agressiva com alguém. Na sua vida pública e carreira profissional pode haver muita nebulosidade e você sentir que seu tapete será “puxado”. Muito cuidado com quem está a sua volta. É necessário cautela com atitudes radicais, principalmente nas redes sociais, pois os posts e comentários que você escrever de forma radical poderão ser usados contra você. Prefira ficar mais em silêncio ou então moderar as suas palavras. Em compensação você estará mais sedutora e quem sabe algum “contatinho” da sua lista de amizades pode render uma paquera esta semana? Se alguém te magoou, não se feche para o amor. A fila anda!

CÂNCER

Canceriano, a semana pode ser melhor em termos financeiros para você, mesmo assim não aproveite para gastar o que tem e o que não tem. Procure rever suas prioridades. Tente equilibrar ao máximo suas emoções, pois quando você está mais tranquilo e sereno as coisas correm de uma forma mais fácil. Os ânimos ainda estarão quentes, principalmente porque Marte ainda está no início de Aries, então cuidado para não entrar em discussões tensas. É uma semana para você se expressar, mostrar o que sente, se comunicar. Não fique escondido debaixo da casquinha do caranguejo não, se abra paro mundo. Sua fé e sensibilidade acolhedora podem ajudar muitas pessoas que, neste momento, estão perdidas e sofrendo. Use estes seus atributos lindos, de grande mãe do zodíaco, e ofereça colo, carinho e abrigo principalmente para sua família e, claro, para você mesmo. Não se descuide!

LEÃO

Leonino, esta semana é sua! Você brilhará mais do que nunca, já que se inicia também no dia 22/07, a partir das 05:36, o seu ano novo astrológico. Uma nova fase se inicia os convidando a realmente iniciar um momento novo e abandonar aquilo que trava o riso e que pesa a alma. Não mantenha, na sua vida, alguém que não quer permanecer. Saiba ter paciência para esperar que o rei, ou a rainha, esteja ao seu lado, porque você não merece menos do que isto, já que são os reis do zodíaco. Mantenha sempre sua integridade, ética e honra. O carinho dos amigos esta semana será fundamental e ajudará a superar momentos que sejam desafiadores.

VIRGEM

Virginiano, esta semana você vai se sentir um pouco mais sem energia, cansado, porque está chegando também no período que chamamos de “inferno astral”, cerca de um mês antes do sol entrar no seu signo. Na verdade, não existe exatamente um inferno astral, mas o mês anterior ao de nosso nascimento nos traz normalmente reflexões muito profundas e necessárias, então aproveite este momento. O que você quer fazer durante o seu ano novo astrológico? Como quer aproveitá-lo? Faça uma lista, analise os prós e contras, comece a ajeitar estes tópicos. Será uma semana em que você pode analisar parcerias de negócios, e de amor, e se perguntando se ainda vale a pena continuar. É importante que reflita e não tome nenhum tipo de decisão precipitada. Pode receber alguma notícia que não seja muito agradável, que lhe cause dor, mas você saberá superar. Tenha cuidado com instrumentos cortantes para que não lhe cause acidentes.

LIBRA

Libriano, muito cuidado esta semana com brigas e discussões que possam atingir suas relações e parcerias, principalmente por intrigas que possam ter vindo de “amigos” que adoram ver o circo pegar fogo. Fique muito atento e deixe ir tudo aquilo que tirar a sua paz. Mantenha sua dignidade e integridade. Algo pode ser falado sobre você e causar algum desconforto, principalmente nas redes sociais, então procure se preservar ao máximo e evite brigas e discussões. Mantenha a sua fé e esperança em dias melhores e deixe ir quem não te acrescenta nada. Esteja preparado para surpresas que virão. A partir do momento em que deixamos algo que não mais nos acrescenta sair de nossas vidas, abrimos espaço para o novo.

ESCORPIÃO

Escorpiano, a rotina no seu trabalho, esta semana, pode estar muito dura e competitiva, te causando um grande estresse com situações confusas e fofocas. Com isso, procure-se preservar ao máximo e fique mais calado para não arrumar confusão. Como você estará com mais visibilidade esta semana, isso pode despertar algum tipo de inveja. Sua saúde física também estará mais vulnerável e sua imunidade mais baixa, então tome cuidados redobrados em relação a covid-19. Você estará extremamente sentimental esta semana, e discussões mais tensas podem gerar mágoa e sentimento de “ranço”. Procure não ficar guardando estes sentimentos dentro de si, pois na verdade elas só prejudicam a você e mais ninguém. Para quem é casado ou tem alguma sociedade, podem acontecer algumas situações imprevistas e surpresas que você não terá controle durante a semana. Fique de olho e não dê nada como certo. Aceite que nem tudo podemos ter nas nossas mãos.

SAGITÁRIO

Sagitariano, muito cuidado pois ainda há muita tensão em termos de comunicação, e você, com seu jeito muito direto de ser, pode arranjar muitos desafetos esta semana. Procure segurar um pouco sua franqueza para poder começar bem a lunação. Você costuma ter opiniões muito rígidas e muitas vezes se vê como o dono da verdade. Este tipo de comportamento intolerante pode não ser benéfico a você. Não tente impor seu jeito de ver a vida aos outros. Entretanto, o seu bom humor e otimismo tão naturais serão essenciais nestes momentos de pandemia. Não deixe nunca de ter esperança e não perca a fé!

CAPRICÓRNIO

Capricorniano, muito cuidado com atitudes radicais esta semana, pois você pode estar mais pessimista do que o normal, se sentindo pesado, triste e um pouco deprimido. Você pode não demonstrar, mas sente, muitas vezes, mais do que os outros signos, pois acaba levando calado todos os sentimentos que têm dentro de si. Também quer sempre se fazer de forte, pedra de gelo etc. Fale, se expresse, não guarde tudo dentro de si. O clima familiar estará muito tenso, podendo ocorrer discussões frequentes. Uma “mexida” nas feridas pode acontecer, então você deve ter cuidado com as palavras extremamente duras que podem ser ditas e que depois não poderão ser retiradas. Tenha cautela com situações que envolvam agressão, principalmente psicológica. É importante que você se mantenha sereno e procure se conectar a algo maior do que você, ao seu anjo de guarda, seu guia de proteção, deus etc. No amor, deixe o parceiro dizer o que sente. Tenha paciência para ouvi-lo.

AQUÁRIO

Aquariano, nesta semana você estará muito mais preocupado com seu parceiro do que com você mesmo. É importante sim termos empatia e nos colocarmos no lugar e na pele de quem está ao nosso lado, principalmente no amor, no casamento, nas parcerias, para que possamos entender o que se passa no coração do outro, mas também devemos dar importância ao que sentimos. Tudo tem um equilíbrio, um meio termo. Cuidado com suas opiniões, pois elas são muitas vezes radicais demais e pode gerar muitas discussões e conflitos, principalmente nas redes sociais. Você tem um jeito muito direto e se preocupa com a sociedade, com o coletivo, com os mais necessitados, com os excluídos, mas deve fazer isso com cuidado para que nossas palavras não firam o próximo sem necessidade, pois assim podemos perder a razão. Aproveite para se declarar ao seu amor, ao seu “crush”, e fazer um clima mais quente, mas sem excessos, pois ainda estamos no meio de uma pandemia.

PEIXES

Pisciano, nesta semana você estará extremamente sensível, então tome cuidado para não pegar “cargas” em excesso das outras pessoas. Quando se sentir pesado e cansado, pare e se pergunte se a energia que está sentindo é sua ou do outro. Em compensação, sua sensibilidade estará em alta, e sua doçura, empatia, compaixão e gentileza serão muito importantes para ajudar aqueles que possam estar passando por momentos desafiadores por conta do distanciamento social. No setor financeiro, provavelmente você tenha de se reinventar e começar a trabalhar de casa, pois o emprego formal estará difícil. Arregace as mangas e não se deixe abater. Seja criativo, original, use e abuse das redes sociais para mostrar o seu novo empreendimento ou para procurar uma nova colocação e renda extra. É importante que mantenha a sua rotina diária o mais organizada possível para dar conta deste novo momento que pode chegar na sua vida.

