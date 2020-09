Kroton contrata profissionais de medicina para o programa Mais Médicos

A companhia abre vagas de emprego para docentes da área, além de contribuir para a melhoria da saúde no estado

A Kroton, que integra a holding Cogna Educação, contará com 3 unidades de ensino no Mais Médicos. Através do programa, cujo objetivo é suprir a carência de médicos nas regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais, a companhia vai beneficiar os municípios de Bacabal e Codó, localizados no Maranhão - estado com menor número de médicos por habitantes do país, segundo pesquisa do IBGE divulgada em 2019. Com a novidade, serão três unidades da marca Pitágoras que oferecem o curso de medicina, uma vez que desde 2018 a faculdade já oferece o Mais Médicos na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, onde vem contribuindo para a transformação no cenário da saúde pública no município.

Visando fomentar o número de profissionais nas regiões, o Mais Médicos prevê, ainda, investimentos em infraestrutura e equipamentos para o Sistema Único de Saúde (SUS) , além de treinamento e capacitações de recursos da rede pública para o atendimento ao público, e a oferta de até 3 programas de residência para garantir a continuidade de formação de profissionais médicos na região. Em Eunápolis, desde que a faculdade Pitágoras passou a oferecer o curso de Medicina, a cidade já foi beneficiada com doação de foco cirúrgico - dispositivo para iluminar a área da cirurgia - e macas para o hospital municipal, um raio-x para a UBS, reformas do Instituto Médico Legal e da UBS, empréstimo de leitos para apoiar o combate à covid-19 no município e ações gratuitas de atendimento à população, como consultas e exames.

Com a contemplação no programa Mais Médicos para Bacabal e Codó, a Pitágoras inicia a contratação de profissionais da área, abrindo vagas de emprego para docentes de Medicina no Maranhão. As oportunidades são para os profissionais com formação em Medicina, Biologia ou Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Matemática ou Estatística, Nutrição e Pedagogia. Preferencialmente, os candidatos devem possuir mestrado ou doutorado, e ter experiência em áreas como saúde básica, psiquiatria, clínica geral, ortopedia, infectologia, medicina intensiva, reumatologia, entre outras. As inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas na página de carreiras da Kroton, no site http://www.jobs.kenoby.com/kroton. As etapas da seleção incluem inscrição no banco de talentos, verificação de requisitos, convocação para prova de aula e banca docente, análise de currículo e entrevista.

No município de Bacabal, a Pitágoras está em atividade desde 2017, oferecendo cursos como Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Engenharia Civil, Mecânica e Elétrica, Direito, Biomedicina, Educação Física, Agronomia e Administração. Em Codó, a inauguração do prédio que funcionará a instituição de ensino está prevista para o primeiro semestre de 2021.

Formação na área

De acordo com o Conselho Federal de Medicina , quase meio milhão de médicos atuam no país. Para atender à crescente necessidade por profissionais da área, a Kroton está empenhada em ampliar ainda mais seu portfólio na área da saúde. Atualmente, oferece o curso - fora do programa Mais Médicos - em três estados: Bahia (Unime Lauro de Freitas) Mato Grosso (Unic Beira Rio) e Mato Grosso do Sul (Uniderp). Todas as graduações oferecem um mix de metodologias ativas. Desde o primeiro semestre do curso, o aluno é inserido na comunidade e no sistema de saúde por meio de atividades práticas integradas à teoria.

Com mais de 3 mil alunos já formados em Medicina nas universidades da Kroton, o curso oportuniza que todos alunos passem por aperfeiçoamento em laboratórios avançados e de simulação realística, além de oferecer uma estrutura de ambulatório exclusiva, onde podem acessar a prática desde os primeiros semestres. Na graduação, os acadêmicos têm contato com a realidade da prática médica durante os estágios, por meio de parcerias com modernos centros de saúde nas áreas ambulatorial, clínicas e hospitalares.

Asimp/Pitágoras