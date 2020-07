Horóscopo: Veja como os signos reagem à Lua Crescente em Escorpião

ÁRIES

Ariano, esta semana pode ser um pouco desafiadora para sua autoestima e coragem, mas nem por isso se deixe abater. Vá em frente com toda garra e luta que você é capaz. Muitas vezes, as dores mexem com nossa alma e nos deixam mais fracos e vulneráveis do que gostaríamos de admitir, mas é necessário nos mantermos em pé. Esta semana você deve sentir, de maneira mais intensa, os efeitos desta pandemia, já que você é naturalmente tão alegre que o fato de não poder estar reunido com seus amigos e família realmente lhe machuca. O cuidado com as finanças ainda é muito necessário, além da cautela com atitudes intempestivas arriscadas. Desconfie daquela oportunidade de ganhar dinheiro que parece um verdadeiro milagre, pois ela pode se transformar numa furada. Já no amor, não tenha receio de se expressar e diga o que sente para quem ama. Tome a iniciativa da conquista. Convenhamos: conquistar é o que você sabe fazer muito bem.

TOURO

Taurino, nesta semana questões familiares podem vir à tona e causar algum tipo de discórdia, então tome cuidado para não brigar com seu par à toa. Devemos nos unir nesse momento de pandemia. Problemas de convivência podem tomar uma proporção maior do que a que eles normalmente têm, então cuidado para não dramatizar demais as coisas. As oportunidades de ganhar dinheiro podem aparecer se você souber se reinventar e aproveitar este isolamento para sair do lugar comum. Fique de olho nas suas amizades que podem ser justamente as pessoas que lhe trarão estas novas oportunidades de trabalho. É necessário que você mude a sua imagem. Não seja tão teimoso. Saiba que diante das circunstâncias, quem não souber se adaptar ficará para trás.

GÊMEOS

Geminiano, cuidado com a fofoca esta semana, pois as pessoas podem ficar incomodadas com o seu brilho e sucesso. Você estará mais em evidência, por conta do seu jeito leve e divertido de ser e de fazer amigos. Pode haver tensões e conflitos, principalmente no campo profissional, então tome cuidado com os “amigos”. Eles não perderão a primeira oportunidade para lhe dar uma rasteira. É necessário saber ser gentil, ter boa comunicação, mas também saber se calar quando necessário e ter cuidado com quem se fala e o que se fala. Oportunidades de ganhar dinheiro, principalmente através de vendas e de oferecimento da prestação de algum serviço, podem não dar certo, então diversifique e não fique preso somente à uma única coisa.

CÂNCER

Canceriano, nesta semana você terá boas oportunidades para ganhar dinheiro, mas deve estar com seu equilíbrio emocional em alta para que ele não te derrube, já que você muitas vezes acaba se influenciando demais pelo que está a sua volta, guardando mágoas e rancores que atrapalham o seu lado profissional. É a semana certa para você alavancar sua carreira e colocar em prática os seus projetos, por isso deve saber se resguardar e não deixar que as suas emoções te influenciam de forma negativa. Saiba se comunicar, dizer ao que veio. Mostre seus dons e talentos e coloque-os a serviço, mas não conte demais com os amigos nesta semana pois pode acontecer algum imprevisto. Dependa de você e da sua capacidade.

LEÃO

Leonino, tome cuidados com situações duvidosas no trabalho e não fique inflexível demais. Saiba contar com imprevistos que possam acontecer. Você também poderá servir como um grande ponto de apoio para seus amigos, com seu jeito generoso e otimista de ver a vida, levando alegria, coragem e fé. Lembre-se que esta é a função do sol: brilhar e iluminar a todos. Não use a sua luz de forma vaidosa e egoísta. Cuidado com as brigas em família que possam surgir e não leve tudo de forma tão radical e extremista, pois você tem uma tendência de ver os problemas maiores do que eles são. Nesta pandemia, as relações com as pessoas que estão nas nossas casas estão muito mais próximas do que o normal, e muitos casais estão sendo radicais e se separando. Se você não quer que isso aconteça, é a hora de não ser tão cabeça dura. Saiba perceber as necessidades do outro, não somente as suas.

VIRGEM

Virginiano, suas finanças esta semana estarão muito dependentes da sua segurança emocional, pois você se sentirá um pouco desvitalizado e sem energia. Tome cuidado para não deixar que as suas emoções influenciem de forma negativa. Não desconte suas frustrações nas compras, gastando mais do que deveria. Cuidado com “amigos” que possam fazer intriga para o seu parceiro e causar discórdia na sua relação. Procure ficar mais na sua, observar mais e usar a sua intuição para não falar nenhuma bobagem, nem desabafar para quem pode usar o que você disse contra você.

LIBRA

Libriano, esta semana pode ser particularmente desafiadora, pois você odeia agir sob pressão e isso será exigido de você. Mergulhar dentro de si e de suas sombras, e encarar o lado feio de sua alma, é uma tarefa difícil demais pois você odeia conflitos e o lado “sujo” da vida. Todos nós temos o lado luz e o lado sombra. Vai ganhar aquele mais alimentamos, então precisamos ter consciência daquilo que está dentro de nós para sabermos reconhecer, mudar e entrar em harmonia conosco. O lado sombra também vai se manifestar na família e o convívio na sua casa pode se tornar mais estressante nesta lunação, com palavras duras sendo ditas e que podem gerar muitas brigas. Muito cuidado para não acirrar ainda mais os ânimos, mas também não fuja do conflito. Ele precisa ser enfrentado para que as relações familiares possam entrar nos eixos.

ESCORPIÃO

Escorpiano, você estará em evidência no campo profissional e precisará estar muito equilibrado emocionalmente. Surgirão conflitos nesta área e você ficará muito exposto. Procure tomar cuidado e evite brigas no seu ambiente de trabalho para não tornar o clima mais tenso do que já está por conta da pandemia da covid-19. Parcerias profissionais e casamentos podem passar por rupturas esta semana, então deve tomar muito cuidado com aquilo que é dito de você e por você. Mantenha a fé e a esperança, pois Escorpião é um signo de grande força e poder pessoal. Não se deixe desesperar e nem se levar por paranoias de vingança. Deixe ir aquilo que tiver de ir.

SAGITÁRIO

Sagitariano, o seu otimismo e fé na vida podem ser muito importantes esta semana para ajudar não só a si, mas aquelas pessoas que precisam ampliar os seus horizontes e buscar uma filosofia de vida mais ampla. Brilhe a sua luz, mostre o seu sorriso, conheça gente, socialize. Mesmo que somente pelas redes sociais. Entretanto, tome cuidado com suas palavras, pois às vezes você se expressa de uma maneira direta demais e nem todos estão acostumados com o seu jeito espontâneo e direto. Não se trata de mentir, mas não pesar tanto a mão nas palavras. Não abuse: A VIDA NÃO VOLTOU AO NORMAL, SAGITARIANO! Devemos ter responsabilidade de saber que não podemos sair como gostaríamos.

CAPRICÓRNIO

Capricorniano, esta semana pode ser um pouco dura, pois você poderá saber segredos do seu par que podem te desestabilizar. Neste momento, conte com suas amizades, principalmente as femininas, que podem te ajudar neste momento difícil. Muitas vezes precisamos passar por momentos de dor, onde não temos para onde correr. Isso poderá ser muito duro para você, durante essa semana, pois atingirá, provavelmente, a sua família. É necessário ser forte e saber reconhecer que a verdade, por mais que doa, será o melhor caminho. A saúde da sua família, e mesmo a sua, poderão estar mais vulneráveis. NÃO AFROUXE OS CUIDADOS COM A COVID-19. Não é o momento de fazer nenhum tipo de investimento financeiro mais arriscado. Continue poupando e seja o mais objetivo possível com seus gastos, não descontando suas frustrações emocionais nas compras.

AQUÁRIO

Aquariano, tome cuidado pois você poderá se mostrar extremamente agressivo na sua comunicação e isto pode te causar muitos problemas. Podemos e devemos falar a verdade e defender aquilo que acreditamos, mas devemos saber que quem semeia vento colhe tempestade. Muitas vezes você gosta de ver o circo pegando fogo. mas não aguenta a briga. É importante, esta semana, que você se coloque no lugar do parceiro e se veja através dele, tendo empatia, percebendo que ele também tem necessidades que devem ser respeitadas. Muito cuidado com comportamentos radicais, pois a semana está propensa a rompimentos bruscos nas relações e que depois podem não ser retomadas. Você deve tomar cuidado com brigas e discussões no ambiente de trabalho que podem prejudicar a imagem que as pessoas têm de você.

PEIXES

Pisciano, muito cuidado para não se iludir com as pessoas, principalmente nas relações amorosas. Muitas vezes você conhece alguém e faz um filme na sua cabeça, idealizando e colocando nela qualidades que ela não tem. É necessário tomar cuidado com investimentos financeiros que podem, em um primeiro momento, parecerem muito rentáveis, mas que depois podem te levar a perder muito dinheiro. Desconfie do que for apresentado a você. Cautela com amizades que possam querer te manipular, ou que tenham uma energia muito pesada. Você é uma esponja que consegue absorver a energia do ambiente e das pessoas. Isso pode ser extremamente pesado na maioria das vezes, então procure se perguntar se o que você está sentindo vem de você ou de outra pessoa. Não carregue as cargas que não são suas.

Sara Zaad: Conhecida em todo o mundo por suas previsões, Sarah Zaad é astróloga e taróloga.

Pedro Araujo/Asimpo