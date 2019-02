Mudança tem o objetivo de estreitar o propósito entre a mantenedora e o investimento social privado, além de buscar padronização e fortalecimento da marca Sicoob

O Instituto Sicoob está de cara nova. A instituição, mantida pelo Sicoob, passa a utilizar nova logo em 2019. A alteração faz parte do alinhamento entre as marcas da mantenedora e da organização de investimento social privado.

O engajamento das cooperativas Centrais e Singulares para implementação dos programas e projetos do Instituto Sicoob é um dos desafios para 2019, o que também influenciou na decisão pela alteração da identidade. “O Instituto Sicoob está vivendo um novo momento. Dessa forma, entendemos que a organização precisa, tanto de maneira interna, quanto externa, estar alinhada com o Sicoob em seu propósito e sua marca, de forma que todos os públicos envolvidos possam identificar, facilmente, que nós fazemos parte do mesmo sistema”, explica Emanuelle Marques de Moraes, gerente do Instituto.

Além de buscar o alinhamento e fortalecimento da marca Sicoob, a alteração também tem o objetivo de trazer impactos reais na sociedade. “Buscamos uma linguagem única, padronização, força e profissionalização de uma atuação social com impacto real e positivo. Queremos que o Sicoob seja visto como de fato é: uma instituição financeira comprometida com a comunidade e com o desenvolvimento dela”, completa Emanuelle.