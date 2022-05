Idosos de Londrina vão participar da oficina “Encantamentos poéticos”

Projeto é uma ação do Festival Literário de Londrina – Londrix e visa a estimular o prazer da leitura e a memória do idoso. Atividades começam nesta terça (31) e quarta (1º)

O nome da oficina contém singelezas: “Encantamentos Poéticos”, direcionado ao público da terceira idade, a partir dos 60 anos, nos Centros de Convivências da Pessoas Idosa de Londrina (CCIs).

O propósito principal é estimular a leitura e compreensão dos participantes, levando-os a descobrir o prazer da literatura e a tomar contato com poetas da língua portuguesa contemporânea, além de desenvolver a memória. Trata-se de uma parceria entre o Festival Literário de Londrina (LONDRIX) e Secretaria Municipal do Idoso.

“Trabalhamos a voz, as ações com o corpo através do textos literário, o ritmo, as intenções e expressões através das aulas ministradaspor Marina Stuchi”, conta Chris Vianna, idealizadora do projeto.“Faremos ainda um documentário do projeto e uma apresentação com os participantes”, complementa.

Iniciado em 2010, em parceria com o Grupo da Feliz Idade daFarmácia Vale Verde e no ano seguinte com aUNATI-Universidade da Terceira Idade/UEL.

O projetotem chancela do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC), Projeto nº 21-116. Realização da Atrito Arte Artistas e Produtores Associados (AARPA), conta ainda com parceria da Universidade Estadual de Londrina, Museu Histórico Pde Carlos Weiss eSecretaria do Idosoeo apoio da Cultura Inglesa de Londrina.

Breve Biografia Marina Stuchi

Marina Stuchi é Doutora em Estudos Literários pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Atualmente desenvolve pesquisa sobre os relatos de si no teatro contemporâneo e feminismo. Ganhou os prêmios, com seu curta-metragem “A Manicure”, Melhor curta-metragem votação do júri popular pelo Festival Kinoarte de Cinema (2018) e Melhor curta-metragem nacional pelo Festival Morce-Go (2020).

Antônio Mariano Júnior/Asimp