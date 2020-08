INSS estende antecipação do auxílio-doença para 60 dias

Benefício será concedido mediante atestado médico comprovando a necessidade de repouso

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ampliou o número de serviços que a população pode acessar de casa, por aplicativo, site ou via Central 135. A medida foi tomada por causa do avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil.

Desde a semana passada que os segurados podem fazer de casa o Cálculo de Contribuição em Atraso, por meio da Central 135. Inclusive, a apresentação de documentos como curatela e procuração agora pode ser feita pelos canais remotos. Anteriormente, essa atividade ocorria apenas de forma presencial.

O segurando pode ainda fazer de casa o pedido de antecipação do auxílio-doença e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para os deficientes. Isso porque as agências da Previdência Social estão fechadas desde o dia 20 de março em função da pandemia.

Para quem pretende acessar a opção “Transferir Benefício para Conta Corrente” deve fazer de forma exclusiva pelo aplicativo Meu INSS. Por meio desse serviço é possível alterar a forma de pagamento do benefício da modalidade cartão magnético para conta-corrente em nome do titular do benefício.

O segurado pode ainda enviar o atestado médico diretamente pelo aplicativo Meu INSS para avaliação da perícia. O INSS disponibilizou um passo a passo explicando como anexar o atestado no aplicativo.