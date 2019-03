Iapar abre inscrições para curso de degustação de café

Estão abertas as inscrições para o curso “Classificação e Degustação de Café”. O treinamento, com 240 horas/aula, será na sede do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), em Londrina, e é dirigido a profissionais, de nível médio ou superior, que atuam na cadeia produtiva cafeeira.

O programa será cumprido ao longo do segundo trimestre, em blocos semanais com início no dia 8 de abril. As etapas subsequentes serão realizadas de 22 a 27 de abril, 6 a 11 de maio e, por fim, 20 de maio a 1º de junho.

A grade temática contempla a legislação que regula a atividade no Brasil, produção e mercado, processos de colheita e beneficiamento, morfologia e fisiologia do grão, classificação física, torra, protocolo SCAA (Specialty Coffee Association of America) e degustação – de grãos crus e de café torrado e moído.

A programação completa pode ser obtida no endereço www.iapar.br.

Todos os participantes que obtiverem aproveitamento receberão o certificado de conclusão do curso. Mas a organização alerta que, de acordo com a legislação vigente, apenas agrônomos, engenheiros de alimentos e técnicos de nível médio com habilitação em agropecuária ou alimentos podem ser credenciados pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento (Mapa) para emitir laudos oficiais de classificação e degustação de cafés.http://cursos@iapar.br

Interessados podem fazer a inscrição até o dia 2 de abril. O custo é de R$ 4.500, valor que pode ser parcelado em até três vezes. Mais informações pelo telefone (43) 3376-2284 ou cursos@iapar.br.

Promoção

O curso “Classificação e Degustação de Café” é uma promoção do Iapar, Mapa, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-PR), Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento do Agronegócio (Fapeagro) e Equipamentos Probat Leogap.