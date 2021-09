Inovativa Day proporcionará conteúdo e conexão para empreendedores de forma gratuita

Evento online será no dia 9 de outubro com painéis e palestras abertas ao público

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do InovAtiva Day, evento organizado pelo InovAtiva, política pública de apoio ao desenvolvimento do ecossistema nacional de empreendedorismo inovador. Na ocasião, serão oferecidos painéis com grandes nomes do empreendedorismo e inovação do país e atividades de conexão, todos abertos ao público, com o objetivo de integrar e capacitar empreendedores, incentivar e promover trocas de conhecimento e conexões entre atores dos ecossistemas regionais.

O evento será realizado virtualmente no dia 9 de outubro, das 9h às 18h de forma gratuita. As inscrições podem ser feitas pelo site até 8 de outubro. Realizado pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME) e pelo Sebrae, o evento reforça o plano de expansão do InovAtiva que assumiu o compromisso de realizar 15 mil atendimentos a startups e projetos inovadores no país nos próximos anos.

"Com o InovAtiva Day, promovemos atividades de capacitação e conexão de forma gratuita para pessoas de Norte a Sul do país, aproveitando o extraordinário hub que construímos. Nossas startups estão crescendo com apoio efetivo, em um ambiente cada vez mais livre para empreender. O evento é uma das muitas ações que realizamos com o objetivo de fomentar o ecossistema de empreendedorismo inovador nacional. O Brasil já é um terreno fértil para nossos empreendedores desenvolverem o seu negócio e transformarem nosso país em uma referência mundial em empreendedorismo inovador", enfatiza o Secretário Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Da Costa.

“O InovAtiva Day é um ambiente favorável para que os empreendedores do nosso Brasil acessem conteúdos de capacitação bem como se conectem com atores estratégicos do ecossistema de startups. É uma excelente oportunidade para interiorizar o acesso a inovação em todos os municípios brasileiros, que é uma das diretrizes do Sebrae”, explica o diretor técnico da instituição, Bruno Quick.

Além das atividades abertas ao público externo, os 394 negócios inovadores que participam dos programas de aceleração promovidos pelo hub terão acesso a um Treinamento de Pitch exclusivo. A atividade envolve a apresentação de suas ideias a bancas de mentores e avaliadores, em preparação para seus pitches oficiais no InovAtiva Experience, evento de conclusão dos ciclos de aceleração.

Programação

As atividades gratuitas acontecerão virtualmente ao longo do dia 9 de outubro, na forma de palestras com grandes nomes do empreendedorismo inovador brasileiro, painéis interativos com convidados das cinco regiões do país e programações voltadas para impacto socioambiental. Veja a programação e se organize para aproveitar da melhor forma:

9h às 10h | Programação Magna de Abertura: Fiz do meu sonho uma startup de sucesso – apresentada por Rodrigo Terron, CEO da Rocketseat;

10h às 11h | Painel 1: Opções de investimentos em startups: oportunidades e cenários – apresentado por Carolina E. Cassel, Head de Investimentos Captable e Guilherme Enck, Cofundador Captable;

11h às 12h | Painel 2: Dicas práticas para se conectar com grandes empresas – Andrei Golfeto, profissional de New Ventures no iFood;

14h às 14h30 | Painéis simultâneos organizados pela Comunidade InovAtiva: Speed Networking Norte, Speed Networking Nordeste, Speed Networking Centro-Oeste, Speed Networking Sudeste e Speed Networking Sul;

14h30 às 17h | Painéis simultâneos organizados pela Comunidade InovAtiva: Ecossistema Norte, Ecossistema Nordeste, Ecossistema Centro-Oeste, Ecossistema Sudeste e Ecossistema Sul;

17h às 18h | Programação Magna de Encerramento: Ferramentas e estratégias para atrair seu cliente – apresentada por Ricardo Françoso, Diretor de Vendas na GrowthHackers e Flávia Paixão, idealizadora do projeto Empreender com Paixão.

Ascom/Sebrae