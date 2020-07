Horóscopo: Como os signos reagem à semana da Lua Minguante em Áries (12 a 19/07)

Segundo Sara Zaad, "é muito importante que, durante a semana, possamos lidar com muito cuidado com as questões financeiras, sendo prudentes na hora de investir o nosso dinheiro"

Semana de Lua Minguante em Áries (12/07 ATÉ 19/07)

Chegamos na lua minguante! É uma fase ideal para promover uma faxina, física ou emocional, e eliminar tudo aquilo que não queremos que fique para as próximas fases da lua e, claro, para a vida. É o para fazermos um “detox”, seja na alimentação, por exemplo, ou com aqueles velhos sentimentos que não precisamos continuar carregando.

A lua minguante ariana vai nos ajudar a tomar a iniciativa para isso, pois o planeta Marte, mesmo que em graus iniciais, também está em Áries, oferecendo oportunidades de ação de forma objetiva, sem grandes “mimimi’s”.

Mercúrio também voltará ao seu movimento normal e a comunicação fica menos confusa. A internet funcionará de forma mais fluida e fácil.

Contratos “emperradas” serão destravados!

É muito importante que, durante a semana, possamos lidar com muito cuidado com as questões financeiras, sendo prudentes na hora de investir o nosso dinheiro.

Será uma boa semana para estarmos em família e dizer aos nossos entes queridos o quanto os amamos, harmonizando as relações entre parentes.

Tome cuidado na hora de usar as redes! O policiamento de fake news estará grande, podendo acontecer uma grande “limpa” nas redes sociais. Tenha muita prudência com tudo o que compartilhe.

Estaremos mais confiantes e corajosos esta semana, mas cuidado para que esta confiança não se transforme em arrogância.

Salve sua Estrela! Com carinho, Sara Zaad

ÁRIES

Ariano, se normalmente você já é sem paciência, esta semana isto estará mais evidente. Cuidado para não explodir, pois isso pode te prejudicar imensamente. Aproveite a enorme energia de ação que está sendo colocada no seu signo esta semana para resolver os pontos que precisam ser solucionados de vez em sua vida. Aqueles que só dependem de você. Você será provocado, mas não entre no jogo, siga em frente. Eu sei que você já não aguenta mais ficar em casa e quer ir para rua, mas acredite, ainda não é o momento para abusar. Essa atitude impulsiva, e um tanto infantil, de infringir as regras pode lhe custar muito caro esta semana. Não se esqueça: o vírus ainda está circulando.

Cuidado com explosões emocionais e exageros. Procure algum tipo de atividade física mais vigorosa que vai fazer com que você extravase tanta energia acumulada. Cuidado com o que fala para não arrumar conflitos.

É uma semana tensa para você e que pode vir com brigas familiares, então procure se conter para não se machucar nem machucar ninguém, e depois se arrepender. Você corre o risco de falar algo para alguém e depois não conseguir recuperar mais a relação com esta pessoa.

Bom senso é o caminho, pois nem tudo gira ao seu redor. Pense também no outro.

TOURO

Taurino, esta semana pode ser desafiadora pois você pode estar com pessoas queridas se recuperando em hospitais, ou você mesmo pode estar passando por uma situação difícil por conta da covid-19, então todo o cuidado é pouco. Não deixe de se precaver de forma alguma, pois você estará mais vulnerável. Tenha cuidado não só com a sua saúde física, mas também com a sua saúde mental e das pessoas que você ama. Muitas vezes ficamos tão amedrontados com tudo, que parece que atraímos as coisas ruins para nós. É importante que você tenha toda a precaução sim, mas tenha cautela com paranoias. Procure não entrar em pânico nem desespero. Momento de cuidar de quem está ao seu lado com muito carinho, nutrindo, acolhendo, protegendo, mesmo que de forma segura e distanciada. Pode haver brigas na família por divergências de pensamento, portanto não alimente discussões que não darão em nada. Esta semana também será um pouco mais incômoda para você, pois você pode estar sendo obrigado a agir com pressa e você odeia se sentir pressionado. Tenha calma e procure estar sereno para agir, mesmo que com mais rapidez do que gostaria. Cuidado com situações de abuso de poder no trabalho. Serão momentos desagradáveis em que você pode ter problemas com figuras de autoridade, então fique de olho. Os amigos, principalmente do sexo masculino, podem ser pessoas com quem você possa contar esta semana.

GÊMEOS

Geminiano, esta semana estará propícia para que você faça todas as mudanças necessárias para que a sua vida entre nos eixos. Não tenha medo de escolher aquilo que sente que é bom para ti, você tem este dom de saber separar o joio do trigo. Observe bem e reflita se vale a pena manter determinadas situações na sua vida, principalmente relacionamentos desgastados, que já deram o que tinham de dar. Não é uma semana para defender opiniões de uma forma muito rígida, é bom que você deixe espaço para ser flexível. Se adapte às diversas situações que podem acontecer. Convenhamos que se adaptar você sabe e muito bem fazer, não é mesmo? Sabe aquela velha frase” melhor ser feliz do que ter razão”? É por aí. Será uma semana de prosperidade e dinheiro fluindo de forma mais fácil, então aproveite, mas tenha cuidado somente com grandes exageros, já que você pode estar mais emocional do que de costume e descontar as frustrações e ansiedade na comida ou nas compras. Aproveite para colocar seus planos no papel e organize onde você vai colocar esta graninha extra que pode entrar. Você pode ter alguma briga com amigos esta semana, além de um clima um pouco mais tenso, então cuidado com fofocas e confusão, principalmente no trabalho.

CÂNCER

Canceriano, muito cuidado esta semana para não falar coisas duras demais ao outro, principalmente ao seu parceiro, pois você pode se arrepender e já ser tarde demais. Você tem que ter cuidados com exageros e dramas emocionais, principalmente em público. Em questões profissionais, você pode vivenciar discussões e conflitos com chefes ou colegas de trabalho, então é necessário que tenha bom senso e equilíbrio para resolver eventuais tensões. A semana será ótima para você se reconectar a sua essência divina, com sua espiritualidade e fé. A esperança por dias melhores deve te nortear para que você não perca o seu rumo. É importante que você se coloque em prioridade e não deixe ninguém tentar passar por cima de você, mas isso deve ser feito com jeitinho, e não com brigas e discussões acaloradas que podem acabar em agressão e palavras mal interpretadas.

LEÃO

Leonino, aproveite e tire esta semana para descansar e recarregar as baterias para o seu ano novo astrológico que vem se aproximando, pois você pode estar se sentindo bastante desvitalizado. Sua intuição e sensibilidade também estarão em alta e cuidado para não ser “esponja” dos maus sentimentos dos outros. Não pegue carga pesada para carregar. Você estará mais envolvido com assuntos místicos e esotéricos, devendo ter cuidado com situações e pessoas duvidosas que podem não ser quem elas dizem que é. Todo cuidado é pouco. Durante a semana você está mais vulnerável energeticamente. Amizades podem ser muito importantes esta semana para que você consiga se manter bem. É interessante fazer algum tipo de trabalho voluntário que possa trazer apoio a quem está precisando. Na profissão, é importante que você esteja disposto a tomar novos rumos e não ficar fazendo tudo sempre do mesmo jeito, pois está sendo exigido de nós que saibamos nos reinventar durante este momento atípico. Cuidado apenas para não se julgar dono da verdade e comprar briga, principalmente ideológicas, pois não valerá a pena. Os ânimos podem ficar exaltados demais.

VIRGEM

Virginiano, nesta semana você estará voltado para questões que são maiores do que você, como questões humanitárias, trabalho voluntário etc., colocando a mão na massa, trabalhando, servindo e sendo útil. Você é muito consciente das necessidades de restrição do momento e isso pode ser muito bacana, pois você pode influenciar quem está ao seu redor para que possamos sair o mais rápido possível deste momento desafiador. Cuidado para não colocar as suas opiniões, de um ponto de vista, de maneira crítica e pesada, pois muitas vezes você quer uma perfeição que não existe. Pode ser uma semana desafiadora em termos de notícias um pouco mais pesadas e você tem de estar forte e equilibrado, sabendo que tudo passa e que é necessário seguirmos em frente. Podem acontecer situações bastante dolorosas, mas é necessário que você saiba que os fins de ciclos são necessários para que possamos ter novos começos. Demonstre amor, vibre amor, não deixe para depois o que você pode falar hoje para alguém.

LIBRA

Libriano, você estará com um brilho especial esta semana, e aparecendo mais aos olhos do outro. Cuidado para não sair sem precaução, achando que tudo está normal pois não está! Precisamos zelar muito pela nossa segurança e de quem nos cerca. Espere para sair de casa em um momento mais adequado, em que a covid-19 esteja controlada. Deve tomar cuidado para não se deixar levar pelo seu parceiro. É importante que você acione seu forte senso de justiça, e equidade, e saiba se impor com doçura e equilíbrio como só você sabe fazer. Libriano, você sabe muito bem a importância de se conviver em sociedade e como devemos nos importar sim com todos os procedimentos de segurança. Estamos todos em uma comunidade, não vivemos sozinhos, e como você normalmente é alguém muito justo, pode ajudar muito conscientizando as pessoas.

ESCORPIÃO

Escorpiano, muito cuidado com situações tensas em casa e no dia a dia do trabalho que podem causar desconforto, gerar brigas e confusões. Em casa os ânimos podem estar quentes e exaltados, pois estamos todos passando por momentos de pressão. Podem acontecer brigas violentas e tentativas de abuso de poder, portanto fique de olho e seja aquele que vai ajudar a curar, transformar, transmutar, trazer paz, não aquele que vai semear a discórdia e a intranquilidade num momento tão desafiador. Cuidado com a sua saúde e a saúde de todos a sua volta. Ao menor sinal de febre ou algum outro sintoma. vá direto ao médico. Nesta semana você pode estar mais vulnerável do que o normal, não abuse da sorte. Em compensação, nesta semana você estará com a sexualidade mais aflorada e podendo viver momentos intensos com seu amor. Tome as precauções necessárias! Não se esqueça que estamos em um momento perigoso. No trabalho, você estará mais amoroso, mais sensível, e poderá ser um ponto de apoio para aqueles colegas que precisarem de você.

SAGITÁRIO

Sagitariano, cuidado com gastos excessivos esta semana. É bom que você pegue este período de lua minguante e use para enxugar o orçamento, fazer uma limpa nas contas, ver aquilo que você pode economizar, cortar etc. Cuidado com discussões, pois como você é muito direto vai falar o que deve e o que não deve, gerando muitos desafetos por isso. É necessário que neste período pandêmico não se acirre os ânimos, além do que eles já estão acirrados. O cuidado com a saúde ainda continua, pois o vírus está circulando. Sabemos que você ama a sua liberdade, se divertir, beber, estar com os amigos, mas nesses tempos é necessário responsabilidade, não só pela gente, mas por quem amamos. Adapte-se as situações e faça um programa diferente com seu amor, em que os dois possam curtir gostoso e ainda estarem seguros. Você também estará bastante impulsivo e impaciente, então cuidado com erros de julgamento que podem gerar escolhas equivocadas e te prejudicar mais à frente.

CAPRICÓRNIO

Capricorniano, esta semana você pode estar se sentindo um pouco mais deprimido e triste do que o normal, cansado, esgotado, e se deixando muito levar pelo seu parceiro, se preocupando demais com a opinião dele e com a opinião das pessoas a sua volta. Sim, você deve ouvir os diversos pontos de vista, deve ser flexível, mas cuidado para não ficar mudo. Mostre ao que veio. Não tenha medo de dizer se algo lhe incomoda. Pode acontecer alguma situação desafiadora em família, então é necessário que você se mantenha firme e equilibrado. Seja aquela voz sensata que vai chamar todos à responsabilidade. Antigas questões podem vir à tona causando bastante incômodo, mas que será para que você resolva, finalmente, de forma objetiva e prática. Libere e siga em frente. A disciplina com a sua vida financeira continuará sendo crucial para que você consiga se manter de maneira estável. Cá entre nós? Você sabe fazer sacrifícios quando é necessário.

AQUÁRIO

Aquariano, nesta semana situações que gerem maus entendidos, confusão e fofoca estão em alta. Tenha muito cuidado com o que for falar. Uma palavra dita numa hora imprópria, um post inadequado, uma atitude grosseira e invasiva pode causar muitos estragos sem necessidade. Durante esta pandemia, temos de aprender a exercitar a gentileza com quem está a nossa volta. A forma como tratamos as pessoas determinará como seremos tratados, pois tudo começa e termina em nós mesmos. Os outros são apenas reflexo de nossas atitudes conosco, como um espelho que mostra aquilo que não está legal. Coloque-se no lugar do outro e não faça com ele aquilo que não quer que seja feito para você. Conflitos em família pedem uma maneira original de resolução, com muito jogo de cintura. É bom ter cuidado com excessos de atividades mentais, pois você pode ter uma situação de estafa nervosa. Cuide da sua mente, dos seus pensamentos, e procure estar equilibrado. No amor, você pode ter surpresas bacanas e um “crush” novo pode parecer para quem está solteiro. Será uma semana mais romântica para quem já tem seu amor, com os pingos nos is sendo acertados na relação. Aproveite para namorar e ser feliz (com responsabilidade e sem esquecer dos cuidados com a pandemia, ok?)

PEIXES

Pisciano, você estará mais ousado em termos financeiros, mas continue agindo com prudência e muita cautela com situações que parecem “boas demais para serem verdade”. Elas realmente podem ser golpe. Confie desconfiando! Não precisa ficar paranoico nem ter medo de investir seu dinheiro, porém tenha bom senso. Na dúvida, use sua intuição. Será uma semana em que você estará profundamente conectado com a sua espiritualidade e ela pode te ajudar nos momentos de decisão. Aproveite e busque novas formas criativas de se ganhar dinheiro. Use a sua imensa inspiração para se antecipar e lançar um produto novo, um aplicativo, uma nova maneira de fazer entregas de um serviço, etc. A ordem do momento é se adaptar as novas realidades que estão sendo mostradas a você e não ficar preso em velhas estruturas que já não servem mais. Nesta lunação, em especial, o clima em casa deve estar um pouco mais tranquilo, leve e divertido. Demonstre amor por você mesmo e aos seus familiares. Se cuide, se acolha e acolha ao outro. Todos nós estamos precisando de pessoas sensíveis como você, pisciano, que sabe se colocar no lugar do outro, que tem empatia e compaixão.

Asimp/Sara Zaad