Inscrições para consultorias jurídicas virtuais estão abertas

A Consultoria-Geral da União (CGU) publicou edital para a ocupação das vagas nas consultorias jurídicas virtuais. As inscrições começaram na segunda-feira (08/06) e vão até dia 20 de julho.

Podem participar do processos seletivo para a as Consultorias Jurídicas da União Especializadas Virtuais (e-CJUs) os membros da Advocacia-Geral da União (AGU) lotados nas Consultorias Jurídicas da União nos Estados e em São José dos Campos (SP).

Os candidatos devem apontar as suas preferências em uma das seguintes áreas: aquisições, serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, serviços sem dedicação de mão de obra exclusiva, obras e serviços de engenharia, patrimônio e residual. Caso o membro da AGU não opte por alguma das áreas, a área de atuação será definida por ato do Consultor-Geral da União, após manifestação do Departamento de Informações Jurídicas Estratégicas (DEINF).

As vagas serão atribuídas segundo a ordem de precedência dos candidatos para as áreas especializadas. Essa ordem será elaborada na ordem decrescente do tempo de efetivo exercício, conforme última lista de antiguidade divulgada pelo Conselho Superior da AGU. Em caso de empate, será considerado o melhor classificado no concurso de ingresso ou, em caso de concursos diferentes, o de concurso mais antigo.

As inscrições podem ser feitas por meio deste link ou a partir da página da intranet da CGU. Para mais informações, acesse:

Acesso EDITAL Nº 01/DEINF/CGU/CGU

Acesso BSE nº 22, de 04 de junho de 2020

Ascom/Advocacia-Geral da União (AGU)