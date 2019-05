Inscrições para concurso da Marinha de nível médio técnico estão abertas

O edital para o concurso do Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA) da Marinha do Brasil (MB) foi divulgado. São ofertadas 30 vagas. As inscrições começaram ontem, 30 de maio, e irão até o dia 11 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 74,00 e pagamento será aceito até o dia 24 de julho. O concurso forma submarinistas da MB, após ocuparem o posto de Terceiro-Sargento com rendimentos inicias de cerca de R$ 4.000,00.

Pode pedir a isenção da taxa o candidato pertencente à família com renda inferior ou igual a meio salário-mínimo e que seja registrado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, ou que seja doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Requisitos para inscrição

Brasileiros natos ou naturalizados do sexo masculino devem ter 18 anos completos e menos de 25 no dia 1° de janeiro de 2020, e o ensino médio técnico completo na área a que concorre, além de estarem registrados no órgão fiscalizador da profissão e estarem em dia com as obrigações civis e militares.

Sobre as vagas

Este ano, estão abertas 30 vagas, sendo 14 para a área de Eletroeletrônica e 16 para Mecânica. Veja as titulações aceitas dentro dessas duas áreas:

Eletroeletrônica - Automação Industrial, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica e Mecatrônica.

Mecânica - Manutenção Automotiva, Manutenção de Máquinas Industriais, Manutenção de Máquinas Navais, Manutenção de Máquinas Pesadas, Mecânica, Mecânica de Precisão, Mecatrônica e Refrigeração & Climatização.

Como realizar as inscrições

As inscrições são feitas através do site www.ingressonamarinha.mar.mil.br ou pelo Posto de Atendimento ao Candidato, das 8h30 às 16h. (ver no edital o endereço para cada estado).

Sobre o concurso

Os candidatos realizarão Prova Objetiva de conhecimentos profissionais para cada área técnica e uma Redação.

Após, os aprovado na etapa da prova farão Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física (nadar a distância de 25m em 50 segundos e correr o percurso de 2.400m em 16 minutos), Avaliação Psicológica, Verificação de Documentos e Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração.

Sobre o Curso de Formação de Sargento e Submarinista

Os aprovados serão instruídos para o Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), localizado no Rio de Janeiro, e estudarão Formação Militar Naval e Compatibilização técnica para a especialização. Ao final, serão graduados Terceiro-Sargento da Marinha recebendo rendimentos de mais de R$ 4.000,00.

Os alunos que forem aprovados no Curso de Formação de Sargentos serão matriculados no Curso de Subespecialização de Submarinos para Praças, que terá duração de cerca de 24 semanas no Centro de Instrução e Adestramento Almirante Áttila Monteiro Aché (CIAMA). Ao final, serão submarinistas com rendimentos de mais de R$ 5 mil.