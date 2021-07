Infraestrutura de transportes da Região Sul no primeiro semestre

Foram entregues 13 obras no período, além da concessão de nove aeroportos do PR, SC e RS

A infraestrutura de transportes da Região Sul recebeu, no 1º semestre de 2021, R$ 432.526.994,10 em investimentos com recursos públicos e privados. Foram entregues, entre janeiro e junho, 13 obras, contemplando sete rodovias federais, dois aeroportos, uma ferrovia e uma hidrovia. As informações foram divulgadas na sexta-feira (2), em Brasília, pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Além das obras entregues, a região foi beneficiada com a 6ª rodada de concessões de aeroportos, cujos leilões foram realizados em abril. O grupo CCR, vencedor do certame, tem o compromisso de investir ao longo do contrato R$ 1,8 bilhão na modernização dos aeroportos de São José dos Pinhais-Curitiba/PR, Bacacheri-Curitiba/PR, Foz do Iguaçu/PR, Navegantes/SC, Londrina/PR, Joinville/SC, Pelotas/RS, Uruguaiana/RS e Bagé/RS.

Em relação a concessões, foram realizadas audiências públicas referente às Rodovias Integradas do Paraná e protocolados junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) os projetos dos portos de Imbituba/SC e Paranaguá/PR.

"A sexta rodada de leilão de aeroportos terá como resultado o aumento da conectividade da região Sul com todo o país e até o exterior. Isso só foi possível por conta da segurança jurídica e da atratividade da modelagem dos editais. Estamos trazendo a infraestrutura do Brasil para o século 21", afirmou o ministro da Infraestrutura.

Ainda no 1º semestre, houve a assinatura do contrato de arrendamento do terminal portuário PAR12, em Paranaguá/PR, com investimento privado previsto de R$ 22,2 milhões. Confira a lista de obras entregues no semestre:

07/01/2021

1) BR-116/RS - Duplicação de Eldorado do Sul a Pelotas

1,8 km de duplicação entre Guaíba e Pelotas (Lote 3)

R$ 16.690.000,00

29/01/2021

2) BR-470/SC - Adequação de Navegantes a Rio do Sul

BR-470/SC - Viaduto de acesso a Indaial e de Timbó, no km 68

R$ 23.000.000,00

18/03/2021

3) Adequação da Linha Férrea EF-369 em Rolândia/PR

Passagem inferior à via férrea em Rolândia e remanejamento do pátio de manobras ferroviário

R$ 18.749.971,00

07/04/2021

4) Aeroporto de Foz do Iguaçu/PR

Ampliação do pátio de aeronaves e implantação de pista de taxiway no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu; ampliação da pista de pouso e decolagem 14/32 do aeroporto; duplicação do acesso ao aeroporto.

R$ 69.032.381,00

28/04/2021

5) Manutenção de Rodovias - BR-472/RS

15 km de restauração em Itaqui

R$ 24.383.956,85

02/05/2021

6) CCR ViaCosteira - BR-101/SC (CONCESSÃO)

Restauração de 220,0 km de Palhoça à divisa RS/SC

R$ 100.000.000,00

06/05/2021

7) BR-290/RS - Adequação de Eldorado do Sul a Pantano Grande

Viaduto de acesso a Charqueadas

R$ 27.000.000,00

19/05/2021

8) Eclusa de Bom Retiro do Sul/RS

Retomada da Operação da Eclusa de Bom Retiro do Sul

R$ 11.000.000,00

24/05/2021

9) Aeroporto de Navegantes/SC

Reforma, ampliação e modernização do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Navegantes Ministro Victor Konder/SC e da nova Torre de Controle

R$ 61.720.656,25

27/05/2021

10) BR-470/SC - Adequação de Navegantes a Rio do Sul

4,8 km de duplicação entre Navegantes e Ilhota

R$ 66.300.000,00

02/06/2021

11) Manutenção de Rodovias - BR-287/RS e BR-392/RS

BR-287/RS - 2,3 km de adequação em Jaguari e BR-392/RS - Trevo de acesso a Santa Maria

R$ 5.400.000,00

23/06/2021

12) Manutenção de Rodovias - BR-153/SC

10 km de restauração entre Água Doce e a divisa de SC/PR

R$ 9.000.000,00

30/06/2021

13) Arteris Litoral Sul - BR-101/SC (CONCESSÃO)

Nova ponte sobre o Rio Camboriú - 426 metros de extensão por 10,3 metros de largura

R$ 19.000.000,00

Ascom/Ministério da Infraestrutura